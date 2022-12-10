梅西vs莫德里奇：交锋记录和数据一览

里奥内尔·梅西和卢卡·莫德里奇是世界足坛的两位伟大球员，如今他们将以队长身份带领各自的国家队为2022年卡塔尔世界杯决赛席位展开直接对话。

在俱乐部层面和国家队层面，梅西和莫德里奇已经有过多次同场竞技的经历。

阿根廷队和克罗地亚队至今为止也已经有过多次交锋纪录，其中3场友谊赛、2场世界杯比赛。1998年世界杯两队交锋时，梅西和莫德里奇不在阵中。但是4年前俄罗斯世界杯的交手过程中，两位球星都有参与。

那场比赛出现在小组赛阶段，克罗地亚3-0取胜，莫德里奇有进球入账。那届世界杯上，克罗地亚队一路闯进决赛，最终不敌法国收获亚军。而梅西的阿根廷队则止步16强，3-4的比分同样败在了法国队手中。

卡塔尔世界杯上，双方将为决赛席位再度交手。无论对于梅西还是莫德里奇，世界杯冠军都是他们辉煌生涯当中唯一或缺的重要荣誉。因此，这场半决赛值得期待。