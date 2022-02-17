贾宗洋：岁月可摧 梦想不灭

只能成，不能败。 起滑、腾空、旋转，像千百次训练时一样，贾宗洋将自己抛向天空。直体后空翻一周加转体一周，接直体空翻一周加转体两周，再接直体空翻一周加转体一周。 在零下二十多摄氏度的夜里，时间在这一刻仿佛被冻结，偌大的云顶滑雪公园静得出奇。现场所有人都屏住了呼吸，等待着贾宗洋能够完美落地。

紧接着，叹息声突然响彻云顶上空。贾宗洋再次失误了，落地时溅起的雪花似乎要将他吞没，滑向等待区的途中，他双手抱头，但这一次，没有痛苦地嘶吼。

他高举右手，向现场观众示意，眼里略带歉意，并没有眼泪。“对我自己来说，表现非常好，真的非常好，但是遗憾，肯定还是会有。” 是啊，怎么会没有遗憾，对一位“四朝元老”来说，他还有多少时间可以在冬奥会的赛场上继续去逐梦。 他站在场边，给最终决赛的每一位选手鼓掌。然而目光所及，都是对于空中技巧这个项目，对于冬奥会赛场的留恋。

当队友齐广璞难度5.0的动作平稳落地后，他疯狂为队友鼓掌。看到最终齐广璞拿到金牌，他热泪盈眶。 “真的很难去形容我的心情，我替我的队友感到高兴。”从徐梦桃到齐广璞，一起并肩作战的队友相继圆梦，他是真的替他们感到开心，因为没有人能够像他一样，对于一路走过来的艰辛有着如此不一般的感同身受。

他也渴望圆梦，以至于这种对于梦想的执着已经化作钢钉，成了他身体不可分割的一部分。

JIA ZONGYANG 3 照片出自： 2022 Getty Images

几天前的混合团体决赛，因为他的失误，中国队遗憾摘银，但随后他在2015年受伤时的一张X光片让人瞬间破防——两块钢板、22颗钢钉，即使7年过去了，再看仍然触目惊心。 “现在拍X光片，还有21个钉眼能呈现出来。”时过境迁，那段不堪回首的苦难，在他眼里，只是“挺艰辛，挺难熬的。”

“腿里打了这么多钢钉，对做动作有影响吗？” “阴天下雨天，关节有一些不太舒服，但都习惯了。”每当有人问他，他总是这样轻描淡写地回答。 历经三次手术，直到2017年的冬天，他的训练才真正步入正轨。在这期间，他没有任何成绩，他不知道，伤愈复出，还有没有王者归来。

平昌冬奥会前，在云顶滑雪公园进行的世界杯分站赛，他时隔三年再次站上最高领奖台。这一刻，他才终于从长期的伤病阴霾中走出来。 “我证明了，我自己还可以。”铁汉也有柔情时，他说那天他哭了，眼泪是为自己而流。

随后的平昌冬奥会，他顺利闯入最终的决赛。因现场风速、风向的原因，压轴登场的他足足等待了一分多钟才出发。对于常人而言，这是何其煎熬，但他却无比享受。因为他知道，他几乎是拼了命，才有机会最终站在这里。

他享受比赛的心态，也为他带来了好运。那一跳他完美落地，虽然最终还是以0.46分之差与金牌失之交臂，但他已没有遗憾。“在我小腿受伤的时候，其实我也很难想象我还能够再次回到冬奥会的赛场，所以对我来说，能够站上领奖台是非常幸运的。”

“不确定还要摔几次，但我确定下一次腾空，要比上一次更接近完美。”这是他对待比赛的态度。从起滑到落地，一套完整的空中技巧动作不过区区几十秒。他拼尽全力，只为不留遗憾。 因为伤病，他变成了人们口中的“钢铁侠”，但在赛场之外，他却不想以“苦大仇深”的形象示人。戴好头盔，护目镜，穿上各种护具，他是男子自由式滑雪空中技巧两枚冬奥会奖牌获得者，脱下装备，他是“博主”，也是“段子手”。

贾宗洋在北京冬奥会上收获空中技巧混合团体银牌 照片出自： 2022 Getty Images

有人夸他眼睛自带美瞳线，他自夸式地调侃道：“纯素颜，逼真，自然美，用我们东北话叫浓眉大眼，双眼爆皮。”

他还主动爆料，自己虽然是滑雪项目的世界冠军，但其实根本不会滑雪。“因为空中技巧比的是运动员在空中的技巧展示和落地，我的项目精华部分都是在空中，就像是一个蹦床运动员，他在空中确实很牛，但他不一定会跑酷吧？”类似这样的分享，还有很多，让人忍俊不禁。 3月1日，贾宗洋就将迎来自己31岁的生日。在自己的第四届冬奥会上，虽然没能迎来和徐梦桃、齐广璞一样的圆满结局，但他还是愿意把这段逐梦的旅程总结为“荣幸大过遗憾”。 诚然，奥林匹克从来就不止于冠军。对于贾宗洋来说，也不必怀着惋惜、悲壮的情绪。毕竟，极限永远存在，但挑战的勇气却不可或缺。

踏遍风雪，数度凌冬，满载理想，老将仍然在路上。

（选自：新华社）