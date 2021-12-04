12月4日比赛综述：凯莉·亨弗里斯斩获女子单人雪车冠军

雪车：凯莉·亨弗里斯收获代表美国参赛后的第一冠

36岁的女子雪车巨星凯莉·亨弗里斯在德国阿尔滕贝格巨星的雪车世界杯上摘得女子单人雪车冠军。

本周四获得美国公民身份的亨弗里斯是冬奥会三金得主，本站阿尔滕贝格站的比赛是她参加的第一届单人雪车世界杯赛事。女子单人雪车是2022年北京冬奥会新加入的项目，届时将在延庆国家雪车雪橇中心完成冬奥首秀。加拿大选手辛蒂娅·阿皮亚夺得银牌，德国名将劳拉·诺尔特夺得季军。

本站女子单人雪车第2滑比赛过程中出现惊人一幕。澳大利亚选手阿什利·维尔纳的雪车险些翻车，但是她最终没有令雪车失控，雪车以单撬接触冰的方式滑行了数米。

雪橇：拉脱维亚首夺世界杯冠军

克里斯特斯·阿帕尔约德斯在2014年索契冬奥会雪橇赛道成为首位赢得雪橇世界杯分站赛冠军的拉脱维亚运动员。德国名将约翰内斯·路德维希位居次席，但是在世界杯排名上依旧位列第一。

意大利的多米尼克·费施纳勒的装备出现问题，最终只能使用借来的雪橇和头盔参赛。但是尽管如此，他依然凭借扎实的技术勇夺第三名。据美联社报道，超过30箱从中国运往俄罗斯的装备未能准时到达。

在双人雪橇项目上，俄罗斯组合安德列·博格达诺夫和尤里·普罗霍罗夫夺得冠军。女子组比赛、男子双人雪橇竞速赛将于周日进行。可以通过Olympic Channel观看比赛实况和回看。

越野滑雪：西芒·赫格斯塔德·克吕格尔夺冠

男子15公里自由技术间隔出发比赛中，来自挪威的冬奥两冠得主西芒·赫格斯塔德·克吕格尔以32分26秒2的成绩夺得冠军。瑞典的世锦赛冠军弗里达·卡尔森赢得女子10公里自由技术冠军。上赛季世界杯总冠军、美国名将杰西·迪金斯位列第18名。