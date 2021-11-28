11月28日赛事综述：短道速滑世界杯混合2000米接力中国队摘铜

单板滑雪障碍追逐世界杯（中国-张家口）

北京时间11月28日午后，“相约北京”系列测试赛2021/2022国际雪联单板滑雪和自由式滑雪障碍追逐世界杯 ，在北京2022年冬奥会张家口赛区云顶滑雪公园落幕。这也是在张家口赛区举办的首场测试赛。

在单板障碍追逐比赛的男子组决赛中，奥地利男选手亚历山大获得冠军，来自意大利的奥马尔和美国的尼克分列二、三名。

女子组比赛中，在预赛中排名第一的捷克选手艾娃·萨姆科娃斩获女子组冠军，世锦赛冠军英国选手夏洛特获得亚军，意大利的米切拉获得第三名。

单板滑雪世界杯张家口站比赛也是2022年北京冬奥会测试赛

短道速滑世界杯（荷兰-多德雷赫特）

本周日，2021/21赛季短道速滑世界杯第四站的比赛在荷兰多德雷赫特继续举行。在女子1000米A组决赛，韩国选手崔敏静以1分28秒417的成绩夺冠，加拿大选手金·鲍丁的成绩为1分28秒510，获得亚军。上周大杀四方的舒尔廷收获了铜牌，在本站的三个单人项目比赛中均无缘金牌。

男子1000米A组决赛，匈牙利选手刘少昂获得金牌，成绩为1分23秒791，他的同胞约翰·亨利仅以0.1秒落后，收获了银牌。意大利选手彼得罗·西格尔获得铜牌。比较遗憾的是这次中国男女选手均未能进入1000米A组决赛。

在男女混合2000米接力比赛中，由范可新、张楚桐、孙龙和任子威组成的中国队以2分40秒256的成绩夺得铜牌，舒尔廷领衔的荷兰队以2分39秒144的成绩夺冠，匈牙利队获得亚军。

女子3000米接力前三名由荷兰、加拿大和意大利夺得。荷兰队的成绩是4分05秒813，加拿大和意大利的成绩分别是4分06秒102和4分10秒251

在男子5000米接力中，韩国队凭借郭润起在最后一个弯道的超越夺得金牌，成绩为6分46秒940。加拿大和匈牙利分获二三名，由安凯、李文龙、任子威和孙龙组成的中国队名列第四，成绩为6分54秒947。

这样，中国队以2金1铜的成绩结束了此次荷兰站的赛事。在前日的比赛中，任子威在男子1500米比赛中夺冠，武大靖夺得男子500米冠军。

越野滑雪世界杯（芬兰-鲁卡）

本周日（11月28日），在芬兰鲁卡举行的越野滑雪世界杯15公里自由追逐赛中，俄罗斯雪联男队包揽了前4名，而且占据了前8名中的6席。但在这场比赛中，挪威运动员以及在前一天获得15公里古典赛金牌的芬兰选手伊沃·尼斯卡宁都因极寒天气而缺席了比赛。

虽然当地的气温仍在规则规定的范围内，但挪威队员以及十几名其他国家的运动员都希望在北京冬奥开赛前避免伤病，从而选择放弃比赛。

但越野滑雪世界杯比赛的积分毕竟是参加2022年北京冬奥的重要标准，参赛选手还是希望能够收获理想成绩。亚历山大·伯尔舒诺夫赢得了15公里的追击赛的冠军，谢尔盖·乌斯蒂乌戈夫获得第二名，阿尔特姆·马尔采夫获得了第三名。

在女子10公里追逐赛中，挪威选手特蕾莎·约翰格获得了冠军，瑞典选手弗里达·卡尔松排名第二，另一名挪威运动员海蒂·翁获得了铜牌。

冬季两项世界杯（瑞典-厄斯特松德）

在本赛季冬季两项世界杯首站的短距离比赛中，瑞典选手塞巴斯蒂安·萨缪尔森和汉娜·奥伯格分别获得了男子和女子比赛的冠军。挪威选手维特尔·斯贾斯塔德·克里斯蒂安森和约翰内斯·廷内斯·鲍伊分别获得了男子短距离的银牌和铜牌。

与此同时，在前一天的女子15公里个人赛发挥不佳后，奥伯格在主场终于收获冠军，她的成绩领先于法国选手布切特和挪威选手马尔特·奥尔斯布·罗伊斯兰。

雪车世界杯（奥地利-因斯布鲁克）

在奥地利因斯布鲁克举行的雪车世界杯女子双人雪车比赛中，德国选手再次获得金牌和银牌，只是这一次他们的配对稍有变化。加拿大选手克里斯汀·德·布鲁因/克里斯滕·布伊诺夫斯基获得了铜牌。

这一次，德国选手劳拉·诺尔特和黛博拉·列维赢得了金牌，金·卡利基和莱昂尼·费比格获得了银牌。上周，诺尔特是与费比格搭档登上最高领奖台。卡利基在上周的成绩也是第二名，但她的搭档是阿纳贝尔·加兰德。奥运冠军玛丽亚玛·贾曼卡首次与亚历山德拉·伯哈德搭档，但最终排名第四。下周，德国人有望在他们的主场阿尔滕贝格举行的下一站比赛中继续抢占领奖台。

在男子四人赛中，由奥斯卡斯·基伯曼尼斯领衔的拉脱维亚组合一路领先，加拿大组合紧随其后。然而，弗里德里希领衔的德国组合最后出场改变了比赛的局面，他们以1分41秒82夺冠。拉脱维亚队和加拿大分获二三名。

雪橇世界杯（俄罗斯-索契）

在男子单人赛中，德国队包揽了金银牌，约翰内斯·路德维希以1分44秒626的总成绩位居榜首，他的同胞费利克斯·洛克获得银牌，俄罗斯雪联运动员罗曼·雷皮洛夫获得铜牌。马克斯·兰根汉获得了第四名。

来自俄罗斯的运动员获得了团体接力的冠军，德国和拉脱维亚分列二三位。

北欧两项（芬兰-鲁卡）

挪威选手里比尔连续第三年赢得这项比赛的冠军，他的同胞延斯·卢拉斯·奧特布罗获得铜牌。奥地利人约翰内斯·兰帕特位居第二。