凯莉·希尔达鲁无限接近自由式滑雪世界杯坡障水晶球奖杯

2021/22赛季FIS自由式滑雪世界杯落幕之时，爱沙尼亚名将凯莉·希尔达鲁有望斩获生涯当中为数不多的尚未触及的奖杯——坡面障碍技巧水晶球奖杯。

本赛季自由式滑雪坡面障碍技巧世界杯收官之战于本周末在瑞士的席尔瓦普拉纳打响。首日比赛中，希尔达鲁以资格赛第一的身份跻身周日进行的决赛。目前，希尔达鲁在该项目赛季总排名中高居第一，积200分。

萨拉·霍弗琳积160分，在积分榜上位居第二。这意味着，只要在本站赛事中能够跻身前三并且排名领先霍弗琳，那么希尔达鲁将锁定本赛季该项目水晶球奖杯。霍弗琳在本站世界杯资格赛中仅排名第9。

但是想要登上本站赛事的领奖台，身为2020年洛桑冬青奥会坡面障碍技巧冠军的希尔达鲁必须要发挥出最佳水平才行。因为周日决赛中不乏高手，包括加拿大选手梅甘·奥尔德姆、德国选手阿利娅·德利娅·艾兴格、2022年北京冬奥会大跳台亚军泰斯·勒德等等。

如能获得水晶球奖杯，将会为2022年北京冬奥会坡面障碍技巧季军希尔达鲁的精彩本赛季画下完美句点。

希尔达鲁本赛季坡障项目取得如此领先优势的过程很强势。本赛季自由式滑雪坡障世界杯展开了四站赛事，20岁的爱沙尼亚人只参加了其中两站（奥地利施图拜站和美国猛犸山站），均夺得冠军。

如此表现也让她在2022年北京冬奥会开赛前被视为该项目的夺冠热门。

在北京冬奥会开幕式上以爱沙尼亚旗手身份亮相后，希尔达鲁在接受Olympics.com专访时说道：“作为旗手，引领整个爱沙尼亚代表团踏入开幕式现场的感觉太美妙了。那种感觉很难用言语形容。你问我紧张吗？我觉得有一点点。因为我不知道到底是怎样一种情况。但是那对我来说绝对是特别酷特别有趣的经历。”

凯莉·希尔达鲁在2022年北京冬奥会自由式滑雪坡面障碍技巧比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

开幕式之后，度过20岁生日不久的她就在张家口摘得铜牌。

在北京完成所有比赛任务之后，希尔达鲁在采访中表示：“我感觉我现在依然有点懵，可能回家之后我能缓过来吧。到时候所有人都会为我感到开心，那时我可能才能真正意识到自己摘得了冬奥奖牌。”

返回爱沙尼亚的时候，希尔达鲁受到英雄般的迎接，该国首相也加入到迎接行列。

对于希尔达鲁而言，家中头号粉丝可能是经常出现在她社交媒体账号中的哈士奇。

在采访中，希尔达鲁曾经对Olympics.com的记者表示：“我特别想念她，我在欧洲比赛的时候经常会选择开车出行，这样我就能把她带在身边。我很快就能回家抱着她了。”

本周日，FIS自由式滑雪坡面障碍技巧世界杯决赛将于12:00（CET）在席尔瓦普拉纳开赛。