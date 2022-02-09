钢架雪车“超人”马廷斯·杜库尔斯为北京冬奥会蓄势待发

马廷斯·杜库尔斯绰号是“超人”，原因很简单——令人咋舌的战绩。

这位拉脱维亚钢架雪车传奇巨星已经赢得6枚世锦赛金牌，征战12个赛季，10个赛季夺得钢架雪车世界杯男子年度总冠军。他是钢架雪车历史上最具统治力的运动员之一。

但是，至今为止他还有一项荣誉始终未能收获，那就是冬奥会冠军。2010年温哥华冬奥会和2014年索契冬奥会是他距离奥运最高领奖台最近的时候，最终他收获两枚银牌。

两次冬奥会失利没有击倒他，反而刺激他在接下来的冬奥周期里更加强大。如今已经37岁的他期待在2022年北京冬奥会上，能够一尝夙愿。

马廷斯·杜库尔斯已经赢得了两枚冬奥会银牌 照片出自： 2018 Getty Images

马廷斯·杜库尔斯的滑行运动基因

有一个问题是钢架雪车运动员经常被记者们问到的：“第一次从赛道滑下，速度高达145公里/小时，鼻子距离冰面只有十几厘米，是什么让你迈出第一步的？”

杜库尔斯的答案是：父亲。

他的父亲戴纳·杜库尔斯曾经是一位雪车运动员（刹车手），之后经营自2000年来一直是IBSF世界杯举办地的锡古尔达赛道近26年。

第一次看到钢架雪车比赛后，老杜库尔斯决定给自己的赛道带来第三个运动项目（此前已经有双人雪车和雪橇比赛在锡古尔达赛道举行）。于是，他购买了一些钢架雪车，召集了一些有胆之士来尝试，其中就包括儿子马廷斯·杜库尔斯和他的哥哥托马斯·杜库尔斯。

马廷斯在接受媒体采访时曾经表示：“父亲看到我和哥哥对于钢架雪车都非常感兴趣后，开始重视这项运动了。刚开始，我们都没有考虑过获胜的事儿，只是定了一些小目标，比如保持在赛道中直行，不碰到侧壁等等。然后我们一步一个脚印的走，等钢架雪车入选冬奥会开始，我们的目标就变成参加冬奥会。”

马廷斯·杜库尔斯（左）和哥哥托马斯·杜库尔斯在2016年钢架雪车世界杯国王湖站领奖台上 照片出自： 2016 Getty Images

2010年，26岁的马廷斯斩获自己欧锦赛11连冠中的第一冠。

而哥哥托马斯生涯第一个也是唯一一个欧洲冠军是在2016年夺得，当时他和弟弟马廷斯并列冠军。至今为止，托马斯在欧锦赛上5次夺得亚军，他的世锦赛最好成绩是2015年的铜牌。

成为拉脱维亚“超人”需要承载的压力

作为第一位赢得冬季运动世界杯（所有冬季运动均包括在内）年度总冠军的拉脱维亚人，马廷斯·杜库尔斯成为自己国家的英雄。

2010年首次当选拉脱维亚年度最佳运动员后，马廷斯之后又6次荣获该荣誉。

2010年，他还获得了三星荣誉奖章，该奖章是拉脱维亚最高荣誉，通常都是颁发给国家元首、皇室成员以及其它正要的。

从那时开始，世界各地的钢架雪车迷开始以超人的绰号称呼马廷斯·杜库尔斯。2012年夺得钢架雪车世界杯年度总冠军后，他穿上了超人的衣服来庆祝。这让他在粉丝心中的英雄地位进一步提升。

马廷斯·杜库尔斯身穿超人服

虽然杜库尔斯的努力和付出是毋庸置疑的，但是他却将自己取得辉煌成绩的原因归于运气好。他认为自己很幸运，兴趣所在也正是他的工作。在钢架雪车方面，他从来不会缺乏动力。

在接受SportLand采访时，他曾经说道：“如果你很幸运，能够从事一件你从心底热爱的事情，你就能够登顶最高峰，这点非常关键。如果没有兴趣的话，一切都没有意义。那种体验是无法在每天训练中培养出来的。如果有兴趣支撑，再累也不会觉得累。”

“当我代表自己的祖国站上最高领奖台时，会提升我的国家荣誉感。那个瞬间很短暂，但是会让你感觉充满力量。”

但是杜库尔斯也表示，收获的荣誉对于自己是一种荣耀，同时也是一种压力。尤其是在自己没有发挥出自己最佳水准的时候。

他在接受 Sandiegouniotribune时表示：“在我的国家，人们认为第二名不应该属于我。他们都在期待我夺冠，但是夺冠真的很难，我一直在努力争取。那种压力太大了，我需要找到些方法来走出这些压力。人们把你当超人，但是超人也能得第二吧？”

