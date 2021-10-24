短道速滑世界杯北京站最后一日：中国队夺得2000米混合接力和女子3000米接力金牌

当地时间10月24日，2021/22赛季国际滑联短道速滑世界杯北京站比赛结束最后一个比赛日的赛程，最后的两个单项女子1000米和男子1000米以及各个接力项目的冠军也纷纷出炉。

Dajing WU
Sandor LIU SHAOLIN

女子和男子1000米

在早先进行的女子1000米四分之一决赛中，中国选手韩雨桐、郭奕含、张雨婷均无缘决赛。

在当天稍晚时候进行的女子1000米决赛A组比赛中，意大利的阿里安娜·丰塔纳在开场时取得了领先，荷兰选手苏珊娜·舒尔婷排在了第二位。而在还有6圈的时候，舒尔婷在弯道超越，开始领先。韩国的金智友也超越了丰塔纳，紧紧追随着领跑的舒尔婷，舒尔婷封住了道路，最终轻松取胜，以1分28秒275成绩获得金牌，金智友以1分28秒351的成绩摘银，美国的克里斯汀·桑托斯以1分28秒433获得第三名。

在男子1000米决赛A组比赛中，加拿大选手帕斯卡·迪昂在开场时取得了领先，俄罗斯的赛门·埃利斯特拉托夫和日本的吉永一贵紧随其后。而仅仅一圈过后，哈萨克斯坦的阿迪尔·加利亚克梅托夫就冲到了第一位，紧接着领跑的又变成了日本的吉永一贵。接下来，吉永一贵迪昂交替领先。就在还有两圈的时候，韩国选手黄大宪凭借一个弯道超越，一跃排到第一位，并在接下里的两圈将领先优势保持到了最后，以1分26秒020获得冠军。俄罗斯选手埃利斯特拉托夫以1分26秒387的成绩获得亚军，加拿大选手迪昂以1分26秒621的成绩获得季军

荷兰选手舒尔婷获得女子1000米冠军

中国在接力比赛中夺得两金

在2000米混合接力决赛中，由武大靖、任子威、范可新、张雨婷组成的中国短道速滑男女混合队与荷兰队、韩国队和意大利队进行了金牌的争夺。

中国队开场范可新就抢到了第一位，第二棒张雨婷也稳住了阵脚，将领先优势保持，并稳健地传给了任子威。第四棒的武大靖进行了略微调整，但依然在领跑冰道。在第二个轮次开始后，中国队也一直保持着首位，很好的锁住了队形。在还有四圈时，荷兰队超越了以韩国队排在第二，而意大利队则摔出了冰面。凭借着零失误的冰上表现和完美的交接棒，中国队最终以2分37秒923夺取2000米混合接力金牌，这也是中国队在本次比赛中的第一枚金牌。荷兰队以2分37秒982获得银牌，韩国队以2分38秒037获得铜牌。

中国队获得女子3000米接力冠军

在女子3000米接力决赛中，中国队派出了范可新张雨婷曲春雨郭奕含出战。而范可新张雨婷也是刚刚完成了混合接力，因此在体力上并不占优势。在开局时，中国队并没有抢占先机，但一直在伺机而动。在还有8圈的时候，中国队实现了超越，排在了第三位。在还有7圈的时候，原本排在第二位的意大利摔出了冰面，中国队排在了第二位。还有最后四圈时，范可新接棒后，保持了优势，并在传递给张雨婷时，帮助张雨婷抢占了先机，中国队领先了！而在最后一圈时，双方有两次身体接触，第一次中国队员险些滑倒，而在第二次，也是在冲过终点前的最后一刻，中国和荷兰队双双以摔倒的姿势滑过终点，但中国队率先冲过终点。最后根据裁判的判决，双方都未犯规，完成逆转的中国女队以4分04秒240的成绩夺冠，荷兰4分04秒324获得第二名，韩国队最终获得铜牌。

在男子5000米接力的决赛中，韩国队、荷兰队、中国队、匈牙利队、意大利队奉献了一场激烈异常的比赛。中国队派出了武大靖、任子威、孙龙李文龙参赛。在开始阶段，中国队跟滑非常紧凑，但是在还剩22圈时摔出了赛道。最终韩国队6分39秒951夺取金牌，匈牙利队以6分40秒532获得银牌。韩国队虽然第三个冲过终点，但因为犯规而被取消成绩。第四个冲过终点的中国队也被取消成绩，中最终由意大利队递补获得铜牌。

2021/22赛季国际滑联短道速滑世界杯北京站比赛已经全部结束，接下来，短道速滑世界杯将分别转战日本名古屋、匈牙利德布勒森和荷兰多德雷赫特三个城市。

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