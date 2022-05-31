关于基利安·姆巴佩，不常被提及的重要信息

法国足球近年来的强势和明星球员基利安·姆巴佩的表现是密不可分的。2018年世界杯赛场上，首登世界杯舞台的姆巴佩成为赛场的一大亮点，最终帮助法国队举起了大力神杯。他也从那时开始成为世界足坛关注的焦点球员之一。

这位巴黎圣日尔曼前锋在近期和俱乐部完成了续约，新合同不会对他参加在家门口举行的2024年巴黎奥运会设置障碍。

姆巴佩的出生地距离巴黎奥运会主体育场法兰西体育场非常近，因此对他来说，下届夏奥会是真正的家门口举办。他在接受采访时表示：“体育是讲感受和情绪，能够在家门口，在亲朋好友以及全世界的见证下参加如此级别的赛事是一个难得的机会，不能忽视。参加奥运会是我儿时的梦想，我一直在说我想要参加，我希望有机会实现梦想。”

奥运会足球赛事的参赛年龄限制为23岁。巴黎奥运会举办之时，姆巴佩将年满25岁，因此他只能作为3位超龄球员之一参赛。

法国国奥队曾经在1984年洛杉矶奥运会上斩获金牌，40年后，若能在主场登上最高领奖台是东道主非常期待的。但是在此之前，让我们先来了解一下这位法国足球新一代领军人不常被人提及的重要信息。

C罗是姆巴佩的儿时偶像

如今的姆巴佩在足坛影响力方面已经能够和足坛传奇巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相提并论，但是在最早踏上足球道路的时候，他是以C罗为偶像一步一步走过来的。曾经有一张姆巴佩卧室的照片展示了他对C罗对崇拜之情，当年年幼的法国球星将C罗的海报贴在墙上。

在被问到他见过的最精彩进球时，姆巴佩表示是2018年皇家马德里欧冠3-0胜尤文图斯比赛中C罗的那记踩单车进球。

“我曾经和布冯做过队友，他和我说起过那个球以及他当时的感受。那是一粒传奇进球，所以我选这个。”

C罗和姆巴佩惺惺相惜，C罗有一次在接受福克斯体育亚洲采访时曾经表示：“姆巴佩时足球的现在和未来。他是一位非常棒的球员，速度非常快，他代表着足球的未来。”

姆巴佩将2018年世界杯收入全部捐给了慈善机构

2018年世界杯夺冠时姆巴佩生涯中浓墨重彩的一笔。

那届赛事中上演世界杯首秀的他在法国队4-2胜克罗地亚的决赛中打入一球，成为继1958年的贝利之后首位在世界杯决赛中取得进球的未成年球员。此后在接受《时代》杂志采访时，他表示自己将世界杯的夺冠奖金全部捐给了慈善机构。

姆巴佩解释道：“我不需要这个钱，我参加世界杯是为了捍卫祖国的荣耀。而且我已经挣了很多钱，足够了。所以我觉得需要帮助那些需要这些钱的人。”

“对于我们来说，向有需要的人伸出援手不是什么大事。我的生活不会有任何改变，但是这样做能够改变别人的生活。如果我能改善他们的生活，对我来说就是巨大的快乐。”

姆巴佩亲吻2018年世界杯冠军奖杯 照片出自： 2018 Getty Images

弟弟伊森·姆巴佩同样天赋满满

足球可能是融在姆巴佩家族血液中的事情。

在哥哥羽翼保护下的伊森·姆巴佩比基利安小8岁，如今他也有望沿着哥哥的脚步进一步成长。

巴黎圣日耳曼从摩纳哥租借哥哥基利安的时候，也发现了他弟弟的天赋，将伊森带到了俱乐部梯队培养。

伊森在场上司职中场，偏后腰位置。去年，年仅14岁的他已经被提拔至U-17梯队效力。

法国国青队也对他产生了兴趣，去年他们征调伊森随U-16法国国家队训练。

姆巴佩兄弟和父亲维尔弗莱德合影 照片出自： 2017 Getty Images

姆巴佩没有比赛日固定“仪式”

精英足球运动员有自己固定的比赛日仪式并不罕见。比如英格兰前锋鲁尼在每场比赛开始前都会吃巧克力麦片。2016年里约奥运会冠军得主内马尔习惯给父亲打一通电话，然后祈祷。而姆巴佩没有类似这样的仪式。

对此，在接受美国beIN Sports采访时，他的解释是：“我永远不会做这样的事情，我靠的是每天的积累，因此我永远不会做这样的事情。”

“可能我会做一些按摩、护理之类的，但是这都是很平常的东西，不能算是仪式。在球员通道等待上场的时候，我可能会踢踢球，然后和队友、对手聊几句，开开玩笑。对我来说比赛的表现受心情的影响比较大。所以不会有什么特别的仪式。”