11月27日比赛综述：任子威蝉联1500米冠军，武大靖斩获本赛季个人项目首冠

短道速滑世界杯，荷兰多德雷赫特站

任子威再夺男子1500米冠军

2021/21赛季短道速滑世界杯第四站也是最后一站赛事在荷兰多德雷赫特举行，11月27日，本站赛事迎来首个奖牌日。

在男子1500米决赛中，中国选手任子威继上周在匈牙利德布勒森站站上最高领奖台后，本站赛事再次登顶。

比赛中，任子威展现了强大的实力，从第三圈开始占据领先位置后就在没有被任何对手超越，最终以2分20秒352的成绩夺得冠军。这枚金牌也是他在本赛季世界杯赛场斩获的第5枚个人项目奖牌（3金1银1铜）。

荷兰选手斯金奇·克奈格特以2分20秒511的成绩位居亚军，这也是他本赛季首次登上世界杯领奖台。韩国选手PARK Jang Hyuk收获铜牌，成绩为2分20秒662。

李玉彬收获女子1500米金牌

女子1500米比赛中，该项目目前世界排名第一的韩国名将李玉彬继本赛季北京站摘金，匈牙利站夺银之后，今天在多德雷赫特再次登顶最高领奖台，成绩为2分21秒931。上述两站赛事均位列李玉彬之后收获1银1铜的加拿大名将库特妮·萨劳以2分22秒043的成绩收获一枚铜牌。上周包揽全部女子项目金牌的荷兰本土巨星苏珊妮·舒尔廷以2分22秒075的成绩位列第三。美国选手克里斯滕·桑托斯位居第四，韩国名将崔敏静仅位列第6。

武大靖

男子500米：武大靖收获本赛季个人项目首冠

2018年平昌冬奥会中国代表团唯一金牌获得者武大靖在本赛季世界杯前三站个人项目比赛中表现低迷，始终无缘领奖台。但是在今天的男子500米项目的争夺中，武大靖在四分之一决赛、半决赛以及决赛中都有着出色的表现。最终以39秒878的成绩夺得男子500米冠军，显示了状态复苏的态势。比赛中，武大靖从出发就一直处于领先位置，没有给对手任何机会，从容夺冠。

加拿大选手史蒂芬·杜博瓦位列亚军，成绩为40秒023；俄罗斯选手康斯坦丁·伊夫列夫位列第三，成绩为41秒728。匈牙利名将，本赛季北京站、匈牙利德布勒森站两次夺得500米金牌的刘少林在比赛中滑出赛道，最终位列第四。

鲍丁摘得女子500米桂冠

女子500米世界排名第四的加拿大选手金·鲍丁在今天的500米决赛中成为最后的赢家，夺冠成绩为42秒464。这枚金牌是2018年平昌冬奥会上赢得1银2铜的鲍丁在本赛季世界杯赛场收获的第二枚个人赛奖牌，之前，她在匈牙利比赛中夺得女子500米铜牌。

平昌冬奥会500米冠军得主，征战过四届冬奥会且每届均有奖牌入账（共8枚奖牌）的意大利老将方塔娜收获银牌，成绩为42秒756。这枚奖牌也是她个人本赛季世界杯赛场第5枚奖牌（1金4银）。目标个人第五届冬奥会——2022年北京冬奥会的她有望继续在奥运赛场有所斩获。

俄罗斯选手伊莲娜·塞莱吉娜42秒792位列第三，本赛季名古屋站混合接力夺金后，生涯第二次登上世界杯领奖台。荷兰名将舒尔廷在比赛中摔倒，最终位列第四。

自由式滑雪障碍追逐世界杯，中国张家口站：桑德拉·纳斯伦德（瑞典）和谢尔盖·里齐克（俄罗斯）登顶

在张家口云顶滑雪公园举行的自由式滑雪障碍追逐世界杯比赛精彩瞬间 照片出自： FIS

自由式滑雪障碍追逐世界杯首战比赛在2022年北京冬奥会该项目比赛地——张家口云顶滑雪公园举行。女子卫冕世界冠军桑德拉·纳斯伦德顺利取得开门红。瑞士传奇名将芬妮·史密斯继世锦赛不敌纳斯伦德之后在本站比赛中再次落后于瑞典名将，位居次席。征战过两届冬奥会的法国选手马里耶勒·贝尔热收获铜牌。

