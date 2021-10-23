短道速滑世界杯北京站第3日：安凯摘得男子1500米铜牌，刘少林500米夺魁

2021/22赛季ISU短道速滑世界杯北京站比赛结束第3个比赛日的争夺。女子1500米、男子1500米、女子500米以及男子500米项目的冠军归属产生。

Dajing WU
Sandor LIU SHAOLIN
照片出自： 2021 Getty Images

男子1500米

半决赛第1组比赛中，中国选手安凯通过高质量表现以2分23秒556获得小组第一，匈牙利名将刘少林2分23秒665排名第二。

第2组比赛中，中国选手任子威在比赛最后两圈开始加速，排名来到第一。但是由于法国选手昆廷摔出赛道导致裁判叫停了比赛。重赛后任子威体力出现问题，俄罗斯选手叶利斯特拉托夫和法国选手塞巴斯蒂安·勒巴普分列前两位，任子威排在第三。

第3组比赛中，匈牙利选手刘少昂和中国选手孙龙分列前两名。

决赛A开赛后，匈牙利刘氏兄弟分列前两位，安凯排在第三。但是排在前四的选手突然划出赛道导致比赛中断。裁判经过回看判定刘少林手部动作犯规，后者被罚下。重赛后俄罗斯选手叶利斯特拉托夫以2分18秒285夺冠，哈萨克斯坦选手加利亚赫门托夫2分18秒680位居次席，安凯2分18秒864收获一枚铜牌。孙龙获得第七名。

女子1500米

半决赛第1组比赛中，韩国选手李玉彬2分18秒632排名第一，中国选手张玉婷2分18秒812位居第二，二人获得决赛A资格。

另一位中国选手韩雨桐所在的第2组中高手云集，最终韩国选手金智有2分18秒891获得第一，美国选手克里斯滕·桑托斯2分18秒945获得第二。

第3组半决赛中，韩国名将崔敏静和加拿大选手库特尼妮·萨拉尔特分别以2分17秒351和2分18秒266锁定决赛A资格。这一组的第三名加拿大选手基姆·布廷以成绩最好的第3名身份，同样获得决赛A机会。

决赛A比赛过程中，韩国选手开赛即取得领先位置，很快张雨婷外道赶上，来到首位。两圈比赛过后桑托斯和萨拉尔特先后超越了张雨婷。

比赛后期，三位韩国选手同时加速，占据了前三位置。正当人们以为韩国选手将横扫领奖台时，排名第一和第二的崔敏静和金智有摔出了赛道。最终韩国选手李玉斌2分21秒883夺冠，萨拉尔特2分22秒167获得亚军，桑托斯2分22秒176摘铜。张雨婷2分22秒432获得第四。

韩国名将崔敏静
照片出自： 2021 Getty Images

女子500米

中国选手范可新张雨婷曲春雨闯过四分之一决赛这一关后半决赛表现不理想，止步决赛A大门之外。

半决赛第1组比赛中张雨婷、曲春雨和韩国名将崔敏静同组，最终崔敏静42秒815获得小组第一，意大利选手玛蒂娜·瓦尔塞皮娜43秒006获得小组第二晋级决赛A。张玉婷曲春雨成绩分别是43秒342和32秒519，分别排在小组第四和第五。

半决赛第2组中，范可新在和波兰选手玛丽斯泽维斯卡（42秒494）和意大利选手方塔娜（42秒638）的争夺中败下阵来，最终42秒971的成绩位列第三，无缘决赛A。

决赛A比赛开始后，领先的玛丽斯泽维斯卡在弯道没有控制好，导致滑出赛道。之后瓦尔塞皮娜又摔倒，并将旁边的崔敏静和荷兰选手维尔泽博尔带倒。裁判员叫停了比赛。

比赛重启后，选手们都滑的格外谨慎。玛丽斯泽维斯卡再次抢得领先，方塔娜紧随其后，崔敏静依然采取前期保留后程发力的战术。但是这一次，她的战术未能奏效，玛丽斯泽维斯卡43秒226夺冠，方塔娜43秒314获得亚军，崔敏静43秒410收获铜牌。

决赛B的比赛中，三位中国选手参赛。最终范可新43秒904排在第一

半决赛发挥出色的武大靖倒在了决赛的起跑线上
照片出自： 2021 Getty Images

男子500米

男子500米四分之一决赛中，平昌冬奥会冠军武大靖分在第3组，他以40秒516的成绩轻松获得小组第一晋级半决赛，另外两位中国选手任子威孙龙在第4组登场，分列第三和第四。任子威以成绩最好的第三名身份晋级下一轮。

半决赛第1组，刘少林40秒401获得第一，他的匈牙利同胞约翰-亨利·克鲁格尔40秒622位列第二。

半决赛第2组，武大靖展现实力，以40秒124的半决赛最佳成绩晋级决赛A，加拿大选手乔丹·皮埃尔-吉尔斯40秒921排名小组第二。任子威41秒061位列第三，无缘决赛A。

决赛A的比赛充满戏剧性。第一枪响后，有人抢跑，需重新出发。第二枪，武大靖和皮埃尔-吉尔斯均抢跑，根据规则，两人被罚下。第三枪，赛场仅剩下三位选手。两位匈牙利选手刘少林和克鲁格尔之间的争夺比较激烈，最终刘少林40秒711的成绩夺冠，克鲁格尔40.805获得亚军，哈萨克斯坦选手尼基沙位列第三。

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