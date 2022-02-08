2月8日高山滑雪男子超级大回转-奥地利名将成功卫冕

超级大回转项目包含了滑降的速度，但是在此基础上又增加了一些大回转项目的转弯。

曾在2018年平昌冬奧会高山滑雪男子超級大回转和2014年索契冬奧会高山滑雪男子滑降比赛夺得金牌的奥地利运动员马蒂亚斯·迈尔依然保持着高水平竞技状态，他以1分19秒94的成绩获得冠军。美国选手西格尔落后0.04秒，夺得银牌，挪威选手基尔德用时1分20秒36完赛，收获了铜牌。

收获了金牌之后，迈尔透露了自己的比赛计划，“我努力滑得快一些，我尽了最大努力。比赛开始后我在电视屏幕上看到了基尔德的滑行，他做得很棒，所以我知道我必须全力以赴。我努力冲向最后一个旗门，我做得不错。”夺冠之后，迈尔成为第一个连续三次获得冬奥比赛金牌的男子滑雪运动员，对此，迈尔表示，“这确实是个了不起的成就，我现在也无法想象。”

收获铜牌的基尔德则表示，“我的计划就是按着我自己的方式去比赛，这是我本赛季一直坚持的，我做得不错，我做到了。我在比赛最后阶段的速度有点放慢，但我依然很开心。”

中国选手张洋铭在倒数第二位出场，1分29秒39， 位列33位，成为第一位在冬奥会超级大回转比赛中顺利完赛的中国运动员。

最后出场的是另一位中国运动员徐铭甫，但他在滑行时不慎摔倒，未能完成比赛。