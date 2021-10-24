短道速滑世界杯北京站最后一日：中国队夺得2000米混合接力和女子3000米接力金牌

女子和男子1000米

在早先进行的女子1000米四分之一决赛中，中国选手韩雨桐、郭奕含、张雨婷均无缘决赛。

在当天稍晚时候进行的女子1000米决赛A组比赛中，意大利的阿里安娜·丰塔纳在开场时取得了领先，荷兰选手苏珊娜·舒尔婷排在了第二位。而在还有6圈的时候，舒尔婷在弯道超越，开始领先。韩国的金智友也超越了丰塔纳，紧紧追随着领跑的舒尔婷，但舒尔婷封住了道路，最终轻松取胜，以1分28秒275成绩获得金牌，金智友以1分28秒351的成绩摘银，美国的克里斯汀·桑托斯以1分28秒433获得第三名。

在男子1000米决赛A组比赛中，加拿大选手帕斯卡·迪昂在开场时取得了领先，俄罗斯的赛门·埃利斯特拉托夫和日本的吉永一贵紧随其后。而仅仅一圈过后，哈萨克斯坦的阿迪尔·加利亚克梅托夫就冲到了第一位，紧接着领跑的又变成了日本的吉永一贵。接下来，吉永一贵和迪昂交替领先。就在还有两圈的时候，韩国选手黄大宪凭借一个弯道超越，一跃排到第一位，并在接下里的两圈将领先优势保持到了最后，以1分26秒020获得冠军。俄罗斯选手埃利斯特拉托夫以1分26秒387的成绩获得亚军，加拿大选手迪昂以1分26秒621的成绩获得季军

荷兰选手舒尔婷获得女子1000米冠军

中国在接力比赛中夺得两金

在2000米混合接力决赛中，由武大靖、任子威、范可新、张雨婷组成的中国短道速滑男女混合队与荷兰队、韩国队和意大利队进行了金牌的争夺。

中国队开场范可新就抢到了第一位，第二棒张雨婷也稳住了阵脚，将领先优势保持，并稳健地传给了任子威。第四棒的武大靖进行了略微调整，但依然在领跑冰道。在第二个轮次开始后，中国队也一直保持着首位，很好的锁住了队形。在还有四圈时，荷兰队超越了以韩国队排在第二，而意大利队则摔出了冰面。凭借着零失误的冰上表现和完美的交接棒，中国队最终以2分37秒923夺取2000米混合接力金牌，这也是中国队在本次比赛中的第一枚金牌。荷兰队以2分37秒982获得银牌，韩国队以2分38秒037获得铜牌。

中国队获得女子3000米接力冠军

在女子3000米接力决赛中，中国队派出了范可新、张雨婷、曲春雨、郭奕含出战。而范可新、张雨婷也是刚刚完成了混合接力，因此在体力上并不占优势。在开局时，中国队并没有抢占先机，但一直在伺机而动。在还有8圈的时候，中国队实现了超越，排在了第三位。在还有7圈的时候，原本排在第二位的意大利摔出了冰面，中国队排在了第二位。还有最后四圈时，范可新接棒后，保持了优势，并在传递给张雨婷时，帮助张雨婷抢占了先机，中国队领先了！而在最后一圈时，双方有两次身体接触，第一次中国队员险些滑倒，而在第二次，也是在冲过终点前的最后一刻，中国和荷兰队双双以摔倒的姿势滑过终点，但中国队率先冲过终点。最后根据裁判的判决，双方都未犯规，完成逆转的中国女队以4分04秒240的成绩夺冠，荷兰4分04秒324获得第二名，韩国队最终获得铜牌。

在男子5000米接力的决赛中，韩国队、荷兰队、中国队、匈牙利队、意大利队奉献了一场激烈异常的比赛。中国队派出了武大靖、任子威、孙龙和李文龙参赛。在开始阶段，中国队跟滑非常紧凑，但是在还剩22圈时摔出了赛道。最终韩国队6分39秒951夺取金牌，匈牙利队以6分40秒532获得银牌。韩国队虽然第三个冲过终点，但因为犯规而被取消成绩。第四个冲过终点的中国队也被取消成绩，中最终由意大利队递补获得铜牌。

2021/22赛季国际滑联短道速滑世界杯北京站比赛已经全部结束，接下来，短道速滑世界杯将分别转战日本名古屋、匈牙利德布勒森和荷兰多德雷赫特三个城市。