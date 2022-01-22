1月22日冬季运动赛事综述

2021/22赛季比赛继续，冬季两项、跳台滑雪、自由式滑雪、雪橇世界杯继续。

通过本文了解今日世界杯赛场赛况。

冬季两项：挪威斩获女子接力赛冠军

冬季两项世界杯意大利站女子4x6公里接力比赛中，挪威队从第17位奋起直追，最终斩获冠军。俄罗斯队和法国队分列亚军和季军。

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雪橇：金德尔收获世界杯第10冠

奥地利名将沃尔夫冈·金德尔第1滑位居第三，第2滑扭转劣势，最终在瑞士圣莫里茨举行雪橇世界杯上斩获生涯第10个世界杯分站赛冠军。

第1滑过后，意大利选手多米尼克·费什纳勒和德国选手约翰内斯·路德维希分列前两位。但是两位选手在第2滑的表现都均不如人意，路德维希第2滑位列第11，费什纳勒第8。

最终，金德尔的夺冠成绩为2分10秒246，领先亚军拉脱维亚选手克里斯特尔斯·阿帕约兹0.021秒。另一位奥地利选手尼科·格雷尔舍尔收获铜牌

路德维奇本赛季斩获5站冠军，加冕赛事总冠军，金德尔位列亚军。

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冬季两项：德国选手道尔收获生涯第三个世界杯分站赛冠军

德国名将贝内迪克特·道尔生涯第三次登上世界杯最高领奖台，在意大利站比赛中首次斩获集体出发冠军。

身为冬奥铜牌得主的道尔在今天的射击比赛中状态出色，只有一次处罚。最终以37分14秒9的成绩夺冠。

本场比赛中，道尔和冬奥冠军、瑞典名将约翰内斯·廷内斯·博伊之间的竞争十分激烈，直到最后站姿射击比赛中才分出胜负。最终道尔领先31秒3夺冠，遭遇三次处罚的博伊位居亚军，瑞典人斯图尔拉·霍尔姆·拉格雷德收获铜牌。

比赛中博伊在大多数时间里处于领先，但是最后站姿射击阶段的失误让他付出代价，将金牌拱手让人。

自由式滑雪障碍追逐：纳斯伦德在主场展现统治力

世锦赛两金得主桑德拉·纳斯伦德在瑞典主场的伊德勒弗亚尔赛道收获个人本赛季第8个障碍追逐世界杯冠军。

世界杯赛场表现稳定的纳斯伦德在2022年北京冬奥会上将会是夺冠大热。目前她以850分的成绩领跑赛季积分榜，领先第二名范妮·史密斯（瑞士）284分。

在今天的女子组大决赛中，纳斯伦德出发就占据了领先优势，并将该优势保持到最后，领先第二名亚里桑德拉·埃德波（瑞典）2秒。法国人杰德·格列特·奥博特位居第三。

男子组大决赛中，瑞士滑雪运动员莱恩·雷格兹收获生涯第二个世界杯分站赛冠军，本赛季第四次登上领奖台。

雷格兹整场比赛始终保持领先，最终击败世界杯总积分榜领头羊特伦斯·奇克纳沃里昂（法国）夺冠。奥地利选手亚当·卡帕切尔收获季军。

本站过后，奇克纳沃里昂依旧位居总积分榜头名，另外一位法国人巴斯蒂安·米多尔和瑞士选手雷格兹分列第二和第三。

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雪橇：埃格尔特和贝内肯收获第六座水晶球奖杯

德国世界冠军组合托尼·埃格尔特和萨沙·贝内肯在圣莫里茨收获生涯第三座双人雪橇水晶球奖杯。

本站赛事，埃格尔特和贝内肯斩获生涯第51个世界杯分站赛冠军，也是本赛季第6冠，如此表现无疑会给他们北京冬奥会冲金增添信心。

德国组合在赛季最后一站在总积分榜上超越了一直领先的拉脱维亚希克斯兄弟组合，加冕总冠军，领先优势仅为21分。

此前他们在温特贝格站曾经由于翻车而被取消资格，但是最终上诉成功，取消资格的判决改为“未完赛”，他们也因此收获了16个积分，令最终翻盘斩获总冠军成为可能。

圣莫里茨站比赛中，埃格尔特和贝内肯以1分47秒209的成绩夺冠。托比亚斯亚尔特和托比亚斯·文德尔组合收获银牌，拉脱维亚组合罗伯茨·普鲁梅和马丁斯·波茨组合位列第三。

拉脱维亚的希克斯兄弟组合要想重新登顶总积分榜，本站赛事的名次不能落后埃格尔特/贝内克超过两名，最终他们仅获得第5名，世界杯总排名锁定第二。