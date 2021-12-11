12月11日冰雪赛事综述

速度滑冰世界杯：高亭宇收获500米银牌

2021/22赛季速度滑冰世界杯第四站赛事在加拿大卡尔加里拉开战幕。

在男子500米第一场比赛中（本站赛事男子、女子500米项目各将进行两场比赛），来自中国的2018年平昌冬奥会该项目铜牌得主高亭宇表现出色，最终以33秒876的成绩收获一枚银牌，这也是他本赛季世界杯赛场上收获的第2枚男子500米奖牌，在首站波兰站比赛中，他曾经赢得过该项目的金牌。加拿大选手、2021年世锦赛冠军得主洛朗·迪布勒伊以22秒778的破赛道纪录成绩摘得冠军。日本选手村上右磨33秒898收获铜牌。

赛后接受采访时，高亭宇表示：“我对自己的首枚世界杯金牌感到非常兴奋，但本赛季的主要目标是登上北京冬奥会的领奖台。”

女子500米项目上，俄罗斯选手奥尔加·法特库琳娜以36秒726的个人生涯最佳成绩夺得冠军；日本名将、平昌冬奥会冠军、世锦赛该项目两金得主小平奈绪36秒817位居次席；另一位罗斯选手、2021年世锦赛冠军得主安吉丽娜·戈里科娃收获铜牌，成绩为36秒822。

女子3000米项目，意大利选手弗朗切斯卡·洛洛布里吉达和加拿大选手伊莎贝尔·魏德曼以刷新个人生涯最佳成绩的表现分获冠、亚军。捷克选手老将，手握6枚奥运奖牌（3金2银1铜）的玛蒂娜·萨布里科娃位列季军。

男子5000米项目，2021年世锦赛冠军尼尔斯·范德波尔（瑞典）、达维德·吉奥托（意大利）以及平昌冬奥会5000米亚军、10000米冠军特-扬·布卢门（加拿大）分列前三。

双板障碍追逐世界杯：特伦斯·奇克纳沃里昂首夺世界杯冠军

法国男子双板障碍追逐名将特伦斯·奇克纳沃里昂在本土瓦托伦斯举行的自由式滑雪障碍追逐世界杯上给主场观众带来欢乐。本站比赛中，奇克纳沃里昂和米多尔·巴斯蒂安为法国队斩获金牌和银牌，德国选手弗洛里安·威尔姆斯曼位居第三。

女子组比赛中瑞典选手桑德拉·纳斯伦德强势夺冠，在每一轮比赛中都是获胜者。加拿大选手布列塔尼妮·费兰和法国选手马里耶勒·贝尔热·萨巴泰尔分列亚军和季军。

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雪橇世界杯：埃格勒力克德国选手摘得金牌

在德国阿尔滕贝格举行的雪橇世界杯比赛中，奥地利名将马德莱娜·埃格勒力克实力强大的德国本土选手，收获个人生涯第2个世界杯冠军。

埃格勒的两次滑行成绩均排名第一，最终以1分45秒208的总成绩摘得女子单人雪橇冠军。德国世界冠军茱莉娅·陶比茨以0.293秒的劣势位列亚军，她的同胞安娜·贝雷特获得季军。

双人雪橇项目中，奥地利组合托马斯·斯特乌和洛伦兹·科勒再入一枚金牌，以0.003秒的微弱优势力压德国组合托尼·艾格特和萨沙·贝内肯夺得冠军。拉脱维亚组合马丁斯·波茨和罗伯茨·普鲁梅收获铜牌。

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马德莱娜·埃格勒 照片出自： 2021 Getty Images

跳台滑雪世界杯：克拉默两天收两冠

奥地利新星玛丽塔·克拉默的新赛季火热状态还在延续，在德国克林根塔尔举行的跳台滑雪世界杯比赛中斩获个人第二个世界杯分站赛冠军。

20岁的克拉默是今日比赛中唯一一位两次跳跃全部突破120米的运动员（第1跳132.4米，第2跳127.9米），最终总分为260.3分。挪威选手西莉亚·奥普塞特位列第2，德国选手卡塔琳娜·阿尔塔乌斯位列第三。

连续两天夺冠的克拉默目前的世界杯排名位居第一位。

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玛丽塔·克拉默 照片出自： 2021 Getty Images

雪车世界杯：弗朗西斯科四战四捷

奥运冠军弗雷德里希·弗朗西斯科在德国温特贝格举行的雪车世界杯上完成本赛季世界杯四人雪车四连冠。

由弗朗西斯科、托尔斯腾·马吉斯、马丁·格罗特克普、亚历山大·舒埃勒组成的德国队在第1滑过后仅排在第三。第2滑过后完成反超，以0.05秒的微弱优势夺得冠军。

约翰内斯·罗希纳、弗洛里安·鲍尔、克里斯托弗·韦伯、克里斯蒂安·拉斯普组成的另一支德国四人雪车队获得亚军，贾斯丁·克瑞普领衔的加拿大队位居第三。

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