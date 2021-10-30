短道速滑世界杯名古屋站：任子威、范可新夺牌

男子500米项目上，中国队三位选手参加了今天的比赛。2018年平昌冬奥会冠军得主武大靖在四分之一决赛中和和任子威同在第2组，最终任子威获得小组第二晋级半决赛，武大靖获得小组第三止步四分之一决赛。另外一位中国选手于松楠在第1组出场，但是因为被判犯规没有成绩。至此，中国队只有任子威一人晋级。

半决赛中任子威以小组第二晋级决赛A。决赛中，他和韩国选手黄大宪展开了激烈的争夺并最终以41秒27获得亚军。黄大宪40秒805夺冠，哈萨克斯坦选手尼基沙位列第三。

女子500米四分之一决赛中，三位中国选手张雨婷、范可新、曲春雨全部晋级半决赛。半决赛中，三人同处A组。范可新小组第2晋级决赛A，张雨婷和曲春雨分列小组第4、第5。

决赛A中，意大利名将方塔娜和波兰选手玛丽斯泽维斯卡分列冠、亚军，范可新43秒865收获一枚铜牌。

男子1500米半决赛中，韩国名将黄大宪和朴江旭在第一组携手晋级；中国选手孙龙在第二组中获得第一，跻身决赛A；第三组中，俄罗斯选手埃利斯特拉托夫以第一身份晋级。

决赛A中意大利选手康弗托拉采用了率先提速的“兔子”战术，并最终顶住了压力，以2分22秒547的成绩第一个抵达终点；黄大宪2分31秒900获得亚军；孙龙2分31秒104获得季军。

荷兰名将许尔廷 照片出自： 2021 Getty Images

女子1500米半决赛中荷兰选手许尔廷和韩国选手金阿朗以小组前两名身份晋级；第2组，美国选手桑托斯在加拿大选手萨拉尔特犯规的情况下以小组第一晋级，荷兰选手维泽波尔获得小组第2，方塔娜以成绩最好的小组第三身份晋级决赛。

中国选手韩雨桐在第三组登场，最终获得小组第四，无缘决赛A。这一组，韩国选手李云彬和金智有分列前两位。

决赛A的比赛中，荷兰选手许尔廷2分25秒230夺冠，方塔娜2分25秒313位居次席，金阿朗2分25秒384获得第三。