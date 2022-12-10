梅西vs莫德里奇：交锋记录和数据一览

2022年卡塔尔世界杯半决赛阿根廷对阵克罗地亚的比赛即将上演。本场比赛将是梅西和莫德里奇第三次国家队交锋，在此之前让我们重温二人此前的几次焦点对决。
里奥内尔·梅西和卢卡·莫德里奇是世界足坛的两位伟大球员，如今他们将以队长身份带领各自的国家队为2022年卡塔尔世界杯决赛席位展开直接对话。
在俱乐部层面和国家队层面，梅西和莫德里奇已经有过多次同场竞技的经历。
阿根廷队和克罗地亚队至今为止也已经有过多次交锋纪录，其中3场友谊赛、2场世界杯比赛。1998年世界杯两队交锋时，梅西和莫德里奇不在阵中。但是4年前俄罗斯世界杯的交手过程中，两位球星都有参与。
那场比赛出现在小组赛阶段，克罗地亚3-0取胜，莫德里奇有进球入账。那届世界杯上，克罗地亚队一路闯进决赛，最终不敌法国收获亚军。而梅西的阿根廷队则止步16强，3-4的比分同样败在了法国队手中。
卡塔尔世界杯上，双方将为决赛席位再度交手。无论对于梅西还是莫德里奇，世界杯冠军都是他们辉煌生涯当中唯一或缺的重要荣誉。因此，这场半决赛值得期待。
自莫德里奇2012年加盟皇家马德里开始到2021年梅西离开效力多年的巴塞罗那，莫德里奇和梅西之间的对话持续了多年。双方各为其主，为西甲、国王杯以及西班牙超级杯冠军展开争夺。皇马对阵巴塞罗那的国家德比每年都是球迷津津乐道的话题。
梅西加盟巴黎圣日耳曼后，莫德里奇和梅西之间只有一次交锋纪录（2场比赛），两场比赛出现在2021/22赛季的欧冠联赛上，那也是双方最后一次赛场交锋。
当时梅西率领巴黎圣日耳曼在首回合比赛中全场占据主动，最终凭借姆巴佩在比赛最后时刻的制胜球1-0在王子公园球场赢的胜利。
次回合做客伯纳乌球场，姆巴佩在上半场比赛结束前破门得分，帮助大巴黎总比分2-0领先，同时还收获了宝贵的客场进球。
但是皇马前锋本泽马在下半场30分钟时间里上演了帽子戏法，帮助皇马完成了总比分上的逆转，成功晋级。那场比赛中，莫德里奇贡献了一记精彩的助攻，帮助本泽马取得了扳平比分的进球。那一次，莫德里奇战胜了梅西。
🖼️ "EL GOLAZO" 🖼️— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2022
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🖌️ @Benzema #UCL pic.twitter.com/rgi1fo7Dab
通过下面的表格一起了解二人在辉煌生涯中交出的成绩单。
|梅西
|比赛场次
|总进球数
|总助攻数
|俱乐部
|853
|701
|333
|国家队
|170
|95
|54
|莫德里奇
|比赛场次
|总进球数
|总助攻数
|俱乐部
|687
|75
|121
|国家队
|160
|23
|25
在足球比赛中，数据并不能说明一切，这两位球员就是最好的证明。
两人在赛场上都在以各自擅长的东西为自己的球队做出贡献，并不局限于进球和助攻。出色的赛场表现也让他们收获了众多荣誉。
团队荣誉 | 个人荣誉
团队荣誉 | 个人荣誉
In 2014, Lionel Messi was named Player of the Tournament after Argentina lost in the World Cup final.— Squawka (@Squawka) December 9, 2022
In 2018, Luka Modrić was named Player of the Tournament after Croatia lost in the World Cup final.
In 2022, only one of them will get a second chance.
#FIFAWorldCup
梅西和莫德里奇首次国家队赛场交锋是在2006年的一场友谊赛中。尽管梅西开场10分钟内就取得了进球，但是克罗地亚最终3-2赢得比赛胜利。
二人第二次国家队交锋是在2018年世界杯小组赛中，那场比赛莫德里奇取得了进球。
当地时间本周二，12月13日（北京时间12月14日周三），他们将迎来国家队生涯的第三次交锋，胜者将会率队闯进决赛争夺大力神杯，负者将会心碎阔别世界杯的赛场。
本场世界杯半决赛将于卡塔尔当地时间22:00开赛（北京时间14日凌晨3点）
考虑到两位球员的年龄，这场比赛有可能成为二人之间失利一方的世界杯告别战。谁将跻身决赛，我们拭目以待。
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