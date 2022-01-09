1月9日冬季运动赛事综述

跳台滑雪、雪车、冬季两项、单板滑雪、北欧两项、雪橇世界杯赛事继续，劳拉·诺尔特和埃里克·弗伦策尔领衔本周日亮相世界杯赛场的明星选手。

雪车：弗雷德里希继续保持不败

冬奥会两金得主弗朗西斯科·弗雷德里希在个人荣誉堂当中再添一枚世界杯分站赛四人雪车金牌，在他温特贝格再次登顶最高领奖台。

弗雷德里希领衔的四人雪车队两次滑行成绩均为单轮最佳，最终夺冠总成绩为1分49秒08。

本赛季的弗雷德里希勇不可当，至今为止未尝败绩。如果他能够在接下来的圣莫里茨站夺冠，他的不败纪录将横跨两个完整的世界杯赛季。

英国雪车运动员布拉德·豪尔的好状态来的正是时候，距离北京冬奥会开幕还有不到一个月，他领衔的四人雪车队斩获本赛季第三枚银牌，总成绩落后弗雷德里希的车队0.42秒。

美国车手亨特·切奇斩获美国本赛季首枚世界杯分站赛奖牌，他领衔的车队以1分49秒54的成绩收获铜牌。

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雪橇：埃格勒在锡古尔达夺冠

玛德琳·埃格勒（奥地利）在拉脱维亚锡古尔达斩获女子单人雪橇金牌。两次滑行过程中她的出发成绩均为最佳，最终两次滑行成绩同样力压众车手。

23岁的埃格勒最终夺冠成绩为1分24秒192，收获本赛季个人第四冠。比赛过程中，她击败了德国世锦赛冠军兼世界杯总积分榜第一名茱莉娅·陶比茨。俄罗斯选手塔迪亚娜·伊万诺娃位居第三。

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冬季两项：菲永·马耶状态正佳

法国选手昆汀·菲永·马耶在德国奥博霍夫举行的冬季两项世界杯男子12.5公里追逐赛中从第18名奋起直追，最终夺冠的同时继续稳坐世界杯总排名榜首位置。

菲永·马耶在最后一次射击过后反超大部分时间保持领先的俄罗斯选手亚历山大·洛基诺夫。最终，站姿射击错失三靶令洛基诺夫付出代价，尽管他今天在滑雪比赛中展现了强大的实力。

瑞典选手塞巴斯蒂安·萨穆埃尔森摘得银牌，挪威选手塔杰伊·鲍伊获得铜牌

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北欧两项：盖格意大利站夺冠

德国的温岑兹·盖格在第2日的越野滑雪比赛中出发时处于领先团队，最终斩获在意大利举行的北欧两项世界杯男子标准台/10公里金牌。

爱沙尼亚的克里斯蒂安·伊尔韦斯在前一天的跳台滑雪比赛中位居第一，跳出105米（138分），最终该结果转化成越野滑雪的3秒优势。越野滑雪比赛中，他领先德国选手特伦斯·韦伯率先出发。

盖格的越野滑雪出发时间落后伊尔韦斯36秒，越野滑雪赛程过半时他已经位居奖牌位置。最后冲刺阶段，盖格发起绝地反击，以5秒优势击败奥地利选手约翰内斯·兰帕特夺冠。德国选手约翰内斯·里德策克位居季军。

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雪车：诺尔特重返胜利轨道

德国新星劳拉·诺尔特在温特贝格赛道重新登上世界杯女子双人雪车领奖台。

本站冠军是诺尔特本赛季第四个冠军，缩短了她和总积分榜榜首的差距。2021年最后一站比赛中，她在阿尔滕贝格获得第6名，之后她缺席了锡古尔达举行的2022年首站赛事。

另外一对德国组合基姆·卡莉基和莱奥妮·费比希组合收获银牌，冬奥两金得主凯莉·亨弗里斯收获铜牌。

本站赛事位居第四的美国车手埃拉纳·梅耶尔斯·泰勒在世界杯总积分榜上衣35分暂时领先。

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