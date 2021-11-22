速滑世界杯挪威站收官：宁忠岩1500米夺冠 中国队收获第二金

22日，本赛季速滑世界杯挪威斯塔万格站进入最后一个比赛日，率先进行的是男子500米A组第二次决赛，中国选手高亭宇继续缺席，日本选手新滨立也夺得冠军。这位日本选手滑出了34秒578的成绩，加拿大选手迪布勒伊以34秒610获得亚军，俄罗斯选手阿雷夫耶夫以34秒671获得季军。本次比赛日本选手发挥出色，4人参赛3人闯进了前10名。

在女子500米A组第二次决赛中，2018年平昌冬奥会冠军、日本名将小平奈绪发挥出色，以37秒523夺得冠军，美国选手杰克逊（37秒671）和俄罗斯选手古力科娃（37秒712）分获二、三名。

中国队两位选手参赛，田芮宁以38秒205的成绩获得第11名，金京珠以38秒272的成绩获得第12名。

在男子1500米决赛中，中国选手宁忠岩发挥出色，滑出了1分45秒167的成绩，夺得该项冠军，这是中国队在本站比赛的第二金。宁忠岩本赛季表现突出，在1000米、1500米都有着优异表现，北京冬奥会值得期待。

美国选手曼迪亚滑出了1分45秒552的成绩，获得亚军，韩国选手金珉锡以1分45秒636的成绩获得季军。

在女子1500米决赛，日本选手显示出强大实力，高木美帆滑出了1分55秒679的成绩，夺得冠军，荷兰老将伍斯特以1分56秒251获得亚军，另外一位日本选手佐藤绫以1分56秒515获得季军。中国队只有韩梅出战，她以1分58秒149的成绩获得第11名。