北京冬奥会冬季两项女子集体出发奖牌赛: 朱斯蒂娜·布雷萨-布歇夺金

法国选手朱斯蒂娜·布雷萨-布歇周五（2月18日）在张家口国家冬季两项中心举行的女子12.5公里集体出发比赛中赢得了她的首枚个人奥运金牌。

最后有可能登上领奖台的选手在射击场上都错过了四个目标，一切都取决于谁在滑雪板上跑得最快。

布雷萨-布歇在最后的2.5公里中成功抵挡住了挪威选手特丽尔·埃克霍夫的冲刺，以40分18秒的成绩冲过终点。埃克霍夫落后15秒，以40分33秒3的成绩获得她该项目创纪录的第三枚奖牌。她的同胞马特·奥尔斯布·雷塞兰以40分52秒9的成绩跻身领奖台。

将铜牌收入囊中的马特·奥尔斯布·雷塞兰成为继挪威传奇人物奥勒·埃纳·比约恩达伦之后，第二位在冬季奥运会所有四个个人冬季两项比赛中都登上领奖台的运动员。这位31岁的运动员在之前的短距离和10公里追逐项目中都获得了金牌。

北京冬奥会冬季两项女子12.5公里集体出发成绩：

1- 朱斯蒂娜·布雷萨-布歇(法国) - 40分18秒

2- 丽尔·埃克霍夫（挪威）- 40分33秒3

3- 马特·奥尔斯布·雷塞兰（挪威） - 40分52秒9