男子组比赛中，2018年平昌冬奥会铜牌得主谢尔盖·里齐克击败了美国名将布莱迪·勒曼收获金牌。身为平昌冬奥会冠军的勒曼尽管失利，仍对自己的状态表示满意。法国选手巴斯蒂安·米多尔收获铜牌。

双板滑雪障碍追逐世界杯，中国张家口站

单板滑雪世界杯张家口站比赛也是2022年北京冬奥会测试赛

单板滑雪障碍追逐世界杯预赛于本周五（11月26日）举行，决赛将于本周日（11月28日）举行。

男子组比赛中，加拿大选手埃利奥特·格隆丁排名暂时领跑，德国选手马丁·诺埃尔位居次席。意大利选手奥马尔·维辛廷和洛伦佐·索马里瓦分列第三和第四。世锦赛卫冕冠军卢卡斯·埃基瓦尔仅以第24名的成绩晋级周日的决赛。

女子组方面，艾娃·萨姆科娃（捷克）位居预赛第一，索契冬奥会铜牌得主克洛伊·特雷斯普切（法国）暂列第二，世锦赛冠军夏洛特·班克斯（英国）排名第三。2018年平昌冬奥会冠军，意大利名将米切拉·莫伊奥莉位居第四。

周日决赛精彩不要错过！

女子单人雪车世界系列赛，奥地利因斯布鲁克：梅耶尔斯·泰勒摘金，诺尔特、沃克分列亚、季军

加拿大选手梅丽莎·洛索尔兹驾驶的单人雪车 照片出自： Jan Hetfleisch

女子单人雪车世界系列赛首站比赛于11月7日在加拿大惠斯勒拉开战幕。如今第二站来到了因斯布鲁克。所有参赛选手的心中只有一个目标——参加2022年北京冬奥会并争取成为该项目首个冬奥冠军得主。

美国选手埃拉纳·梅耶尔斯·泰勒继首站之后蝉联冠军，两滑之后总成绩为1分51秒60。德国名将劳拉·诺尔特0.05秒劣势屈居亚军，澳大利亚选手布瑞亚娜·沃克位居第三，成绩为1分51秒79。

梅耶尔斯·泰勒在混合项目以及女子双人雪车项目上四夺世锦赛冠军，斩获3枚冬奥会奖牌。现在，她希望能够将之前的成功复制到女子单人雪车这个冬奥会新项目上，在延庆国家雪车雪橇中心登上冬奥会最高领奖台，创造历史。

今年2月在德国阿尔滕贝格继续的世锦赛上夺得女子单人雪车铜牌的诺尔特本赛季也已经展现了不俗的竞技状态 ，此前练400米栏的她专项之后取得了成功。

卫冕世锦赛冠军凯莉·亨弗里斯在本站赛事中位居第6，成绩为1分51秒84。

雪橇世界杯，俄罗斯索契：拉脱维亚、德国和俄罗斯选手主导领奖台

拉脱维亚的安德里斯·希克斯和尤里斯·希克斯 照片出自： 2021 Getty Images

拉脱维亚的希克斯兄弟收获雪橇世界杯第2站男子双人雪橇项目金牌。相较于上周末北京延庆举行的首战世界杯比赛获得季军，他们的表现有所提升。

本站赛事，他们以两滑1分39秒783的成绩击败东道主俄罗斯组合安德列·博格达诺夫和尤里·普罗霍洛夫组合夺冠。后者在北京站未能登上领奖台后，在主场以1分39秒903的成绩收获银牌。德国的托比斯兄弟组合以1分40秒012的成绩同样赛季首登领奖台。

女子雪车比赛中，德国选手安娜·贝雷特以1分40秒649的成绩夺冠，拉脱维亚选手肯迪娅·阿帕约德1分40秒756位居次席，俄罗斯选手维多利亚·德姆琴科1分40秒917摘得铜牌。

男子单人雪橇以及团体接力比赛将于本周日进行，Olympic Channel将对比赛进行直播，敬请关注。