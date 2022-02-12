2月12日越野滑雪女子4X5公里接力：ROC夺金 中国创历史最佳战绩

比赛赛道每圈2617米，每个运动员要完成差不多2圈的滑行，然后由同伴继续滑行。每队4名运动员全部完成滑行后，用时最短的代表队排名靠前。当天的比赛共有来自17个国家的运动员完成了比赛。

德国队在比赛中率先进入最后一圈的滑行，ROC代表队紧随其后，挪威、芬兰和瑞典队形成第二集团的争夺。ROC队用时53分41秒0率先冲过终点，夺得了金牌。德国队以53分59秒2的成绩完赛，收获银牌。瑞典在最后阶段发起反击，冲进前三名，并给第二名德国队造成了压力，但最终以54分01秒7的成绩排名第三，收获了铜牌。

芬兰队以54分02秒2排名第四，未能获得奖牌。由池春雪、李馨、马清华、巴亚尼-加林组成的中国队完赛用时57分49秒7，排名第10，创造了中国队自1984年萨拉热窝冬奥会第12名的最好成绩。