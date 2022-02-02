2022年北京冬奥会开赛在即，名将分享鼓励自己的话语

攀登高峰、走出低谷也是奥运会的一部分，对于即将参加2022年北京冬奥会的运动员而言，同样如此。

当运动员需要发挥出最佳水平时，他们能否想到便做到呢？

为了给自己加油打气，有些人选择带幸运符，有些人则喜欢在比赛日坚持一个特定的小仪式来保持专注，提醒自己努力了很久到底是为了什么。

就这个话题，我们询问了一些顶级运动员，让他们分享自己的独家密语。一起了解一下。

米凯拉·席弗琳：“乖乖的，先想一想再说”

冬奥高山滑雪两金得主米凯拉·席弗琳说道：“最近这段时间我对自己说的最多的话都是和向父亲致敬有关，当然还有向我的母亲致敬。在我很小的时候，他们总对我说：‘乖乖的，先想想再说’。”

“这句话是我经常会提醒自己的，我妈也会提醒我。我觉得这是一句可以让我感觉有依靠的话，它会让我想起我的父亲，让我能笑笑。”

安娜·加塞尔：“充分利用每一天”

2018年平昌冬奥会女子单板大跳台金牌得主安娜·加塞尔：“充分利用每一天，我理解就是每天做一些能够吓到自己的事，听起来虽然可怕，但是实际上就是让我每天都要挑战自己一下。”

“所以，尽管是做些小事，也要充分利用好每一天。”

安娜·加塞尔在2018年平昌冬奥会上庆祝夺冠 照片出自： 2018 Getty Images

埃斯特·莱德茨卡：“享受每一次滑行”

平昌冬奥会双金得主埃斯特·莱德茨卡：“在我人生当中，我都会尝试去做我喜欢做的事情，我只是很享受每一次滑行。如果说我每一滑都很享受，即使每一滑都输了我也不在乎，因为享受了就够了。”

卡特琳娜·林斯伯格： “相信、飞翔、实现”

奥地利高山滑雪奥运银牌得主卡特琳娜·林斯伯格：“滑的快一点，做你喜欢做的事，让梦想成真，你会看见一切皆有可能。”

“饱含热情、全心全意去滑雪是非常重要，因为我真的热爱我自己从事的事业。”

“相信、飞翔、实现。这是三个词对我而言铿锵有力。”

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卡特琳娜·林斯伯格 照片出自： 2018 Getty Images

路凯斯·布拉滕：“表现出野心”

即将上演冬奥首秀的卢卡斯·布拉滕：“‘表现出野心’是我对自己说的话。”

“其实就是设定清晰的目标，定下实现目标的时间和日期，然后大声对自己说出来你。这是一个能够给我增加获胜几率的方法。”

麦蒂·马斯特罗：“不要害怕去尝试”

2018年平昌冬奥会参赛选手麦蒂·马斯特罗（美国）：“不要害怕去尝试，因为尝试是学会和掌握的第一步，这是我最喜欢对年轻人说的话，也是我自己最喜欢的一句话。”

周知方在平昌冬奥会男子自由滑比赛后 照片出自： 2018 Getty Images

周知方：“竞技场中的人”

2019年花滑世锦赛铜牌得主周知方：“西奥多·罗斯福的名言：竞技场中的人”

“它的基本大意是说，批评家以及指出强者弱点的人和指出实干者如何能够做得更好的那些人都不厉害。在竞技场上，脸上沾满了鲜血、灰尘、汗水和泪水的人，勇敢地奋斗，一次又一次地失败的人才厉害。

“这句话太有力量了、太鼓舞人心了。我每一天都在竭尽全力争取在自己领域做那样的人。因此我每天都特别努力，力争在某一天能够实现不可能。”

科琳·苏特：“万事皆有因”

2018年平昌冬奥会参赛选手科琳·苏特：“我对自己会说：万事皆有因。”