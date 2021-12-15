回顾过去：首位征战花样滑冰世锦赛的女运动员

佛罗伦萨·马德林·“马奇”·卡夫于19世纪出生在英国。作为15个兄弟姐妹中的一个，马奇是全家最喜欢运动的人，她喜欢游泳和马术，但她最热爱的是滑冰。

年轻的小姑娘加入了位于伦敦的王子滑冰俱乐部，该俱乐部是英国花样滑冰精英运动员的唯一会员组织。正是通过滑冰，她认识了后来的丈夫、一位花样滑冰狂热爱好者埃德加·塞尔斯，丈夫也是她的第一位教练。后来，这对夫妇合著了《滑冰艺术：国际风格》一书，该书介绍了滑冰技术和各种动作的执行要领。

塞尔斯斩获伦敦奥运会金牌意义重大

当时，每逢冬日时节，滑冰都是英国民众喜闻乐见的运动项目，男女受众均衡。但是，比赛方面则仅设男子赛事。马奇·塞尔斯于1902终结了这一现象，成为参加花滑世锦赛的首位女子运动员。起初，裁判想要禁止她参赛，但是当时的比赛规则中没有明确禁止女性参赛的规定，塞尔斯最终得以参赛。比赛中塞尔斯凭借出色的发挥排在乌尔里克·萨尔科夫之后，位居亚军。但是她的事迹最终也促成ISU创办女子花滑世锦赛。

首次参赛的塞尔斯在比赛中穿了一条长裙，但是为了让裁判看到她的脚步动作，她无意间又引领了女子花滑选手比赛服的潮流——采用半长裙。

塞尔斯在男子世锦赛上收获的银牌只是对未来的一种尝试。这位年轻的开拓者继续征战了全英比赛，还击败了自己的丈夫。在新举办的女子世锦赛上两次夺冠后，她的目标已经锁定奥运会。

1908年伦敦奥运会不仅见证了塞尔斯的奥运首秀，也见证了花样滑冰首登奥运舞台。奥运会期间，花滑比赛地为骑士桥俱乐部，那里正是塞尔斯第一次上花样滑冰课的地方。1908年奥运会的花滑比赛设四个项目：混合双人滑、男子单人滑、女子单人滑以及男子特殊花样滑冰。本土热门选手塞尔斯夫妇首先在混双比赛中获得铜牌。之后，属于马奇的真正光辉时刻来了。她通过一次完美的表演收获了女子单人滑的金牌，成为第一位在同一届奥运会上获得两枚奖牌的女运动员。

塞尔斯结束了花样滑冰运动生涯后，因心脏病去世，年仅35岁。然而，她留下的宝贵遗产一直传承到今日。她会永远被人们铭记，因为她是女子花样滑冰的缔造者，而花样滑冰已经成为冬奥会上最受欢迎的运动项目之一。