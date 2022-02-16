高山滑雪男子回转奖牌赛：法国选手诺埃尔摘金

北京冬奥会高山滑雪男子回转比赛在国家高山滑雪中心打响。参加比赛的每名选手在上午和下午各滑行一次，两轮滑行总用时越短排名越高。

下午的第二轮比赛将决出最后的奖牌归属，在第一回合比赛中排名前30的运动员按排名倒序出场。率先出场的是波兰选手米哈乌·亚西切克，但他第二回合的比赛资格因故被取消。

首回合排名第10的ROC运动员亚历山大 ·霍罗希洛夫今天正好是他38岁的生日，他在第二回合的成绩不错，用时50秒54，总用时1:45.17，暂时跃居已完赛选手的第三位。

首轮排名第6的法国选手克莱芒·诺埃尔在第二轮滑行中发挥神勇，以49秒79完成了滑行，总成绩为1分44秒09，排名第一。首回合排名第一的奥地利选手约翰内斯·施特罗尔茨在第二回合比赛用时50秒78，总成绩为1分44秒70。首回合排名第三的挪威选手塞巴斯蒂安·福斯—索莱沃格也继续稳定的发挥，以总成绩1分44秒79的成绩排名三。

这样，平昌冬奥会男子回转排名第4的法国选手诺埃尔收获了北京冬奥会高山滑雪男子回转比赛的金牌。这是自2006年都灵冬奥会以来，法国再次获得高山滑雪比赛的金牌，也是自2002年盐湖城冬奥会以来，法国获得的首枚回转比赛的金牌。