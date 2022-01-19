日本跳台滑雪名将小林陵侑: 站在成就传奇的十字路口

2022年北京冬奥会将把本赛季跳台滑雪的比赛推向高潮，关于日本跳台滑雪代表人物小林陵侑的报道在近几个月铺天盖地而来。他目前以1162分位高居世界杯积分榜首，领先于德国的卡尔·盖格、挪威的哈弗·格拉内罗德和德国传奇斯特凡·卡夫等名将。今年1月，小林陵侑第二次赢得了四山巡回赛冠军，显示了他在这项运动中的统治地位。

然而，随着冬奥会的临近，四山巡回赛也展现了这项运动的变化莫测，运动员可能瞬间从天堂跌入低谷。小林陵侑首次夺冠四山赛冠军是在2018/2019赛季，当时他还获得了人人向往的大满贯，这也是该项运动最罕见的一项成就，运动员要在奥伯斯特多夫、加米什·帕滕基兴、因斯布鲁克和比肖夫霍芬的所有四山站的比赛中都取得胜利。此前，只有两名运动员完成了这一壮举。

2019-2021年，经历了一段低迷期后，这位25岁的选手再次回到巅峰状态，前三站比赛中都以绝对优势夺冠，有望在本赛季再获大满贯。但在最后一站比赛中，小林最终仅排名第五，未能成为史上首位两次横扫巡回赛的运动员。这样的成绩让这位日本选手的努力几乎前功尽弃。但从另一方面讲，这也给其他对手带来进军冬奥会的信心。

小林陵侑表示，“也许（我）太想大满贯了。”他曾多次谈到赛前紧张的情绪。

北京冬奥会并不会是小林陵侑首次出征奥运，4年前他曾参加了2018年平昌冬奥会。尽管在标准台和大跳台比赛中分别获得了第7名和第10名的不俗成绩，当时21岁的小林仍对自己的表现失望。他在接受Sportiva杂志采访时表示，“我觉得自己还差得太远，虽然状态很好，但只获得第7名和第10名。

“现在看来，我的技术上还没有达到世界最高水平。我还有很长的路要走，我确实缺乏经验。”

这种失望的情绪和对成功的强烈渴望成为小林前进的动力，2018/2019赛季，他的表现焕然一新。从体育的角度来看，接下来发生的事情确实令人瞩目。

2018/2019赛季的首战，小林陵侑便第一次登上领奖台，随后赢得13场世界杯的胜利，最终获得总冠军。那个赛季，他包揽了四山巡回赛、滑雪飞行世界杯、FIS世界杯Raw Air和Planica7赛事，以及Willingen 5的冠军。

当时，在四山巡回赛后接受马尼拉STV采访时，小林陵侑明确表示，现在的成就还远远没有达到自己的梦想。他说，“成为像足球巨星内马尔、棒球巨星大谷翔平和F1车手汉密尔顿那样的运动员是我一生的梦想。”。

但要做到这一点，小林陵侑知道他还要赢得一场最关键的比赛——如何能让体育界的英豪人人敬仰？他曾说，“如果你不在奥运会上夺冠，就没人会关注你。”

在2022年北京冬奥会上，小林陵侑有机会成为自1998年长野冬奥会的船木和喜之后，第一位获得奥运金牌的日本跳台滑雪运动员。北京冬奥跳台滑雪的比赛将于2月5日开始，率先打响的是男子标准台比赛，2月14日的男子团体赛是这个项目的收官之战。