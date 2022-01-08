1月8日冬季运动赛事综述

夏洛特·班克斯和小林凌侑都将于本周六亮相赛场，跳台滑雪、雪车、冬季两项、单板滑雪、北欧两项、雪橇世界杯战火重燃。通过本文了解比赛最新动态。

埃格尔特和贝内肯即将跨越雪橇世界杯里程碑

在拉脱维亚锡古尔达赛道举行的雪橇世界杯双人雪橇项目上，德国选手收获冠军和季军，其中奥运铜牌得主托尼·埃格尔特和萨沙·贝内肯收获生涯世界杯第49冠。

两次滑行成绩均领跑的埃格尔特和贝内肯斩获隔热板本赛季世界杯第三冠，成绩为1分23秒856。

拉脱维亚兄弟组合阿尔德里斯·希克斯/尤里斯·希克斯兄弟以0.037秒的劣势位居次席，德国组合托比亚斯·文德尔/托比亚斯·阿尔特组合以1分24秒049的成绩位居第三。

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雪车：弗雷德里希世界杯冠军数破百

雪车传奇巨星弗朗西斯科·弗雷德里希在德国温特贝格斩获生涯世界杯第100个分站赛冠军（双人雪车和四人雪车）

身为冬奥会两金得主的弗雷德里希摘得本赛季世界杯双人雪车第六冠。弗雷德里希和刹车手亚历山大·舒勒两次滑行成绩完全相同，成绩均为单轮最佳，最终以1分49秒78的成绩摘得金牌。

约翰内斯·洛克纳收获银牌，加拿大组合贾斯丁·克利普斯和凯姆·斯通斯位居第三。

目前弗雷德里希在世界杯总积分榜上以1478分领跑，俄罗斯选手罗斯蒂斯拉夫·盖蒂尤科维奇以149分的劣势位居第二。位居第三的洛克纳和俄罗斯人仅差9分。

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北欧两项：约翰内斯·兰帕特首夺世界杯金牌

在意大利举行的北欧两项世界杯比赛中，奥地利新星约翰内斯·兰帕特生涯首夺世界杯分站赛冠军。

20岁的兰帕特在挪威名将亚尔·马格努斯·里贝尔缺席的情况下斩获男子标准台/10公里项目金牌子。在跳台滑雪比赛之后就他就奠定了领先优势。跳出105米，收获136.1分的他在越野滑雪中握有14秒优势。最终以领先第二名德国选手温岑茨·盖格16.5秒的成绩夺得冠军。

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雪橇世界杯：克里斯特斯·阿帕尔约德斯主场夺魁

拉脱维亚的克里斯特斯·阿帕尔约德斯在主场的锡古尔达赛道表现上佳，以1分36秒483的成绩摘得冠军。世锦赛三金得主菲利克斯·洛赫（德国）以0.186秒的劣势位居次席。意大利名将多米尼克·费什纳勒位居第三。

七站比赛过后，雪橇世界杯赛季积分榜上，德国选手约翰内斯·路德维希目前以585分领跑，奥地利选手无偶尔福冈·金德尔420分次之，洛赫415分排名第三。

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