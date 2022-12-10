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梅西vs莫德里奇：交锋记录和数据一览

2022年卡塔尔世界杯半决赛阿根廷对阵克罗地亚的比赛即将上演。本场比赛将是梅西和莫德里奇第三次国家队交锋，在此之前让我们重温二人此前的几次焦点对决。

1 分钟 编辑： Courtney Hill
Lionel MESSI
discipline足球
Croatia beat Argentina at the 2018 World Cup
(照片出自： 2018 Getty Images)

里奥内尔·梅西卢卡·莫德里奇是世界足坛的两位伟大球员，如今他们将以队长身份带领各自的国家队为2022年卡塔尔世界杯决赛席位展开直接对话。

在俱乐部层面和国家队层面，梅西和莫德里奇已经有过多次同场竞技的经历。

阿根廷队和克罗地亚队至今为止也已经有过多次交锋纪录，其中3场友谊赛、2场世界杯比赛。1998年世界杯两队交锋时，梅西和莫德里奇不在阵中。但是4年前俄罗斯世界杯的交手过程中，两位球星都有参与。

那场比赛出现在小组赛阶段，克罗地亚3-0取胜，莫德里奇有进球入账。那届世界杯上，克罗地亚队一路闯进决赛，最终不敌法国收获亚军。而梅西的阿根廷队则止步16强，3-4的比分同样败在了法国队手中。

卡塔尔世界杯上，双方将为决赛席位再度交手。无论对于梅西还是莫德里奇，世界杯冠军都是他们辉煌生涯当中唯一或缺的重要荣誉。因此，这场半决赛值得期待。

梅西和莫德里奇是赛场上的一对老对手
梅西和莫德里奇是赛场上的一对老对手 (2022 Getty Images)

梅西vs莫德里奇：上一次交锋回顾

自莫德里奇2012年加盟皇家马德里开始到2021年梅西离开效力多年的巴塞罗那，莫德里奇和梅西之间的对话持续了多年。双方各为其主，为西甲、国王杯以及西班牙超级杯冠军展开争夺。皇马对阵巴塞罗那的国家德比每年都是球迷津津乐道的话题。

梅西加盟巴黎圣日耳曼后，莫德里奇和梅西之间只有一次交锋纪录（2场比赛），两场比赛出现在2021/22赛季的欧冠联赛上，那也是双方最后一次赛场交锋。

当时梅西率领巴黎圣日耳曼在首回合比赛中全场占据主动，最终凭借姆巴佩在比赛最后时刻的制胜球1-0在王子公园球场赢的胜利。

次回合做客伯纳乌球场，姆巴佩在上半场比赛结束前破门得分，帮助大巴黎总比分2-0领先，同时还收获了宝贵的客场进球。

但是皇马前锋本泽马在下半场30分钟时间里上演了帽子戏法，帮助皇马完成了总比分上的逆转，成功晋级。那场比赛中，莫德里奇贡献了一记精彩的助攻，帮助本泽马取得了扳平比分的进球。那一次，莫德里奇战胜了梅西。

梅西vs莫德里奇：数据对比

通过下面的表格一起了解二人在辉煌生涯中交出的成绩单。

梅西比赛场次总进球数总助攻数
俱乐部853701333
国家队1709554
莫德里奇比赛场次总进球数总助攻数
俱乐部68775121
国家队1602325

梅西vs莫德里奇：团队荣誉和个人荣誉

在足球比赛中，数据并不能说明一切，这两位球员就是最好的证明。

两人在赛场上都在以各自擅长的东西为自己的球队做出贡献，并不局限于进球和助攻。出色的赛场表现也让他们收获了众多荣誉。

梅西

团队荣誉 | 个人荣誉

  • 国际足联：年度最佳球员 (2019, 2009)
  • 金球奖 (2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010, 2009)
  • 欧足联：欧洲最佳球员 (2015, 2011, 2009)
  • 3x FIFA世俱杯冠军
  • 1x 美洲杯冠军 (国家队)
  • 4x 欧冠联赛冠军
  • 10x 西甲联赛冠军
  • 1x 法甲联赛冠军
  • 3x 欧洲超级杯冠军
  • 7x 西班牙国王杯冠军
  • 8x 西班牙超级杯冠军
  • 1x 法国杯冠军
  • 1x U20世界杯冠军
  • 1x 奥运会冠军
  • 1x 南美洲-欧洲冠军杯 (国家队)

莫德里奇

团队荣誉 | 个人荣誉

  • 国际足联：年度最佳球员 (2018)
  • 金球奖 (2018)
  • 欧足联：欧洲最佳球员 (2018)
  • 4x FIFA世俱杯冠军
  • 5x 欧冠联赛冠军
  • 3x 西甲联赛冠军
  • 4x 欧洲超级杯冠军
  • 1x 西班牙国王杯冠军
  • 4x 西班牙超级杯冠军
  • 3x 克罗地亚联赛冠军
  • 2x 克罗地亚杯冠军

阿根廷vs克罗地亚，梅西vs莫德里奇：赛程和比赛时间

梅西和莫德里奇首次国家队赛场交锋是在2006年的一场友谊赛中。尽管梅西开场10分钟内就取得了进球，但是克罗地亚最终3-2赢得比赛胜利。

二人第二次国家队交锋是在2018年世界杯小组赛中，那场比赛莫德里奇取得了进球。

当地时间本周二，12月13日（北京时间12月14日周三），他们将迎来国家队生涯的第三次交锋，胜者将会率队闯进决赛争夺大力神杯，负者将会心碎阔别世界杯的赛场。

本场世界杯半决赛将于卡塔尔当地时间22:00开赛（北京时间14日凌晨3点）

考虑到两位球员的年龄，这场比赛有可能成为二人之间失利一方的世界杯告别战。谁将跻身决赛，我们拭目以待。

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