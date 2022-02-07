2月7日单板滑雪男子坡面障碍技巧奖牌赛-苏翊鸣摘银创中国单板滑雪历史

单板滑雪坡面障碍技巧的决赛共有三轮滑行机会，在预赛中发挥惊人的中国选手苏翊鸣在决赛中排在第12位（最后一位）出场。

17岁的中国小将在第一轮就完成了两个1620的连接，比预赛的1260提升了360度的难度。随后裁判打出78.38分，暂时排在第4位。美国选手雷德蒙·杰拉德以83.25分排名第一。

第二轮比赛，最后出场的苏翊鸣再次提升了难度，并完美完成1800度的高难度动作，比第一轮多转了180度。这一轮，苏翊鸣获得88.70分，名将提升到第二位。加拿大选手马克斯·帕罗特*在这一轮的比赛中赢得90.96的高分*。美国选手杰拉德得分为71.86，在次轮排名第四。

比赛冠军的归属将在第三轮比赛后揭晓。排名暂列第一的加拿大人帕罗特在这次表演中得到36.56，曾在索契冬奥会和平昌冬奥会收获铜牌的加拿大老将麦克莫里斯在第三轮得到88.53分，排名第三，再次收获铜牌。美国选手杰拉德最后一滑得分28.6，他的最终有效分为第一轮的83.25，排名第四。

苏翊鸣在第三轮比赛中得到66.58分，这样，他以第二轮的88.70有效成绩收获单板滑雪坡面障碍技巧的银牌，创造了中国单板滑雪的历史，这也是中国队本届冬奥会的第二块奖牌。

加拿大选手马克斯·帕罗特*以90.96分夺得金牌，曾在索契和平昌冬*奥会收获铜牌的加拿大老将麦克莫里斯在第三轮得到88.53分，再次收获铜牌。