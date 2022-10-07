2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国两队顺利晋级，女团将和日本队争冠

2022年10月7日，2022年世界乒乓球团体锦标赛在中国成都展开了第8天队争夺。

本届世锦赛上，由马龙、樊振东、王楚钦、梁靖崑、林高远组成的中国男队在小组赛阶段表现出色。和波多黎各、美国、斯洛文尼亚、泰国同处一组的他们以全胜且不失一盘的战绩晋级淘汰赛。淘汰赛阶段，中国队在八分之一决赛中轻取印度队后，今天和瑞典队相遇。

今天的比赛中，中国队由世界排名第一的樊振东打头阵，他的对手是曾经获得过世乒赛男单亚军的名将法尔克，后者目前的世界排名是第34位。双方此前在2018年瑞典公开赛上有过一次交锋记录，当时樊振东获胜。

首局比赛，双方开局比分焦灼，局末樊振东连续得分10-7拔得头筹。第二局比赛中，樊振东开局领先后在局末被对手连续得分将比分扳成了9平。樊振东在最后两个发球轮中抓住了机会，11-9再下一城。进入状态的樊振东在第三局没有给对手任何机会，很快以11-5锁定了比赛的胜利，中国队总分1-0领先。

金满贯得主、奥运五冠王马龙第二个登场，世界排名第二的他对手是世界排名第6的20岁小将莫雷高德。首局比赛双方竞争十分激烈，多次出现平局，一度战至11平。关键时刻莫雷高德在马龙的施压下连续失误。马龙13-11旗开得胜。第二局局面和首局相似，局末8平后，马龙关键时刻不手软，11-8再胜。第三局，马龙中局开始连续得分后拉开了分差，最终以11-6赢下此局，3-0胜出，中国队总比分2-0。

第三位出场的王楚钦在比赛中遭遇严峻考验，他的对手是世界排名第18位的卡尔森。瑞典人在开局后就展现了强烈的求胜欲，进攻果断，连续得分。很快便以11-7拔得头筹。第二局，双方争夺激烈，一度来到10平。关键时刻王楚钦失误控制不理想，10-12再丢一局。背水一战的王楚钦在第三局放手一搏收获效果，11-3大胜的同时也点燃了自己的斗志。最后两局，他一鼓作气以11-9和11-6拿下，3-2逆转取胜，帮助中国队总比分3-0赢得比赛胜利，跻身半决赛。

届时，中国队将和日本队争夺本届世锦赛的男团决赛席位。日本队在今天的比赛中3-1胜葡萄牙队。

另外一支决赛球队将在韩国队和德国队之间产生，韩国队今天3-1胜中国香港，德国队在两局落后的情况下连扳三局，3-2逆转胜法国队。

奥运冠军陈梦握拳庆祝得分 照片出自： ITTF

女乒半决赛在今天早些时候结束，中国队的对手是中华台北队。

由陈梦、孙颖莎、王曼昱、王艺迪、陈幸同组成的中国女队在本届赛事上展现出来极高的竞技状态。小组赛和加拿大、波多黎各、美国以及马来西亚同组的她们同样以不失一盘的战绩取得全胜。淘汰赛先后击败了匈牙利队和葡萄牙队。

今天的半决赛中，中国队由孙颖莎第一个登场，她的对手是陈思羽。首局经过开局的试探之后，孙颖莎一度5-7短暂落后。此后孙颖莎连得三分反超比分后一鼓作气以11-9拔得头筹。第二局，孙颖莎攻势不减，11-1再下一城。第三局，孙颖莎0-2落后开局后很快就反超比分并建立了大比分领先优势，最终11-4拿下该局，总比分3-0取胜，中国队大比分1-0领先。

奥运冠军陈梦第二个登场，对手是世界排名第88位的李昱谆。首局比赛，陈梦开局1-4落后。逐渐进入状态后，奥运冠军在局末反超比分并以12-10先胜一局。次局比赛中，陈梦开局领先后一10-6拿到局点。对手扳回两球之后，陈梦12-8再胜一局。第三局，陈梦打得顺风顺水，11-6拿下，总比分3-0胜出，帮助中国队取得大比分2-0领先。

第三局，世界排名第三的王曼昱在对阵世界排名第71位的刘馨尹的过程中没有给对手太多机会，11-3、11-5、11-9连下三城，赢得胜利。中国队锁定女团决赛门票。

本届世锦赛女团决赛将在中国队和日本队之间展开，后者在今天的半决赛中3-0淘汰了德国队。早田希娜3-2逆转胜米特兰姆；伊藤美诚3-0胜韩莹；木原美悠3-2胜单晓娜。