12月12日冰雪赛事综述

高山滑雪超级大回转世界杯：费德里卡·布里尼奥内戏剧性夺冠

今天的比赛受到大风天气影响，多人出现摔倒状况，包括昨天该项目冠军得主拉拉·古特-贝赫拉米。这位世锦赛两冠得主以高速撞向安全网后导致比赛暂时中断，所幸她并无大碍，最终坚持从赛道滑下，向支持她的主场观众致意。

最终意大利名将费德里卡·布里尼奥尼克服了天气的影响，在圣莫里茨摘得新赛季自己的第一枚世界杯金牌，成绩为57秒81。同时，她也以17个世界杯分站赛冠军的成绩超越德博拉·孔帕尼奥尼，成为历史上最成功的意大利女子滑雪运动员。另外一位意大利选手埃莱娜·库尔托妮57秒92斩获银牌。米凯拉·席弗琳连续第二天登上领奖台，再次摘得铜牌。本场比赛过后，席弗琳重新夺回超级大回转世界杯积分榜第一的位置。

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速度滑冰世界杯：霍尔沃夫生涯首夺世界杯冠军，锁定冬奥会席位

阿尔伯图斯·霍尔沃夫生涯首夺世界杯分站赛冠军，并为荷兰锁定男子集体出发项目的第二张北京冬奥会入场券。上周在盐湖城击败宁忠岩夺得男子1500银牌的乔伊·曼迪亚（美国）本周克服疲劳，蝉联该项目桂冠。

霍尔沃夫在本赛季前两场世界杯集体出发项目上都未能晋级决赛后，世界杯排名仅为24位，冬奥会席位并不保险。本站卡尔加里站赛事又是最后一站北京冬奥会资格赛赛事，因此他倍感压力。对此，霍尔沃夫说道：“如果不能晋级决赛，就会失去北京冬奥会席位，因此压力很大。”

但是最终，霍尔沃夫凭借出色的半决赛表现锁定决赛席位并最终一举夺魁，职业生涯中第一次登上世界杯领奖台。在抵达终点的时候，霍尔沃夫做出了闭嘴的手势，以此回击着外界对自己的质疑。比利时选手巴特·斯文斯收获银牌，德国选手菲利克斯·利耶宁摘得铜牌。

女子500米第二场比赛中，本站已经收获一枚铜牌的俄罗斯选手安吉丽娜·戈里科娃刷新个人最好成绩，以36秒669成绩夺冠。日本名将小平奈绪成绩为36秒764，收获本站赛事该项目第二枚银牌。美国选手杰克逊36秒921获得季军。

女子1000米项目上，小平奈绪1分12秒510夺得冠军，美国选手鲍维1分12秒543摘银，俄罗斯选手法特库利娜1分13秒151名列第三。两名参赛的中国选手李奇时1分13秒272获得第五名并创造个人赛季最佳，韩梅1分14秒701排名第15。

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自由式滑雪障碍追逐世界杯：纳斯伦德巩固世界杯排名

瑞典新星桑德拉·纳斯伦德在法国瓦托伦斯连续第二天斩获女子双板障碍追逐冠军。连续两天夺冠之后，纳斯伦德巩固了自己世界杯第一的排名。来自瑞士的冬奥会铜牌得主范尼·史密斯收获亚军，索契冬奥会冠军马里耶勒·汤普森在今天收获铜牌。

男子组比赛中，瑞士世界冠军阿莱克斯·费瓦本周日夺冠。周六冠军法国选手特伦斯·奇克纳沃里昂今天位居亚军。意大利选手西蒙尼·德罗梅迪斯斩获铜牌。奇克纳沃里昂继续领跑男子双板障碍追逐世界杯积分榜。

雪车世界杯：德国横扫女子双人雪车领奖台

德国雪车运动员在温特贝格举行的雪车世界杯女子双人雪车项目上表现强势，横扫领奖台。劳拉·诺尔特/德波拉·列维组合以1分53秒77的成绩登上最高领奖台，奥运冠军组合玛莉亚娜·亚曼卡/阿里桑德拉·布尔加德特以0.07秒的劣势位居次席。金·卡莉基/莱奥妮·费比格组合收获铜牌。

本场比赛过后，已经斩获三冠的诺尔特在本赛季女子雪车世界杯总积分榜上的领先优势进一步扩大。

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