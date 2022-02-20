盘点冬奥选手和他们响亮的绰号

“Cabbage Boy”、“McLovin”、“Buffalo from Kamyshly”，这些名字之间有怎样的联系？它们并非博眼球的快餐名称，这些都是参加2022年北京冬奥会运动员的绰号。

Olympics.com带您回顾响彻2022年北京冬奥会雪道、冰场、冰道的运动员绰号。

谷爱凌 - “青蛙公主”，自由式滑雪

自抵达北京以来，谷爱凌就是闪亮自由式滑雪赛场的一颗明星。中国名将在本届冬奥会上斩获2金1银，微博账号以青蛙公主命名的她已经收获超过580万粉丝的关注。她在本届冬奥会上的影响力不可小觑。

李相昊 - “白菜男孩”，单板滑雪

韩国单板名将李相昊在家乡原本用于种植白菜的田地里精进了自己的滑雪技艺。26岁的他深受粉丝喜爱，最终被冠以“白菜男孩”的绰号。四年前平昌冬奥会夺得单板平行大回转银牌后。

李相昊

阿里安娜·方塔娜 - “金发箭头”，短道速滑

意大利最成功的冬奥选手在辉煌的运动生涯当中收获了两个绰号。“金发箭头”和“金发天使”是人们对于这位冬奥会11枚奖牌得主的爱称。北京冬奥会上，她斩获1金2银。

巴尔特·斯文斯 - “Swings on Wings”（展翅飞翔），短道速滑

比利时速滑运动员由于此前经常在冰湖上滑冰，因此获得了这个绰号。31岁的斯文斯在北京冬奥会上获得了4个项目参赛资格，他也是一点一点朝着自己的目标努力。这一点印证了他的座右铭——“我没有梦想，我有目标，现在将向下一个目标进发。”

巴尔特'Swings on Wings' 照片出自： 2022 Getty Images

马克·麦克莫里斯- “Mclovin”，单板滑雪

加拿大的马克·麦克莫里斯骨子里有点嬉皮士的风格，因此他也获得了“Mclovin”的绰号。马克莫里斯是世界上最受欢迎的单板滑雪运动员之一，28岁的他是冬奥会3铜得主，此外他还有“McRib”、“Sparky”、“The Closer”的绰号。但是其中最响亮的是“Mclovin”。

费德里卡·布里格诺 - “老虎”，高山滑雪

凶猛、力量足、速度快是意大利名将费德里卡·布里格诺绰号“老虎”由来的原因。2022年北京冬奥会高山滑雪赛场上斩获大回转银牌和全能铜牌的她是北京冬奥赛场的一头“神兽”。

斯文·克拉默- “飞翔的荷兰人”，速度滑冰

荷兰名将斯文·克拉默自2006年都灵冬奥会开始就已经扬名立万，至今为止已经赢得4枚冬奥金牌。因此不难理解为什么他的绰号叫“飞翔的荷兰人”。此外他还有其它的绰号——“The Man”。

戴夫·赖丁- “火箭”，高山滑雪

上一个和戴夫·赖丁一样绰号“火箭”响遍全英的冬奥选手还是“Ediie the Eagle”。2022年1月，赖丁成为首位赢得高山滑雪世界杯冠军的英国选手，北京冬奥会男子回转项目位列第13位的他虽然最终未能如愿登上领奖台，但是他的“火箭”绰号已经载入史册。

爱德华·拉蒂波夫- “卡米希里的野牛”，冬季两项

ROC的爱德华·拉蒂波夫在2022年北京冬奥会上斩获3枚铜牌，他的绰号“卡米西里的野牛”是对于他出众力量的形象描述。代表着力量和体力。

爱德华·拉蒂波夫 - “卡米希里的野牛” 照片出自： 2022 Getty Images

克洛伊·金 - “Imugi”，单板滑雪

美国单板滑雪名将克洛伊·金的绰号伴随了她很多年。克洛伊属龙，他的爸爸给她起了“Imugi”的昵称，意为“小龙”。

她爸爸解释道：“根据韩国传统，龙每1000年蜕变一次，在那之前，它只是蛇。等1000年后就会变成含着金珠的龙。”

虽然还在等待蜕变成“龙”，但是在这个过程中，克洛伊已经开始在冬奥会赛场为“金珠”积攒材料。此外她在世锦赛和极限运动会上也多次夺金。

特德-扬·布鲁门 - “TJ花”，速度滑冰

“TJ花”已经在2022年北京冬奥会上绽放。加拿大速度滑冰运动员在北京冬奥会参加了三个项目，最好成绩是男子团体追逐中的第5名。

特德-扬·布卢门 照片出自： 2022 Getty Images

泰莎·沃尔莉 - “跳蚤”，高山滑雪

“跳蚤”这个绰号并非足坛巨星里奥·梅西的专属，法国高山滑雪名将泰莎·沃尔莉也是同样的绰号。沃尔莉虽然身高只有1米57，但是却凭借独特的风格享誉高山滑雪界。“跳蚤”这个绰号在法国是对喜爱的人和小孩子的爱称。而沃尔莉作为深受喜爱的高山滑雪运动员，使用这个名称人们不会感到意外。

阿莱克西·平图罗 - “野兽”，高山滑雪

平图罗自2014年索契冬奥会开始就是高山滑雪届的一头野兽，在2022年北京冬奥会之前，他已经收获奥运1银2铜。他被称为“野兽”是因为他的肌肉线条和强大的身体素质。他已经是高山滑雪界的一颗巨星。

哈尔戈尔·恩格布拉滕 - “薯条之王”，速度滑冰

男子团体追逐冠军得主哈尔戈尔·恩格布拉滕有两大爱好：速度滑冰和薯条。因为他太爱吃薯条，所以朋友就给他取了薯条之王的绰号。可见他对薯条的喜爱或许已经超过了他取得成功的速度滑冰。

哈尔戈尔·恩格布拉滕 照片出自： Richard Heathcote/Getty Images

凯文·德鲁里 - “Quadzilla”，自由式滑雪

障碍追逐名将凯文·德鲁里在国际巡回赛上将内心的小野兽转化为精彩的表现。他的绰号源自传奇怪兽“哥斯拉”。他在2018年平昌冬奥会上位居第4，北京冬奥会位列第12。

凯文·德鲁里 照片出自： 1 Getty Images

肖恩·怀特 - “动物”，单板滑雪

他是冬季赛场的巨星，单板传奇肖恩·怀特绰号“Animal”（动物）也许并非因为也许并不是人们想当然认为的那样。他在接受ESPN采访时表示：“我有了新绰号，挺引人注意的。《布偶大电影》里面有个鼓手叫Animal，我觉得自己和他很像。”这就是他新绰号的由来。”

生涯初期因为红色头发，怀特获得了响亮的绰号“飞翔的番茄”。这个绰号也许对于长期处于单板滑雪食物链顶端的“名兽”而言并非那么贴切。