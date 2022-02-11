2月11日越野滑雪男子15公里传统技术：芬兰名将摘金

比赛赛道一圈7.5公里，运动员完成比赛需要进行两圈的滑行，滑行中的最大爬坡44米，总爬坡293米。参赛运动员有99人，包括尚金财、哈得斯·巴德里汗、刘荣胜和次仁占堆4名中国运动员。

在张家口举行的之场越野滑雪男子15公里传统技术比赛中，芬兰选手伊沃·尼斯卡宁最终用时37分54秒8完赛，夺得金牌，ROC选手博利舒诺夫用时38分18秒0摘银，挪威运动员克莱博以38分32秒3的成绩获得铜牌。值得一提的是，伊沃·尼斯卡宁的妹妹凯尔图·尼斯卡宁刚刚在昨天赢得了女子10公里传统技术的银牌。而在2月6日，伊沃·尼斯卡宁还在男子30公里双追逐的比赛中收获了铜牌。此外，他还在2014年索契冬奥会上获得了团体竞速的金牌，在2018年平昌冬奥会收获了50公里集体出发比赛的金牌。

中国选手尚金财的完赛时间为41分29秒6，排名第41位，刘荣胜、哈得斯·巴德里汗、次仁占堆的最后排名分别为47、57和63位。

此外，三届冬奥会冠军（2010年、2014年和2018年）得主、瑞士选手达里奥·科洛尼亚最后排名第44位，他在此前已经宣布今年将结束自己越野滑雪的职业生涯。