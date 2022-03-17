马塞尔·雅各布斯展望室内田径世锦赛对决科尔曼：他是60米之王，我有实力爆冷

本周末在贝尔格莱德举行的室内田径世锦赛将决出当下“速度最快的人类”名号归属。而马塞尔·雅各布斯和克里斯蒂安·科尔曼之间的短跑对决可谓近年来田径赛场上最受瞩目的短跑对决。

贝尔格莱德室内田径世锦赛将迎来历史上第二位奥运会男子100米冠军的参赛，在马塞尔·雅各布斯之前，2004年雅典奥运会夺冠的贾斯丁·加特林是唯一一位参加过室内田径世锦赛的奥运会男子百米冠军。

60米短跑适合拥有强势起跑的选手发挥，而奥运8金得主尤塞恩·博尔特从未参加过该项目世界最高水平赛事的争夺。

室内世锦赛男子60米卫冕冠军科尔曼此前由于兴奋剂事件被禁赛18个月，如今已经解禁复出。而科尔曼也是历史上继美国名将毛瑞斯·格林之后，第二位参加室内世锦赛的世锦赛100米冠军。

2020年东京奥运会上爆冷夺得男子100米金牌的意大利名将雅各布斯期待“做一些别人没有做到过的事情”，60米比赛中，他将和该项目世界纪录保持者科尔曼一决高下。

本周六决赛之前接受意大利《米兰体育报》的采访时，他表示：“我不是夺冠热门，我喜欢现在自己所处的这种局外人的位置。

“克里斯蒂安·科尔曼是夺冠热门，我会尽可能接近他的成绩，希望最终能够赢过他。” ——马塞尔·雅各布斯

雅各布斯谈贝尔格莱德之行的目标

科尔曼由于禁赛期到2021年11月截止，因此缺席了2020年东京奥运会的争夺。

今年2月27日，科尔曼在华盛顿斯波坎举行的美国田径室内锦标赛上夺冠，强势复出赛场。他以6秒45的成绩第三次斩获全国冠军，同时也创造了该项目今年最佳战绩。领先于参加过2016年里约奥运会的同胞选手马文·布雷西。

雅各布斯今年的成绩稍逊于科尔曼，但是他在本赛季室内赛事中已经取得了四连胜。

雅各布斯在2月11日波兰罗兹举行的奥尔仑杯比赛中跑出了自己生涯最佳成绩6秒49，赛后接受《米兰体育报》的采访时他说道：“几周前科尔曼在美国锦标赛上跑出6秒45的成绩之后我给他发了祝贺信息。我根本没想到他居然会回复我。他在回复中说：‘感谢兄弟。我很欣赏你，对你取得的成绩表示祝贺。’现在，我们已经在社交媒体上互关。”

两人上一次同场竞技还要追溯到2018年钻石联赛罗马站的比赛。那场比赛中，美国选手罗尼·贝克尔摘得100米金牌，科尔曼位居第四。而彼时主攻跳远的雅各布斯位列第七。

马塞尔·雅各布斯在东京奥运会上庆祝赢得男子百米冠军 照片出自： 2021 Getty Images

60米短跑项目上，历史前三成绩全部由科尔曼创造，首当其冲的就是他于2018年创造的6秒37的世界纪录。在男子60米项目上，他已经连续6年保持不败。

室内田径世锦赛每两年举办一届，上一次举办还是在2018年，那届赛事中科尔曼夺得冠军。2020年室内田径世锦赛原本应在中国南京举行，但是由于疫情爆发，比赛延期至2023年举行。

作为奥运赛场上博尔特的继任者，雅各布斯对于重要的纪录也有自己的想法。

雅各布斯说道：“我不是夺冠热门，但是如果让我整个冬天不参加任何比赛我也做不到。对我来说参加本届赛事就是一种快乐，我很享受这种比赛氛围，向自己和对手发起挑战，了解新环境。我不是大家希望击败的选手，我很像是以局外人身份参加比赛。”

“我在起跑环节下了很大功夫，尤其是前20米。我有能力给科尔曼制造一点惊喜。”

“考虑到我在训练中付出的努力以及和其它参赛选手之间的比赛成绩，我觉得没有什么是不可能的。”雅各布斯补充道。

意大利人表示本次比赛他将会更多依靠自己的身体素质去拼对手。预赛亮相已经确定，能否进入决赛我们拭目以待。

“内裤颜色方面：预赛一定是白色，决赛肯定黑色。白色内裤之前已经没有了，本周三我在菲乌米奇诺机场现买的。”——马塞尔·雅各布斯对《米兰体育报》说道。

雅各布斯谈此前在贝尔格莱德参加室内赛的“艰难”经历

此前由于受伤从跳远改项至短跑的雅各布斯本次比赛还希望能够通过良好的表现一扫此前到访贝尔格莱德参赛不走运的经历。

2017年，雅各布斯是欧洲室内田径锦标赛跳远冠军的热门选手，但是最终他未能晋级决赛。

今年3月7日，他在斯塔克体育馆参加世界室内巡回赛比赛过程中经历了生涯巡回赛赛场的第一次抢跑。而本周末的室内世锦赛也将在同一个场馆举行。

本周四出席新闻发布会时，雅各布斯笑着说道：“我记得以前我只是新闻发布会的看客，没有人邀请我参加。现在有人邀请我出席我感到很开心。完成这种转变我确实花费了很多时间。”

“2017年来到这里参加室内欧锦赛的时候，我经历了人生中、运动生涯中非常艰难的时刻。那之后我伤了好几次，也是由于伤病，我最终决定将重心从跳远转至短跑。”

谈到让自己不得不转项的膝伤时，雅各布斯说道：“我要感谢那次受伤，也正是因为那次受伤才有了如今我在男子100米和4x100米接力金牌。任何事的发生都是有原因的。”

“关于本赛季，我很开心、很满足。我在跑道上的感觉不错，但是我知道尚未将状态调整至最佳。某种意义上讲，我对上周在贝尔格莱德抢跑的经历感到很开心，因为它发生的时间非常关键，正是因为那次经历我现在在赛前会让自己更专注一些。”

贝尔格莱德赛场的6秒比赛可能会为本赛季室外100米比赛的争夺定下基调，其中就包括将于7月15日至24日在俄勒冈举行的田径世锦赛。

贝尔格莱德室内田径世锦赛将于3月18日至20日举行，点击这里了解如何观赛。