1月16日冬季运动赛事综述

跳台滑雪：林德维克在波兰获胜

挪威王牌选手马利乌斯· 林德维克在波兰扎科帕内以139.5米的最佳成绩取得了本赛季跳台滑雪世界杯的第二次胜利。

林德维克在第一轮比赛后以135.0米的成绩排名第三，日本新星小林良佑以136.0米的成绩领先。

挪威人在第二次试跳时成绩有所提高，跳出了139.5米，综合得分达到291.7分，跃居第一。德国选手卡尔·盖格以10分的差距获得第二名，斯洛文尼亚选手安泽·拉尼塞克获得铜牌。

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马利乌斯· 林德维克 照片出自： 2021 Getty Images

北欧两项：兰帕特连续取胜

奥地利新星约翰内斯·兰帕特在德国再次取得了跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里项目的胜利。

这位世界冠军继周六登上最高领奖台之后在周日再次夺冠，收获了他本赛季世界杯赛场的第3冠。

兰帕特再次战胜了爱沙尼亚的克利斯蒂安·伊尔维斯，后者在这两天的比赛中都位居兰帕特之后获得亚军。

20岁的兰帕特以143米（142.3分）的最佳成绩赢得了跳台滑雪部分的第一，并与同胞弗朗茨·约瑟夫·雷尔一起在越野滑雪赛段率先出发。

兰帕特在比赛的大部分时间里都与伊尔维斯和雷尔齐头并进，但最后他还是一锤定音赢得了胜利。

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冬季两项：菲永·梅莱首次赢得短距离/追逐赛双料冠军

法国人昆廷·菲永·梅莱周日赢得了男子12.5公里追逐赛的冠军。几天前，他刚在德国举行的冬季两项世界杯上赢得的短距离冠军。这也是他职业生涯中首次获得短距离和追逐赛双料冠军。

菲永·梅莱以31:03.6的成绩和两次罚分击败俄罗斯选手亚历山大·罗格诺夫（一次罚分），以8.8秒的优势赢得比赛。白俄罗斯选手安东·斯莫尔斯基获得第三名。

奥运会银牌得主霍泽兰德在射击场上火力全开，最终以30分55秒的成绩获得胜利。她以20.8秒的成绩领先于瑞典短距离冠军埃尔维拉·奥贝格，后者位居第二。她的姐姐、奥运会15公里个人赛卫冕冠军汉娜·奥贝格获得第三名。

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昆廷·菲永·梅莱 照片出自： 2022 Getty Images

雪橇：埃格勒险胜陶比茨

奥地利雪橇运动员埃格勒最近与世界冠军陶比茨在德国奥伯霍夫进行了一场针锋相对的较量，最终在女子单人赛中取得了她的第五次世界杯冠军。

埃格勒在第一轮比赛中以41秒994的最快成绩先下一城，随后又以42秒080的成绩取得了1分24秒074的综合成绩。

陶比茨在第二轮比赛中速度最快（41.984秒），但未能赶上埃格勒，后者以0.020秒的优势完成比赛。德国的安娜·贝雷特获得铜牌。

下周的雪橇世界杯决赛将更加精彩，陶比茨在总积分榜上以57分的微弱优势领先于埃格勒。

在团体接力赛中，由陶比茨、约翰内斯·路德维希、托尼·埃格特和萨沙·贝内肯组成的德国队以2:21.536获胜。拉脱维亚的四人组获得第二，奥地利获得第三。

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玛德琳娜·埃格勒 照片出自： 2021 Getty Images

雪车：基伯尔尼斯在圣莫里茨力克弗里德里希

拉脱维亚选手奥斯卡斯·基伯尔尼斯在世界杯赛季的最后一场四人雪橇比赛中表现出众，在圣莫里茨取得了他自2017年以来的首次胜利。

基伯尔尼斯终结了双料奥运冠军弗里德里希的11场世界杯连胜纪录，并将德国人挤到了第二位。

世锦赛银牌得主基伯尔尼斯和他的队员们以杆位开始第二轮比赛。他们在第一轮比赛中取得了1:04.69的最快成绩，而在第二轮比赛中则比弗里德里希慢了0.03秒。

弗里德里希在第二轮比赛中创造了赛道纪录，重新回到第二位。然而，他的努力并不足以击败基伯尔尼斯。基伯尔尼斯上一次在2017年世界杯上获胜也是在这个赛道。俄罗斯选手罗斯蒂斯拉夫·盖秋克维奇获得第三名。最终，弗里德里希以总排名第一的成绩结束了世界杯赛季，加拿大的贾斯汀·克里普斯排名第二，盖特尤克维奇排名第三。

德国在圣莫里茨主宰女子双人雪橇比赛

德国在雪橇世界杯系列赛的最后一场比赛中横扫所有的奖牌，金·卡利基在瑞士圣莫里茨领先，取得了她本赛季的第二次胜利。

卡利基和丽莎·巴克维茨在第二轮比赛中创造了1分07秒40的赛道纪录，以2分15秒50的综合获胜时间从第三位升至杆位。奥运会卫冕冠军玛丽亚马·贾曼卡获得了第二名，同样是来自德国的劳拉·诺尔特获得铜牌。

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金·卡利基

自由式滑雪：拉吉特利的华丽转身

卫冕坡面障碍技巧世界冠军安德里·拉吉特利终于从伤病中恢复过来。在法国丰罗默举行的自由式滑雪世界杯上，赢得了坡面障碍技巧的冠军。

拉吉特利在世锦赛大跳台项目中受伤严重—内侧十字韧带（MCL）几乎完全撕裂，后侧十字韧带（PCL）也有撕裂。

在这次比赛中，这位瑞士名将再次展示了不凡的实力，在第一跳就获得了86.36分，并最终赢得了比赛。

新西兰选手本·巴克利（82.71分）和加拿大选手爱德华·特里奥尔（81.71分）分别获得第二和第三名。

安德里·拉吉特利 照片出自： 2018 Getty Images

泰斯·勒德主场夺金

两届自由式滑雪世界冠军得主泰斯·勒德在法国主场举行的世界杯坡面障碍技比赛中表现出众，是整场比赛中唯一一个得分超过80分的选手，并在两次滑行中都得分超过80分（第一轮成绩为86.46分，第二轮比赛中获得84.36分），最终获得金牌。

美国选手马林·哈米尔以73.56分获得第二，奥地利的劳拉·沃尔夫以66.16分获得第三。

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