最强大的冬奥无冕之王？

这位钢架雪车超人熟悉位居第二的感觉，此前杜库尔斯在冬奥会上只收获过两枚银牌。如此渴望奥运冠军，但是为什么他从来都没有如愿呢？

原因就在于钢架雪车以及其它滑行运动项目比赛中，最终的排名都是以微秒区分的，任何一个技术动作小细节的不足、比赛装备的小异常、甚至是气温的变化都会对比赛结果造成影响。如此严苛的条件下，杜库尔斯能够如此长时间保持在巅峰位置就显得更加难能可贵。

不同的赛道对于运动员的影响也是非常大的。杜库尔斯从2015年开始就从未在国王湖的赛道上赢得过世界杯冠军，该赛道也成为他心中的“魔咒”。但是另一方面，在因斯布鲁克的伊格斯赛道上，他从2010年开始就从未输过。

另外一个原因就是，高手越来越多，水平越来越高。

德国两届世锦赛冠军得主克里斯托弗·格罗特尔在世界杯赛场成绩平平，但是他是名副其实的大赛高手。格罗特尔的同胞亚历山大·加斯纳是世界杯领奖台的常客，“俄罗斯火箭”亚历山大·特雷塔科夫的运动生涯无论从时间上看还是成绩上看，都和杜库尔斯有一拼。全球疫情和伤病导致冬奥会卫冕冠军尹诚彬在北京冬奥会周期当中状态遇阻，但是2019年世锦赛铜牌让人们看到了韩国“钢铁侠”实力犹存。

（后排从左到右）马丁斯·杜库尔斯、尹诚彬、阿克塞尔·荣克；（前排从左到右）托马斯·杜库尔斯、克里斯托弗格罗特尔、亚历山大·特雷迪亚科夫，2017年钢架雪车世界杯在犹他举行 照片出自： 2017 Getty Images

点燃斗志

杜库尔斯身上具备真正冠军应该具备的不屈精神。过去的失利不会击垮他，只会更加激发他心中的斗志。

本来计划在2018年平昌冬奥会退役的杜库尔斯在那届冬奥会上无缘领奖台，这也意味着他的钢架雪车使命尚未达成。2019年，强势归来的他再度斩获欧锦赛和世锦赛冠军。

在接受IBSF采访时，杜库尔斯表示：“这就是我不退役的原因。如果我赢得一枚奖牌的话，我可能会觉得满足了。但是当时我的感觉是我还有实力，然后就有了不可思议的2019赛季。当时我们进行了不同的实验，有些尝试取得了效果，有些则给我们留下了教训，但是钢架雪车就是这样。”

“这也是体育运动的魅力所在。没有必胜秘诀意味着你可能会赢，也可能会输。每一场比赛都是不一样的。”马廷斯·杜库尔斯接受IBSF采访时说道。

马廷斯·杜库尔斯：哲学家和经济学家

看过杜库尔斯采访的人都会有一种感觉，他并非只是一位运动员。

这位经济学毕业生说话有条理而且深思熟虑。他认为生活中有很多比取胜、夺冠更重要的事情。钢架雪车带给他的内在享受才是他多年来坚持下来，年复一年为奥运金牌梦想努力的主要原因。

他表示：“对于我而言，奖牌并非最重要的事情，我更看重过程。如果比赛没有奖牌，我也依然会参赛。”

“胜利会给你信心，但是失利会激励你再次去尝试。因此为了取得成功，需要胜利和失利相互平衡，从而激发更强大的自己。”

“我一直在学习新东西，每年上赛道我都会留意到新东西，即使我已经从事这项运动超过10年。”

杜库尔斯的下一步目标

杜库尔斯兄弟的成功离不开锡古尔达的世界级赛道。该赛道近年来也不断为拉脱维亚输送着人才。

2020年冬青奥会滑行项目的比赛在圣莫里茨天然赛道举行，埃尔维斯·韦恩博格斯赢得钢架雪车银牌。雪橇项目上，金茨·贝尔金斯斩获金牌；卡斯帕尔斯·林克斯/安德里斯·利平斯斩获男子双人雪橇银牌；维多利亚·奇耶蒂娜/赛琳娜·兹维尔纳赢得女子双人雪橇铜牌。贝尔金斯、利平斯、林克斯和贾斯丁·马斯卡勒联手摘得团体接力铜牌。

杜库尔斯表示：“年轻人现在可以避免走很多弯路，因为我们已经走过来了，经历了所有。他们唯一需要做的就是过来参加训练！我们时刻准备着和他们分享经验，在这方面我们一定毫无保留，倾囊相授。只要能够帮到他们，我就都会义不容辞。”

现在看来，拉脱维亚首位冬奥冠军的诞生只是时间问题，并非能不能的问题。敬请期待他们在2022年北京冬奥会上的表现。