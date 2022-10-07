2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国两队顺利晋级，女团将和日本队争冠

2022年乒乓球团体世锦赛在中国成都进行的如火如荼。中国男队胜瑞典队晋级半决赛；中国女队胜中华台北队，将和日本队争夺本届赛事冠军。

乒乓球
照片出自： ITTF

2022年10月7日，2022年世界乒乓球团体锦标赛在中国成都展开了第8天队争夺。

本届世锦赛上，由马龙樊振东王楚钦、梁靖崑、林高远组成的中国男队在小组赛阶段表现出色。和波多黎各、美国、斯洛文尼亚、泰国同处一组的他们以全胜且不失一盘的战绩晋级淘汰赛。淘汰赛阶段，中国队在八分之一决赛中轻取印度队后，今天和瑞典队相遇。

今天的比赛中，中国队由世界排名第一的樊振东打头阵，他的对手是曾经获得过世乒赛男单亚军的名将法尔克，后者目前的世界排名是第34位。双方此前在2018年瑞典公开赛上有过一次交锋记录，当时樊振东获胜。

首局比赛，双方开局比分焦灼，局末樊振东连续得分10-7拔得头筹。第二局比赛中，樊振东开局领先后在局末被对手连续得分将比分扳成了9平。樊振东在最后两个发球轮中抓住了机会，11-9再下一城。进入状态的樊振东在第三局没有给对手任何机会，很快以11-5锁定了比赛的胜利，中国队总分1-0领先。

金满贯得主、奥运五冠王马龙第二个登场，世界排名第二的他对手是世界排名第6的20岁小将莫雷高德。首局比赛双方竞争十分激烈，多次出现平局，一度战至11平。关键时刻莫雷高德在马龙的施压下连续失误。马龙13-11旗开得胜。第二局局面和首局相似，局末8平后，马龙关键时刻不手软，11-8再胜。第三局，马龙中局开始连续得分后拉开了分差，最终以11-6赢下此局，3-0胜出，中国队总比分2-0。

第三位出场的王楚钦在比赛中遭遇严峻考验，他的对手是世界排名第18位的卡尔森。瑞典人在开局后就展现了强烈的求胜欲，进攻果断，连续得分。很快便以11-7拔得头筹。第二局，双方争夺激烈，一度来到10平。关键时刻王楚钦失误控制不理想，10-12再丢一局。背水一战的王楚钦在第三局放手一搏收获效果，11-3大胜的同时也点燃了自己的斗志。最后两局，他一鼓作气以11-9和11-6拿下，3-2逆转取胜，帮助中国队总比分3-0赢得比赛胜利，跻身半决赛。

届时，中国队将和日本队争夺本届世锦赛的男团决赛席位。日本队在今天的比赛中3-1胜葡萄牙队。

另外一支决赛球队将在韩国队和德国队之间产生，韩国队今天3-1胜中国香港，德国队在两局落后的情况下连扳三局，3-2逆转胜法国队。

奥运冠军陈梦握拳庆祝得分
照片出自： ITTF

女乒半决赛在今天早些时候结束，中国队的对手是中华台北队。

陈梦孙颖莎王曼昱王艺迪陈幸同组成的中国女队在本届赛事上展现出来极高的竞技状态。小组赛和加拿大、波多黎各、美国以及马来西亚同组的她们同样以不失一盘的战绩取得全胜。淘汰赛先后击败了匈牙利队和葡萄牙队。

今天的半决赛中，中国队由孙颖莎第一个登场，她的对手是陈思羽。首局经过开局的试探之后，孙颖莎一度5-7短暂落后。此后孙颖莎连得三分反超比分后一鼓作气以11-9拔得头筹。第二局，孙颖莎攻势不减，11-1再下一城。第三局，孙颖莎0-2落后开局后很快就反超比分并建立了大比分领先优势，最终11-4拿下该局，总比分3-0取胜，中国队大比分1-0领先。

奥运冠军陈梦第二个登场，对手是世界排名第88位的李昱谆。首局比赛，陈梦开局1-4落后。逐渐进入状态后，奥运冠军在局末反超比分并以12-10先胜一局。次局比赛中，陈梦开局领先后一10-6拿到局点。对手扳回两球之后，陈梦12-8再胜一局。第三局，陈梦打得顺风顺水，11-6拿下，总比分3-0胜出，帮助中国队取得大比分2-0领先。

第三局，世界排名第三的王曼昱在对阵世界排名第71位的刘馨尹的过程中没有给对手太多机会，11-3、11-5、11-9连下三城，赢得胜利。中国队锁定女团决赛门票。

本届世锦赛女团决赛将在中国队和日本队之间展开，后者在今天的半决赛中3-0淘汰了德国队。早田希娜3-2逆转胜米特兰姆；伊藤美诚3-0胜韩莹；木原美悠3-2胜单晓娜。

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