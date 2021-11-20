雪橇世界杯延庆站首日比赛战报：德国选手统治力依旧

本周六的比赛中，德国选手勇不可当。在男子单人雪橇项目中，德国选手横扫领奖台。2018年平昌冬奥会斩获混合团体赛金牌和单人雪橇铜牌的约翰内斯·路德维希在世界杯揭幕战中以1分54秒597的成绩赢得男子单人雪橇金牌。菲利克斯·洛赫以不到1秒的劣势位居次席，成绩为1分55秒451。铜牌被另一位德国选手马克斯·朗根汉收入囊中。

中国选手选手范铎耀昨天通过国家杯比赛获得了正赛资格，创造历史，成为首位参加世界杯正赛的中国雪橇运动员。在今天的单人雪橇比赛中，他以1分59秒038的成绩位列第32名。

托尼·埃格尔特/萨沙·贝内肯 照片出自： 2021 Getty Images

双人雪橇项目上，世锦赛卫冕冠军德国组合托尼·埃格尔特/萨沙·贝内肯两次滑行均位列所有参赛选手当中的第一位（书写赛道纪录），无悬念斩获他们的第47个世界杯分站赛冠军，成绩为1分57秒610。上赛季世界杯男子双人雪橇年度总冠军奥地利选手托马斯·斯特乌/洛伦兹·科勒收获银牌，成绩为1分57秒819；拉脱维亚兄弟安德里斯·希克斯/尤里斯·希克斯位居第三，成绩为1分58秒039。奥运卫冕冠军的德国组合托比亚斯·文德尔/托比亚斯·阿尔特只获得第9名（1分59秒053）。

赛后埃格尔特在接受采访时表示：“赛道对于运动员的要求很高，所以今天的比赛中大家都有失误。这条赛道的特点是特别长，这意味着运动员在比赛中需要长时间保持高度集中。”

明天雪橇世界杯比赛将继续在延庆进行。女子单人雪橇和团体接力项目的冠军将会揭晓。