中国自由式滑雪将掀青春风暴 李方慧：技术越熟练心里越有底

李方慧第一次国际大赛的经历并不如意。2017年2月，她首次参加自由式滑雪世界杯，在美国猛犸山的比赛中不幸被取消比赛资格。随后在2018年卡德罗纳的世界青年锦标赛上，李方慧虽然未能获得奖牌，但最终排名第6也是巨大的进步。同年年底，在全国自由式滑雪U型场地锦标赛中，李方慧获女子个人自选动作项目的冠军。

为备战2022年北京冬奥，中国请来了著名教练依兰-蔡斯，这位美国教练曾为美国队赢得了多项奥运金牌。在2019-2020赛季的世界杯比赛期间，蔡斯曾对媒体表示，“我会把我知道的一切带给中国队，并在两年内为这支年轻的球队尽可能地提供帮助。这样我们就可以在北京冬奥会上有出色的表现。”

蔡斯的豪言没有落空，在当年张家口云顶滑雪公园举行自由式滑雪和单板滑雪世界杯上，李方慧以86.5分的成绩赢得了铜牌。这也是李方慧第一次获得世界杯大赛的奖牌。赛后，李方慧表示，“这场比赛，我的技术战术都是安排好的，基本上按照自己的节奏比赛的。我前两轮还算满意。接下来我希望还能继续训练体能，把身体素质进一步提高。”

2020年，李方慧还参加了在瑞士洛桑举行的冬青奥会，在自由式滑雪女子U型场地比赛中，她和谷爱凌一起登上领奖台，谷爱凌夺得冠军，李方慧则获得银牌。随后，李方慧一直保持着稳定的发挥。同年2月1日，李方慧在自由式滑雪U型场地世界杯美国猛犸山站的成绩排名第5。 两周后，她在世界杯卡尔加里站再进一名，名列第4。 2月21日，在加拿大卡尔加里举行的自由式滑雪U型场地北美杯比赛中，李方慧再次获得亚军。

在北京冬奥会上，年轻的中国自由式滑雪队肩负着冲击奖牌的任务。届时李方慧将年满19岁，“不仅队伍年轻，自由式滑雪也是从2014年索契冬奥会才有的项目。”通过最近两年的磨练，李方慧已经慢慢开始成熟，训练中在保证技术难度的同时，也时刻注意避免受伤。“在出发门前，我会把需要做的技术动作在脑子里过一遍。技术越熟练，心里越有底，也就越不容易受伤。往往是硬要上难度动作的时候，选手会容易受伤。所以我们也是通过更努力的训练，来增加动作完成度，避免伤病。”

众所周知，自由式滑雪会运用很多跳跃、空中翻转、落地等技术技巧，运动员的安全至关重要。对此，李方慧坦言，“我们在训练中都进行过安全训练，知道怎么摔才会避免受伤。有很多种训练方法，有蹦床，跳气垫。外教会想方设法让我们安全地把新动作学会。”

中国自由式滑雪U型场地队是一支年轻的队伍，自2016年4月建队以来，队伍历经磨练，如今已经具备了冬奥夺牌的能力。队中三名主力女将，除了李芳慧，还有名将谷爱凌和张可欣，三人在北京冬奥时都还不到20岁，期待她们在张家口云顶滑雪公园掀起青春风暴。

2022年北京冬奥会自由式滑雪竞赛项目

冬奥会自由式滑雪运动包括13个竞赛项目：

男子、女子空中技巧

男子、女子雪上技巧

男子、女子障碍追逐

男子、女子U型场地技巧

男子、女子坡面障碍技巧

男子、女子大跳台

空中技巧混合团体赛

空中技巧赛、U型场地技巧赛、坡面障碍技巧赛和雪上技巧赛都需裁判打分。一组评委根据运动员们在比赛中每次滑行的动作难度和完成度进行打分。