北京冬奥会单板滑雪男子大跳台：苏翊鸣摘得中国单板滑雪冬奥历史首金

2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛的争夺从一开始就进入白热化。

第1轮过后，苏翊鸣以外角1800动作开场获得89.50分，位居全场第2，美国选手克里斯·科宁92分位居第1，挪威选手蒙斯·勒伊斯韦兰、马库斯·克莱韦兰分列第3和第4。

第2轮，苏翊鸣拿出了内角1800动作，收获了93分，以182.5分位居第一。但是本轮发挥更出色的两位选手分别是日本选手大冢健和加拿大名将马克斯·帕罗特，二人分别收获了95分和94分的高分，让第三轮充满了悬念。大冢健的95分也是全场最高分。

第3轮，上一轮得到高分的帕罗特和大冢健出场比较靠前，帕洛特拿到76.25分后最终成绩定格在170.25分，未能超越苏翊鸣前两轮总分。而大冢健第3跳落地未能站，得到33.75分，退出了奖牌争夺的行列。

最后时刻唯一能够给苏翊鸣夺冠造成威胁的选手就是挪威选手雷蒙·勒伊斯韦兰，倒数第二位出场的他第3跳拿到82.50分后，总分来到171.75分，位居第2。

至此，提前锁定冠军的苏翊鸣在第3跳前卸下了压力。在最后一跳轻描淡写的完成了展示动作后，以182.50分夺得冠军。这也是他本届冬奥会收获的第二枚奖牌，此前他在单板男子坡面障碍技巧比赛中收获银牌。

苏翊鸣成为冬奥会历史上最年轻的单板大跳台冠军以及首位赢得冬奥会单板滑雪金牌的中国运动员。

夺得冠军的苏翊鸣赛后身披国旗庆祝胜利 照片出自： 2022 Getty Images

2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台奖牌获得者

1 - 苏翊鸣 - 182.50

2 - 蒙斯·勒伊斯韦兰 - 171.75

3 - 马克斯·帕罗特 - 170.25

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