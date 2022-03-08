坎德尔·格雷茨和马斯特斯：东京的辉煌在北京延续

周二（3月8日），坎德尔·格雷茨在北京2022年冬季残奥会冬季两项女子10公里比赛（坐姿）比赛中赢得金牌，再次证明了她是一名了不起的运动员。

更加难以置信的是，仅仅在6个月前，她在东京残奥会的铁人三项中刚刚赢得一枚金牌。

"我对今天的比赛感到非常振奋，"格雷茨在赛后说，"我很高兴今天能与我的队友奥克萨娜和来自德国的安雅分享领奖台。我们称她为'铁人三项女王'，所以能和他们一起站在奖牌台上很开心。"

这是继2018年平昌冬残奥会的两枚金牌和东京铁人三项赛的金牌之后，这位29岁的选手在北京的第一枚金牌。

这并不是一场轻松的胜利，格雷茨在整个比赛中一直盯着队友奥克萨娜·马斯特斯。

"我和奥克萨娜一起滑过很多次，我知道她在最后一圈真的能发挥出实力。你必须每一秒都要跟着她。

"她是如此强大。我只是试图在最后一圈能保持住。"

格雷茨和马斯特斯：追逐纪录

这对美国组合已经在第一天的女子坐姿冬季两项短距离的比赛中一同登上了领奖台。当马斯特斯在越野滑雪长距离比赛中获得银牌时，她们几乎再次同时登上领奖台，但格雷茨奇仅获得了第四名。

美国在单届冬残奥会上的记录是丹·克诺森在2018年平昌冬残奥会上获得的六枚奖牌。而马斯特斯在北京已经有三枚奖牌了，她还有三个个人项目和一个接力项目，将有机会打破克诺森的记录。马斯特斯也有希望打破美国人职业冬残奥会的奖牌纪录。这一纪录目前为13枚，由高山滑雪运动员萨拉·比尔梅尔和萨拉·威尔共同保持，他们都参加了1992-2002年的四届冬季残奥会。

马斯特斯的奖牌数已达到10枚—除了她的三枚夏季奥运会奖牌外--这意味着在所有剩余的四项比赛中登上领奖台将使她打破单届残奥运会和冬季残奥会的相关记录。

坎德尔·格雷茨："什么都要试试！"

格雷奇并没有在周二的成功上满足太久，这位四届残奥会金牌得主已经开始期待周三的下一场比赛了。

她说："明天我们有越野短距离比赛。这总是令人兴奋的，你永远不知道在冲刺阶段会发生什么。这是非常胶着的比赛，所以真的很有趣，然后在那之后我们还有两场比赛。"

当被问及她对年轻运动员的建议是什么时，格雷茨告诉Olympic.com说：”尝试一切可以尝试的东西，寻找你喜欢的东西，不要害怕尝新，如果你不喜欢，那就尝试其他的。"