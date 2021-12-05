12月5日比赛综述：世界冠军茱莉娅·陶比茨斩获雪橇世界杯冠军，俄罗斯问鼎越野滑雪接力桂冠

冰雪赛季激战正酣，本周日北欧两项、越野滑雪、跳台滑雪、雪橇、冬季两项、速度滑冰世界杯赛事继续。通过本文了解赛事最新动态。

雪橇

雪橇世界杯第3站在俄罗斯索契的奥林匹克赛道继续。

继昨天克里斯特斯·阿帕尔约德斯斩获男子男子单人雪橇冠军，成为首位赢得该荣誉的拉脱维亚雪橇运动员后，今天的女子雪橇比赛中来自德国的世锦赛冠军茱莉娅·陶比茨携手同胞、冬奥会卫冕冠军娜塔莉·盖森博格一起收获女子雪橇冠亚军。

茱莉娅·陶比茨 (德国): 1.39.434 娜塔莉·盖森博格 (德国): +0.368 肯迪娅·阿帕约德 (拉脱维亚): +0.422

索契夺冠后，陶比茨在世界杯积分榜上扩大了领先优势。赛季初状态不佳的盖森博格也提升了自己的排名，来到第7位。

世界杯排名（三站比赛过后）

茱莉娅·陶比茨 (德国) - 224分 安娜·贝雷特 (德国) - 220分 马德莱娜·埃格勒 (奥地利) - 201分

茱莉娅·陶比茨在比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

陶比茨在今天稍后举行的竞速赛比赛中再次登上最高领奖台，收获单日第2金。

茱莉娅·陶比茨 (德国): 31.743 萨莫·布里切尔 (美国): +0.021 达亚娜·艾特伯格 (德国): +0.032

男子竞速赛中，2020年世锦赛冠军得主多米尼克·费施纳勒斩获新赛季第一个竞速赛冠军；在昨天的男子单人雪橇比赛中，他收获一枚铜牌。

多米尼克·费施纳勒 (意大利): 34.833 罗曼·雷皮勒夫 (俄罗斯): +0.039 沃尔夫冈·金德尔 (奥地利): +0.05

多米尼克·费施纳勒 照片出自： 2021 Getty Images

周六收获男子双人雪橇铜牌的拉脱维亚的安德里斯·希克斯/尤里斯·希克斯兄弟延续着拉脱维亚选手在本周末的优异表现，在今天的双人雪橇竞速比赛中夺得冠军。

希克斯兄弟 (拉脱维亚): 31.385 亚历山大·丹尼斯拉夫/弗拉基斯拉夫·安东诺夫 (俄罗斯): +0.038 罗宾·约翰内斯·格乌耶克/大卫·加姆 (德国): +0.068

越野滑雪

2021/22赛季越野滑雪世界杯第6站来到挪威的利勒哈默尔。男子4x7.5公里接力比赛先行，由奥运冠军约翰内斯·克莱伯领衔的挪威1队夺得冠军。

挪威1队：1:14:58.7 俄罗斯2队：1:14:58.9 +0.2 挪威2队：1:14:59.9 +1.2

女子4x5公里接力比赛中，由平昌冬奥会该项目铜牌得主娜塔丽娅·涅普里亚耶娃领衔的俄罗斯1队夺得冠军，瑞典1队以1秒劣势位居次席，挪威1队收获铜牌。