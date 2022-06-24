杰克·劳尔专访：东京奥运会参赛经历助我重拾信心

当西蒙·拜尔斯在2020年东京奥运会上因为心理原因备受折磨导致无法参赛的时候，英国跳水队的名将杰克·劳尔感同身受。

27岁的劳尔在接受Olympics.com的专访过程中表示：“她的处境和我很像，她的问题在于空中失感，而我则是翻转方面出了问题。”

和拜尔斯一样，劳尔也是在大赛赛场上经历了心理折磨，他的“噩梦”出现在2019年光州世锦赛上。

那场世锦赛男子单人3米板决赛中，分数领先的劳尔距离夺金只差最后一跳，而且非常有机会刷新世界纪录。

劳尔回忆道：“我当时转体的时候也不知道出了什么问题，但是我在空中一下子就没有感觉了，在空中失控了。”

“当时就感觉自己在空中很无助、下面也没有东西接着我，那种感觉很吓人，让人心里一下就慌了，一瞬间甚至让人无法呼吸。”

在如此状态下，劳尔最后一跳只跳出了30.60分，排名从第一滑落到第三，成为世界冠军的梦想也宣告破灭。

就像点球大战最后一罚的感觉

跳板项目顶尖选手知道只有完美才能让自己处于不败之地，随之而来的压力有多大，可想而知。

那届世锦赛上，劳尔对于冠军的渴望空前强烈，他的表现也堪称理想。但是最终，他在最需要拿出最好表现的一跳中崩溃了。

劳尔表示：“我觉得当时自己就是太想要了，注意力都放在了那枚金牌上。”

“那种感觉就好比是足球比赛的点球大战，我最后一个主罚，如果罚丢了，比赛就结束了。”

“但是在跳水比赛中，我们需要连续罚6个‘点球’，当时我和教练在训练中强调的重点就是，如果有一跳没有跳好，要赶紧翻篇，然后准备后面的动作。”

“那场比赛不走运的一点是，那一跳是我的最后一跳，所以没有犯错的余地了，因为那一跳之后，比赛就结束了。”

最终，那场比赛中他跳出了险些令自己退出跳水运动的表现。

劳尔：险些放弃

“那之后，我的心理健康出了问题，在跳水方面我非常焦虑。训练中只要出现点问题，就会给我泳池内外的生活带来巨大困扰。”

“坦白讲，我有点受够了，我已经无法在这项运动当中获得享受了。那种感觉一旦没有了，很难再找回来了。”

在教练、朋友、家人以及曾经有过类似经历的跳水运动员女友罗伊斯的支持下，劳尔撑住了，逐渐找回再次让他重返顶尖水准的信心。

在2020年东京奥运会之前，劳尔的状态依旧不稳定，身为欧锦赛冠军的他不确定自己在奥运会上会有怎样的表现。

最终，东京奥运会的参赛经历让他的心理和身体全部恢复了最佳状态。

2020年东京奥运会上重拾信心

对于劳尔而言，他认为自己之前的问题的根结就是对自己太过严苛了。

“我是一位运动员，和其它运动员一样，自己对自己的批评可能是最严苛的。有时对我们而言，能够让脑海中的自己‘闭嘴’，就已经成功了一半。”

“对自己稍微放松一点点，不总是苛求完美，我觉得这点非常重要。”

东京奥运会期间，西蒙·拜尔斯公开承认自己出现心理问题的壮举让劳尔意识到还有其它人，巨星级运动员经历着和他一样的心理折磨。

“听到体坛名将公开谈论的经历和自己相似，知道还有其他人经历着和自己一样的痛苦。她的行为帮助到了成千上万深受心理问题困扰的人们，对于我的帮助尤为甚之。”

“我和她从未谋面，但是她帮助我意识到了还有像她这样的伟大运动员经历着和我相同的经历，让我感觉自己并不孤独。”

最终，虽然心理依旧有些许恐惧，但是劳尔的2020年东京奥运会表现远超自己的预期，在男子个人3米板项目上摘得铜牌的他重新收获了信心。他也完成了奥运会三色奖牌的全收集。此前，他曾经在里约奥运会上摘得个人3米板金牌和双人3米板银牌。

“东京奥运会我比的很顺利，我在奥运赛场上信心很足，我感觉自己重新找回了自己的状态。”

“我觉得东京奥运会重新点燃了我心中的火焰，那之后，这团火愈发亮眼。我的感觉真的很好，我很享受训练的过程。”

更光明的未来

2020年东京奥运会结束11个月后，劳尔的现状比之前更加光明，他有了新的双人项目搭档安东尼·哈丁，在训练和比赛中如获新生。

2022年5月举行的英国锦标赛上，他在1米板和双人3米板上斩获金牌。

一切都已经重返正轨后，劳尔承认自己有时还是需要去面对过去的挑战。

他坦率的表示：“我依然会有挣扎，总会有些小问题需要我去面对。伤口不可能一夜痊愈。但是考虑到自己之前的处境，如今的我已经向前迈进了一大步。”

2022年FINA世锦赛激战正酣，劳尔和哈丁已经摘得了男子双人3米板银牌，在男子单人3米板项目上他也在预赛中位列第二，半决赛位居第三，成功锁定了决赛席位。他即将重返曾经令他备受煎熬的世锦赛决赛舞台，但是这一次他经验更加丰富了，对于自己的了解以及亲朋好友的支持都更甚以往。

如今的他已经成为英国跳水队队内的前辈，帮助其它运动员从自己曾经的成功和噩梦当中总结经验，以期实现他们各自的梦想。

“这是我第六次参加世锦赛，接下来将会参加自己的第四届英联邦运动会。”

“我觉得自己可以尝试帮助别人去面对他们现在经历的事情，把我自己的一些经验分享给他们，期待可以帮助他们取得进步，变得更强。”

“我希望自己给下一代的传承能够像曾经我崇拜的前辈们给予我的那样。我希望未来有孩子想练习跳水的时候，他们会说：我想成为杰克·劳尔那样的运动员。”