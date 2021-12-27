马尔科·施瓦茨：青奥会正式开启了我的职业生涯

马尔科·施瓦兹将冬季青年奥运会视为他成功之路的关键。这位奥地利高山滑雪运动员在采访中分享了他2012年在因斯布鲁克的经历，当时他在男子全能、大回转和平行混合团体项目中获得金牌，这无疑是他进一步迈向成功的重要里程碑。

现年26岁的奥地利人还获得了2018年平昌冬奥会团体银牌。2020/21赛季，在男子回转排名榜首，夺得该项目的小水晶球奖之后，施瓦茨又在2021年夺得了世锦赛全能冠军。面对北京冬奥，他将再接再厉。

Olympics.com：你对上赛季的成功有何感想？

马尔科·施瓦兹：这个赛季对我来说太酷了。去年夏天我们努力工作，很早就开始了滑雪训练。然后在阿尔塔巴迪亚以第3名的成绩开始了回转赛季对我来说也很酷。从那时起，我卸下了压力，我的努力得到了回报，特别是在回转比赛中。整个1月太美妙了，7场比赛，我6次登上领奖台。此外，还有世锦赛的全能金牌和大回转第三名，这些都很棒。

Olympics.com：哪段经历是你的高光时刻？

马尔科·施瓦兹：当然，最重要是赢得了回转赛水晶球奖，这对我和整个团队来说都意义重大。我真的很感激，比赛太美妙了。当然还有很多高光时刻，我在阿德博登（瑞士）赢得了我的第一场回转赛，在施拉明（奥地利）的胜利。但最重要的是水晶球，我对此感到非常高兴。

Olympics.com：你对过去几年取得的进步感到满意吗？

马尔科·施瓦兹：过去两年我取得了惊人的进步。受伤后，我开始非常努力地工作。当然，以前也很努力，但从那之后我更加努力，并得到了回报。

Olympics.com：北京冬奥临近，现在的心情怎么样？

马尔科·施瓦兹：我真的很期待。冬奥会总是很特别。2018年我在平昌参加了几项比赛。那是我第一次参加冬奥，获得混合团体项目的银牌真的很酷，其他比赛也很酷。在高山滑雪全能比赛中，我获得了第4名，这有点失望。但现在，我明白，我应该专注在比赛上，我真的很期待。

Olympics.com：回顾2018年平昌冬奥会，对你来说最好的回忆是什么？

马尔科·施瓦兹：最好的回忆当然是混合比赛。我们获得了银牌，获得奥运奖牌是非常特殊的。不是每个人都有这个机会，与团队和女运动员一起比赛真的很酷，很有趣。

Olympics.com：2018年平昌冬奥会之前，你还参加了2012年因斯布鲁克青冬奥会，这段经历怎么样？

马尔科·施瓦兹：是的，我第一次参加奥运会是在2012年的因斯布鲁克。那是很久以前的事了，但在我年轻的时候参加这样的大赛真的很酷。这对我未来的职业生涯帮助很大，我学会了专注于比赛，并放平心态。因为我觉得很多参赛选手最大的问题就是他们的期望太高。

施瓦茨征战2021高山滑雪世界杯 照片出自： 2021 Getty Images

Olympics.com：2012年，你最享受因斯布鲁克的哪段时光？

马尔科·施瓦兹：青奥会给我留下的最美好的回忆当然是夺金时刻。那是在因斯布鲁克，很多同胞和家人都在，在颁奖仪式后拥抱他们真的很酷。这对我来说非常特别，也非常感动。

Olympics.com：在因斯布鲁克的经历给了你哪些收获？

马尔科·施瓦兹：我从青奥会中学到了很多。当你参加这么大型的比赛时，很难集中注意力，那里有很多媒体。我当时16岁，那是第一次见到那么多的媒体。所以，我学会了专注于重要的事情，而且不要对胜利抱有太高期望。我便放松下来，将注意力集中在滑雪技术上。

Olympics.com：在因斯布鲁克之后，你职业发展得怎么样？

马尔科·施瓦兹：从2012年因斯布鲁克青奥会开始，我正式开始了我的职业生涯。可以说那是我职业生涯的开始。在因斯布鲁克之后，我来到了奥地利滑雪联合会。然后我开始参加欧洲杯，一年后我参加了世界杯。此后我就一直在参赛，我真的很感激这一切。

Olympics.com：你未来的目标是什么？

马尔科·施瓦兹：我未来的目标是变得越来越好，更多地学习，当然，保持回转比赛的高水平，并在大回转比赛中迈出下一步，也许还会参加超级大回转的比赛。让自己越来越好，这是最重要的。

Olympics.com：奥运对你意味着什么？

马尔科·施瓦兹：奥运非常特别。每4年一次，所有人都梦想参加奥运比赛。我曾在平昌参加过冬奥会，希望能参加北京冬奥，我真的很期待。