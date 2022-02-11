2月11日男子钢架雪车：德国选手锁定冠亚军，闫文港摘铜创造历史

男子钢架雪车奖牌获得者容克（左）、格罗特赫尔（中）、闫文港（右） 照片出自： 2022 Getty Images

德国选手再一次展现了他们在车、橇运动上的强大实力，包揽2022年北京冬奥会男子钢架雪车冠亚军。中国选手闫文港创造中国冬奥历史，收获铜牌。

2018年平昌冬奥会第8名、世锦赛两连冠得主克里斯托弗·格罗特赫尔在前三次滑行中奠定了巨大优势（其中第1滑刷新赛道纪录，成绩为1分00.00），最后一滑虽有失误，但是无碍最终夺冠。他的夺冠成绩为4分01秒01。

另外一位德国选手阿克塞尔·容克是两天比赛中成绩最接近的格罗特赫尔的一个。最终他以4分01秒67的成绩收获银牌。中国选手闫文港在最后一轮发挥出色，最终以4分01秒77摘得一枚铜牌。

ROC选手，2014年索契冬奥会冠军、2010年温哥华冬奥会季军亚历山大·特列季亚科夫总成绩为4分01秒90，位居第四。另外一位中国选手殷正位居第五。

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