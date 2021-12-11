拉拉·古特-贝赫拉米赢得高山滑雪世界杯圣莫里茨站超级大回转冠军

12月11日，瑞士高山滑雪名将拉拉·古特-贝赫拉米在圣莫里茨举行的FIS高山滑雪世界杯超级大回转比赛中的精彩表现给人留下了深刻印象，以1分19秒82的成绩夺冠。

拉拉·古特是世锦赛两冠得主，在2014年索契冬奥会上收获过铜牌。她的目标是在2022年北京冬奥会上冲击自己的首枚奥运金牌。

上一站世界杯路易斯湖站比赛中豪取三冠的意大利名将索菲亚·戈吉亚位列亚军。冬奥两金得主美国举行米凯拉·席弗琳继上一站比赛无缘领奖台后，在本站比赛收获铜牌。

戈吉亚的成绩和冠军拉拉·古特相差0.18秒，而席弗琳1分21秒00的成绩和冠军相差超过1秒。

拉拉·古特-贝赫拉米：女子超级大回转的主导者

拉拉·古特-贝赫拉米生涯已经17次赢得超级大回转世界杯分站赛冠军，在历史上排名第二。其中第一次登顶世界杯分站赛是在13年前，也是在圣莫里茨的这条传奇赛道。如今的她已经成为该项目的夺冠大热。

在接受Eurosport采访时，她表示：“比赛过程并不轻松，视线不是很好。在保持平稳的同时还要努力争取好成绩，得拼一把。所以能取得这个结果我很开心。”

“很开心我能够按照自己的方式去比赛。今天三位登上领奖台的选手特点各不相同。席弗琳是那种动作干净利落，技术细腻的选手，戈吉亚曾以敢于冒险的激进的风格闻名，但是现在她的风格更加趋于平稳。滑雪没有统一的标准和风格，滑出你最快的速度就行了。”

两站超级大回转赛事过后，拉拉·古特和戈吉亚同积180分，并列本赛季世界杯积分榜榜首。

12月12日（周日），女子超级大回转比赛在圣莫里茨继续。