1972年札幌冬奥会50周年: 在亚洲举办的第一届冬季奥运会 

欢迎大家来到新的一年，同时也是万众瞩目的奥运年。半个世纪前，1972年在札幌举行的冬奥会不仅是日本，也是亚洲地区的第一届冬奥会。札幌是日本最北部的城市，位于北海道。札幌冬奥会迎来了来自35个国家的1006名运动员，这届历史性的冬奥会激励了许多日本和亚洲的运动员，在亚洲地区留下了不可磨灭的奥运遗产。

在这个历史性的时期，让我们一起来回顾这届具有重要意义的冬奥会。

旭日之队

在主场赢得奥运金牌对于东道主选手而言是莫大的荣耀。

在1972年的札幌奥运会上，这一历史性的荣誉首先由跳台滑雪运动员笠谷幸生获得。他在跳台滑雪标准台比赛中从一开始就取得领先，并将优势保持到最后，摘得金牌，成为第一个赢得冬季奥运会金牌的日本运动员。他的同胞金野昭次和青地清二分列亚军和季军。日本横扫领奖台的战绩吸引了当地粉丝和全球电视观众的关注。

他们的惊人成就为他们三人赢得了 "Hinomaru hikōtai”（旭日之队）的绰号，激励了几代人对跳台滑雪的热爱。原田雅彦随后在1998年长野冬奥会上获得了跳台滑雪团体冠军，并获得个人铜牌。

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日本的跳台滑雪的传奇人物之一葛西纪明恰巧出生在1972年。他在1992年阿尔贝维尔冬奥会上完成冬奥会首秀，然后在1994年利勒哈默尔冬奥会的团体赛中获得了一枚银牌，也是他的第一枚奥运奖牌。在2014年索契冬奥会上，41岁的他在大跳台项目上获得了个人赛银牌和团体赛铜牌。2018平昌冬奥会是他第八次连续参加冬奥会，如此成就让他成为历史第一人。目前，他也在摩拳擦掌，准备自己的第九届冬奥会。

基础设施和奥运场馆在那届历史性的冬奥会之前就已在札幌开始修建了。

宫之森跳台竞技场和大仓山跳台竞技场在1972年札幌冬奥会后，还被用于跳台滑雪和北欧两项的世界锦标赛和世界杯比赛。

北海道立真驹内公园拥有两个多功能场地—室外和室内体育场。室外体育场在50年前的冬奥会上被用来举行开幕式和速度滑冰比赛。如今，这个场馆在冬季仍然会被用于速度滑冰比赛，在夏季则会举办足球、田径和网球等运动。

室内场馆既用于夏季运动如排球、柔道等，也用于冬季运动，如花样滑冰和冰球。该场馆也可用于举办音乐会和其它文化活动。

如果你对北海道立真驹内公园的室内场馆是如何变身为溜冰场的，请看以下视频。

在冬奥会召开的前一年，新的地铁系统在札幌市开通。它连接了这个城市的北部和南部，并解决了由于大雪造成的长期交通拥堵问题，并在冬奥会期间发挥了重要的作用。

冬奥之旅在亚洲的继续

在1972年札幌冬奥会的成功之后，日本还举办了1998年长野冬奥会，这是在亚洲举办的第二届冬季奥运会。20年之后的2018年，韩国成为第二个迎来冬奥会的亚洲国家，举办了平昌冬奥会。

接下来呢？

自1972年札幌冬奥会以来，半个世纪过去了。很快，北京将迎来全球各地的运动员和冬奥代表团。北京也将成为第一个先后举办过夏奥会和冬奥会的双奥之城。你准备好迎接下一个篇章了吗？

2022年北京冬奥会将于2月4日开始。