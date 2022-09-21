2024年巴黎奥运会票务第一阶段路线图公布

距离2024年巴黎奥运会举行还有2年的时间。今天，巴黎2024奥组委公布了第一阶段票务销售的几个重要日期。

世界各地对于巴黎奥运会翘首以盼的粉丝有机会购买由三场比赛门票组合而成的“门票套餐”。每个随机选中的粉丝可以根据自己的喜好自由订制套餐比赛组合，只需遵守座位数量上线限制即可。

Live Events

票务销售程序将于2022年12月1日正式启动

第1阶段：购票抽签注册程序将于2022年12月1日开启

购买套餐票的第一步是注册参与票务抽签程序，注册期于2022年12月1日开始，2023年1月31日结束。注册期结束后，将会随机抽选出获得购票资格的粉丝。中签的粉丝在票务流程下一步启动后即可开始订制自己的比赛套餐组合。

第2阶段：门票套餐销售于2023年2月15日启动

2023年2月15日开始，中签的幸运儿们将会收到确认邮件，邮件中会有购票名额，通过点击自己的购票名额即可在收到邮件48小时之内订制自己的门票套餐组合，并完成支付。

如果您是巴黎2024俱乐部会员，不仅可以提升您中签的几率，同时也会获得购票优先权。门票套餐销售程序开启后的前四天（2月15日至18日），只有中签的会员可以购买门票套餐（如何成为会员，请点击这里了解详情）。

第3阶段：单独门票销售将于2023年5月开始

票务流程的第3阶段是面向公众的单独门票销售。该阶段具体日期尚未确定，但是可以预知的是将于2023年5月开始。

届时，公众有机会购买所有运动项目的单场比赛门票，门票价格从24欧/张元起。已经确定将会有100万张门票以最低价格面向公众发售。

单独门票销售阶段，公众还可以购买开幕式和闭幕式门票。靠近塞纳河的较低层看台门票最低价格为90欧元/张。高层看台在人数上限允许的情况下可以免费进入，以保证60万观众中的绝大多数人可以现场观看开幕式盛况。

残奥会门票的销售将于2023年秋季开启。

第4阶段：未支付门票再销售将于2023年底开始

公众确认购买但未支付的门票将会进入2023年底开启的再销售程序。届时粉丝可以通过此程序再次购买比赛门票。

关于2024年巴黎奥运会

2024年巴黎奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行，预计将有来自206个国家和地区的10500位运动员参加32个不同运动项目赛事的争夺。

将会有超过970万观众在40个比赛点现场观看比赛，亲眼见证一场世界前所未有的体育盛事。

巴黎奥运会比赛从7月24日的足球和橄榄球比赛开始，2天后，一场史无前例的奥运会开幕式将会正式拉开巴黎奥运会的大幕。

在19天的比赛当中，329个竞赛项目将会展开合计726场比赛的争夺。来自世界各地的顶尖运动员将会在法国首都追逐自己的奥运梦想。