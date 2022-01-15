1月15日冬季运动赛事综述

高山滑雪世界杯 - 扎奥岑湖（奥地利）

距离2022年北京冬奥会开幕还有三周时间，瑞士名将拉拉·古特-贝赫拉米重返胜利轨道，在奥地利的扎奥岑湖摘得世界杯滑降冠军。

30岁的古特-贝赫拉米12月中确诊新冠后缺席了几场比赛。复出后即斩获个人本赛季第2冠，状态喜人。此前，她曾经在圣莫里茨站斩获女子超级大回转冠军。

本场比赛中，古特-贝赫拉米开赛即进入状态，很快就达到了理想速度。虽然最后一跳时出现小失误，但是最终无碍她以0.10秒的优势斩获冠军。德国选手凯拉·魏德勒位居次席，奥地利选手拉莫娜·西本霍弗位居第三。

赛前夺冠热门，世锦赛冠军、意大利名将索菲亚·戈吉亚原本打算冲击自己在滑降项目上的世界杯8连冠。在本场比赛中，她在两个赛段都取得了本场最好成绩，但是最终她由于左侧雪板失控而以高速撞向防护网。所幸的是她很快站了起来，并且没有受伤迹象。

本场胜利是古特-贝赫拉米生涯第12次摘得世界杯滑降冠军，领先于戈吉亚以及上赛季世界杯总冠军佩特拉·弗尔霍娃。后者在本站赛事完成赛季速度项目的个人首秀，但是成绩并不理想，未能收获积分以缩小和本赛季世界杯总积分榜榜首选手米凯拉·席弗琳之间的差距。席弗琳没有参加本场比赛的争夺。

索菲亚·戈吉亚在扎奥岑湖站的滑降比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

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