2月8日单板滑雪女子平行大回转奖牌赛-捷克名将实现卫冕

平行大回转是两名运动员在平行赛道上并排滑 下，率先越过终点线的选手获胜并进入下一轮。比赛场地云顶滑雪公园赛道的高度差151米，赛道长度583米，旗门数28个，其中回转门26个。

经过此前的资格赛和淘汰赛，入围女子比赛8强的选手有：米歇尔·德克（荷兰）、尤利娅·杜伊莫维茨（奥地利）、亚历山德拉·克鲁尔（波兰）、埃丝特·莱德茨卡（捷克）、竹内智香（日本）、霍夫迈斯特（德国）、达妮埃拉·乌尔宾（奥地利）、朗根霍斯特（德国）、科特尼克（斯洛文尼亚）

接下来进行的是女子1/4决赛，经过两两对决，米歇尔·德克（荷兰）淘汰了尤利娅·杜伊莫维茨（奥地利），莱德茨卡（捷克）战胜亚历山德拉·克鲁尔（波兰），霍夫迈斯特（德国）不敌达妮埃拉·乌尔宾（奥地利），科特尼克（斯洛文尼亚）战胜了朗根霍斯特（德国）。

随后进行的是女子半决赛对决，荷兰选手米歇尔·德克与捷克选手埃丝特·莱德茨卡对决，奥地利人妮埃拉·乌尔宾与斯洛文尼亚选手格洛里娅·科特尼克碰撞。最终，莱德茨卡和乌尔宾进入了最后的决赛，另外两名选手将参加铜牌争夺战。

在小决赛（铜牌争夺战）中，科特尼克赢下3、4争，获得了本届平行大回转的铜牌。赢得比赛后，她激动得趟在雪道上仰面哭泣。

随后，最后的金牌争夺战打响，卫冕冠军捷克选手莱德茨卡战胜了，成为首位实现这个项目冬奥两连冠的女运动员。23岁的奥地利选手乌尔宾获得银牌 。