12月18日冰雪赛事综述

高山滑雪世界杯：索菲亚·戈吉亚的连胜纪录在瓦勒迪泽尔继续

索菲亚·戈吉亚

来自意大利的冬奥会女子滑降卫冕冠军索菲亚·戈吉亚在世界杯女子滑降项目上的连胜纪录已经扩大到七场，在世界杯瓦勒迪泽尔站比赛中，她击败了布里奇·约翰逊和米莉亚姆·普赫纳，登上最高领奖台。这个也是她生涯中斩获的第15个世界杯冠军。

已经在世界杯滑降项目上保持将近一年不败的戈吉亚在本站比赛中再次展现了自己标志性的冒险精神，在几次转向过程中都让人看的惊心动魄，最终以1分41秒71的成绩夺冠。

美国名将布里奇·约翰逊以0.27秒劣势位列亚军，奥地利选手米莉亚姆·普赫纳收获铜牌，本赛季第三次登上领奖台。

斯洛文尼亚的两届世锦赛冠军得主伊尔卡·斯图赫奇位居第五，世锦赛冠军科琳·苏特排在第五。

赛后戈吉亚表示：“今天我非常开心。昨天训练中我的感觉并不好，因此今天我决定在自己的装备上做出些调整。但是当我站到出发门的时候，根本没有时间去考虑脚下的装备。能做的就是相信自己能够拿出最好的表现。但是今天的表现依然有些瑕疵。”

雪车世界杯：弗雷德里希收获第四冠

弗雷德里希 照片出自： Viesturs Lacis

德国名将弗朗西斯科·弗雷德里希继续着火热表现，在阿尔滕贝格举行的雪车世界杯上赢得双人雪车冠军。

这是他本赛季第四次赢得双人雪车冠军，比赛中他和托尔斯腾·马吉斯合力完成的两次滑行均为全场最佳，最终夺冠成绩为1分50秒37，

克里斯托弗·哈菲尔/伊萨姆·阿莫尔组合以0.22秒劣势位居亚军。季军加拿大组合贾斯丁·克利普斯/凯姆·斯通斯同冠军的差距为0.31秒。

单板障碍追逐世界杯：莫伊奥莉通过终点拍照技术夺冠

米凯拉·莫伊奥莉

冬奥单板障碍追逐卫冕冠军米切拉·莫伊奥莉在切尔维尼亚举行的单板障碍追逐世界杯大决赛中凭借终点拍照技术以细微优势击败美国选手法耶·古莉妮，斩获个人本赛季第一个冠军。

比赛过程中，莫伊奥莉和古莉妮争夺的难分难解，最终莫伊奥莉凭借鼻子赢得微弱优势，夺得冠军。澳大利亚选手贝莉·布洛克霍尔福在铜牌赛中击败美国选手林德塞·雅各贝丽斯夺得季军。

奥地利的雅各布·杜塞克在男子组比赛中笑到最后，收获个人生涯第一个世界杯分站赛冠军。世青赛冠军艾利奥特·格隆丁摘得银牌，西班牙名将卢卡斯·埃基瓦尔位列第三。

北欧两项世界杯：里贝尔新赛季豪取五连冠

亚尔·马格努斯·里贝尔（右）在比赛中 照片出自： Getty Images

挪威名将亚尔·马格努斯·里贝尔不败金身继续，在奥地利拉姆绍举行的北欧两项世界杯上收获本赛季第六冠。他在跳台滑雪项目上跳出102米，换算成分数为140.2分，奠定了坚实的基础。

在越野滑雪比赛中里贝尔没有遇到任何对手，以28秒优势夺冠。德国选手温岑兹·盖格获得亚军，芬兰选手伊卡·赫罗拉位居第三。

雪橇世界杯：路德维希强势夺冠

约翰内斯·路德维希在今年11月举行的雪车测试赛中 照片出自： 2021 Getty Images

雪橇世界杯来到奥地利因斯布鲁克赛道，德国名将约翰内斯·路德维希继续着火热的状态，斩获本赛季第3个男子单人雪橇冠军。

这位平昌冬奥会铜牌得主在今天比赛第1滑取得的49秒790的成绩刷新了赛道纪录。第2滑成绩49秒815，总成绩1分39秒605拔得头筹。澳大利亚名将沃尔夫冈·林德尔以0.049秒的劣势位居亚军、意大利选手多米尼克·费什纳勒位居第三。

钢架雪车世界杯：马丁斯·杜克尔斯和蒂娜·赫尔曼展现冠军状态

马丁斯·杜克尔斯赢得阿尔滕贝格站冠军 照片出自： Viesturs Lacis

在阿尔滕贝格站比赛中，拉脱维亚钢架雪车传奇杜克尔斯收获个人本赛季世界杯首金，世锦赛冠军赫尔曼在女子钢架雪车项目上夺魁。

在男子钢架雪车项目上，马丁斯·杜克尔斯以1分53秒90的成绩夺冠，阿克塞尔·荣克1分54秒09收获亚军，克里斯托弗·格罗特尔收获铜牌，成绩为1分54秒31。本赛季男子钢架雪车世界杯排名则和本站排名相反：格罗特尔位居第一、荣克次之、杜克尔斯第三。

女子组比赛中，赫尔曼收获个人本赛季世界第二冠，成绩为1分59秒03。瓦伦蒂娜·马格里奥（意大利）以0.11秒劣势位居第二，尤丽娜·卡纳基娜1分59秒45位居第三。本场夺冠后，赫尔曼的世界杯排名升至第二，落后第一名荷兰选手金伯利·波斯17分。索契冬奥会铜牌得主伊莲娜·尼基蒂娜位排名第三。