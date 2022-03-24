2022年花滑世锦赛双人滑：尼里姆/弗雷泽结束美国43年等待

美国运动员上一次赢得花滑世锦赛双人滑冠军时亚力克莎·尼里姆/布兰登·弗雷泽尚未出生。

在本周四（3月24日）蒙彼利埃举行的2022年花样滑冰世锦赛双人滑自由滑比赛中，这对美国组合终结了美国花滑队对于世锦赛双人滑冠军43年的等待。上一次美国选手登上世锦赛双人滑最高领奖台还要追溯到1979年，当时泰雷纳·巴比洛尼亚/兰迪·加德纳成功登顶。

在本届世锦赛双人滑自由滑比赛中，最后一组登场的尼里姆/弗雷泽拿出了一套完美无瑕的表演，最终以总分221.09分获得冠军。同组其它组合在表演中都有明显失误。

日本组合三浦璃来/木原龙一收获银牌（总分199.55分），加拿大组合瓦妮莎·詹姆斯/艾瑞克·拉德福德（总分197.32分）收获铜牌。

尼里姆/弗雷泽组合自由滑比赛当晚最后一位出场，他们获得的144.21分的自由滑得分超出第二名14分之多。这对组合从2020年4月开始携手，在不到两年时间里就已经斩获了世界冠军。

赛后尼里姆表示：“我们对于自己今晚的表现感到非常自豪。今天我们在赛场上完全享受着每一个瞬间，今天我们拼尽全力了，最终抓住了机会赢得冠军。”

“一场比赛不能定义你的水平，这是我学到的能够帮助我找到赛场信心的原因。成为世界冠军也不会改变我的做人方法。今天比赛之前我们就知道有机会冲击金牌，那之前我就有预感摘金了。”

2022年花滑世锦赛双人滑奖牌获得者 照片出自： Oscar Corrons/Olympic Channel

双人滑自由滑：尼里姆/弗雷泽崛起

尼里姆/弗雷泽组合结束了美国对于世锦赛双人滑冠军长达43年的等待，她们也成为自2002年来以来首位登上世锦赛双人滑领奖台的美国组合。

弗雷泽赛后接受采访时对于尼里姆的丈夫表示了感谢，他说道：“我要感谢克里斯·尼里姆，感谢他的牺牲，让我有时间和他的妻子一起训练。对我而言，那是一种莫大的信任。”

三浦璃来/木原龙一则收获了日本自2012年以来的第一枚双人滑世锦赛奖牌。自由滑比赛中，他们出现了几个严重的失误，但是短节目的成绩帮助他们最终收获了银牌。

铜牌组合詹姆斯/拉德福德搭档时间只有一年，本届赛事位居季军也是对他们过去12个月努力付出的一种肯定。

詹姆斯赛后表示：“我和拉德福德是在去年3月15日搭档的，能够在这里比赛对我来说太感动了，是上天的恩赐。”