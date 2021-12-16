意大利滑雪名将布里格诺内和她的口头禅：人只活一次

上周日（12月12日），费德里卡·布里格诺内在圣莫里茨的女子超级大回转世界杯中取得胜利，创造了历史。

她在本赛季首次登上领奖台，成为获得冠军次数最多的意大利滑雪运动员（17次），超越了90年代的意大利传奇人物德博拉·康帕诺尼。

2020年，她成为第一位赢得世界杯总冠军的意大利女性。布里格诺内的夺冠纪录始于2015年，当时她取得了她的第一个世界杯冠军—索尔登的大回转项目。如今，她在这个项目上7次夺冠，此外还有5次超级大回转和5次女子全能的冠军。

在获得最后一次超级大回转冠军后，她也超过了卡伦·普策和索菲亚·戈吉亚（都是四次胜利），成为获得超级大回转胜利最多的意大利滑雪运动员。

她还有一枚世锦赛和两枚青年世锦赛的奖牌，以及一枚奥运会铜牌，她在2018年平昌冬季奥运会大回转比赛中夺金。

费德里卡·布里格诺内 照片出自： 2021 Getty Images

去年10月，在米兰召开的意大利冬季运动协会的媒体日上，Olympic.com采访了费德里卡·布里格诺内，她讲述了她的队友、心理健康和她对这个赛季的想法。而在今天重温这番对话，依然毫不过时。

Olympic.com：索菲亚·戈吉亚谈到你和队友时用了音乐的隐喻。她是电吉他，巴西诺是小提琴，你是长笛，因为你们有能力以和谐、一致的方式工作。

布里格诺内：是的，这很好。我喜欢这种乐器，但我也喜欢吉他，所以这不公平！我喜欢吉他。不过，我想说的是，木吉他才是我的最爱。

OC：你是有史以来最优秀的意大利女子滑雪队的一员。对此你感觉如何？

我认为我们是一个强大的团队，因为我们是三个勤奋的人。国内的竞争提高了训练的水平。我和伟大的冠军们一起滑了这么多年，我从他们身上学到了很多。之后，我也试图借着埃马努埃拉、丹尼斯、希亚拉和尼科尔的光……他们给了我很多帮助，给了我很大的启发。他们是我的榜样，因为我和他们一起度过了职业生涯的最初几年。

OC：你在第44次登上领奖台的时候，特别有德博拉·康帕诺尼的范儿……

而且还取得了这么多的冠军（当时是16次）。我们有相同的夺冠次数，这很疯狂。显然，我今年冬天的第一个目标是赢得一场比赛......我感到很荣幸，因为对我来说，德博拉是一个伟大的冠军，所以这很不可思议。我无法理解这一点。

德博拉·康帕诺尼

OC：虽然你上个赛季做得很好，但你说没什么意思。你现在感觉如何？

我肯定感觉更平静了。在春季和夏季，我在做不同的运动，而且很开心。我没有休息，经常锻炼身体。然而，这一次我在做我喜欢的事情，我喜欢这种肾上腺素飙升的感觉。我总是认为人只活一次，这是真的。运动真的很重要，滑雪是我的生命，但为了重新找到平静和快乐，我还需要很多其他的东西……甚至关于滑雪也是这样。

OC：你今年的座右铭也是 "人只活一次 "吗？

一直都是!

OC：你对国际雪联世界杯的新赛制有什么看法？

今年夏天，我没有太在意这个问题。我的第一个目标就是赢得一场比赛。

我的赛季目标就是在尽可能多的项目上获得冬奥会的资格。意大利的竞争很激烈，我希望能参加尽可能多的项目。显然，我最大的梦想是赢得世界杯总冠军，而且我实现了。当然，如果我能够在那里（参加冬奥会），这将是我最大的梦想。

然而，竞争这么激烈，我认为保持比赛数量的平衡是正确的，因为超级大回转的比赛总是比滑降少得多，我认为这是不对的。

可以说，女性在四个高山滑雪项目中更胜一筹，或者至少是其中的两三个项目，这是事实。女子组的竞争比男子组更激烈，从这个角度来看，对于那些以世界杯总冠军为目标的人来说，比如像冬季两项，每个项目是有差异的，那或许是最好的，因为实际上运动员不可能每个周末都去比赛，还做得很好。因此，这也可能对运动员的安全会有帮助。

OC：2022年北京冬奥会就在眼前，而你在之前的冬奥会也已经获得了奖牌。在过去的两个赛季中，你的重点似乎是在超级大回转上，确实如此吗？

我不确定。我在世界大赛和冬奥会上都赢得了大回转的奖牌，我认为大回转是所有高山项目之母。显然，超级大回转是我的最爱，是我最喜欢的项目......我想在其中任何一个项目中赢得奥运奖牌。我不在乎哪个。(笑)

OC：你是第一批谈论顶级运动员所面临的压力的运动员，2020年东京奥运会上，女运动员的心理健康成为热门话题。

是的，这对许多运动员来说确实如此。在东京有西蒙·拜尔斯，还有大阪直美……许多运动项目的许多运动员。我认为，所有精英运动员都处于边缘状态。每个运动员都必须处理很多事情，必须处于极限状态，以达到最佳状态。而当你在聚光灯下时，这很难。多年来，我们中的许多人不得不隐藏自己的弱点，因为我们无法真正揭示它们。过去几年所发生的正在影响我们所有人，而我们继续进行训练和准备，但代价是什么呢？这些都给我们这样的精英运动员增加了额外的压力。我们还面临着最终的考验，这都使得我们更加的脆弱。