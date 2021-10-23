短道速滑世界杯北京站第3日：安凯摘得男子1500米铜牌，刘少林500米夺魁

男子1500米

半决赛第1组比赛中，中国选手安凯通过高质量表现以2分23秒556获得小组第一，匈牙利名将刘少林2分23秒665排名第二。

第2组比赛中，中国选手任子威在比赛最后两圈开始加速，排名来到第一。但是由于法国选手昆廷摔出赛道导致裁判叫停了比赛。重赛后任子威体力出现问题，俄罗斯选手叶利斯特拉托夫和法国选手塞巴斯蒂安·勒巴普分列前两位，任子威排在第三。

第3组比赛中，匈牙利选手刘少昂和中国选手孙龙分列前两名。

决赛A开赛后，匈牙利刘氏兄弟分列前两位，安凯排在第三。但是排在前四的选手突然划出赛道导致比赛中断。裁判经过回看判定刘少林手部动作犯规，后者被罚下。重赛后俄罗斯选手叶利斯特拉托夫以2分18秒285夺冠，哈萨克斯坦选手加利亚赫门托夫2分18秒680位居次席，安凯2分18秒864收获一枚铜牌。孙龙获得第七名。

女子1500米

半决赛第1组比赛中，韩国选手李玉彬2分18秒632排名第一，中国选手张玉婷2分18秒812位居第二，二人获得决赛A资格。

另一位中国选手韩雨桐所在的第2组中高手云集，最终韩国选手金智有2分18秒891获得第一，美国选手克里斯滕·桑托斯2分18秒945获得第二。

第3组半决赛中，韩国名将崔敏静和加拿大选手库特尼妮·萨拉尔特分别以2分17秒351和2分18秒266锁定决赛A资格。这一组的第三名加拿大选手基姆·布廷以成绩最好的第3名身份，同样获得决赛A机会。

决赛A比赛过程中，韩国选手开赛即取得领先位置，很快张雨婷外道赶上，来到首位。两圈比赛过后桑托斯和萨拉尔特先后超越了张雨婷。

比赛后期，三位韩国选手同时加速，占据了前三位置。正当人们以为韩国选手将横扫领奖台时，排名第一和第二的崔敏静和金智有摔出了赛道。最终韩国选手李玉斌2分21秒883夺冠，萨拉尔特2分22秒167获得亚军，桑托斯2分22秒176摘铜。张雨婷2分22秒432获得第四。

韩国名将崔敏静 照片出自： 2021 Getty Images

女子500米

中国选手范可新、张雨婷、曲春雨闯过四分之一决赛这一关后半决赛表现不理想，止步决赛A大门之外。

半决赛第1组比赛中张雨婷、曲春雨和韩国名将崔敏静同组，最终崔敏静42秒815获得小组第一，意大利选手玛蒂娜·瓦尔塞皮娜43秒006获得小组第二晋级决赛A。张玉婷和曲春雨成绩分别是43秒342和32秒519，分别排在小组第四和第五。

半决赛第2组中，范可新在和波兰选手玛丽斯泽维斯卡（42秒494）和意大利选手方塔娜（42秒638）的争夺中败下阵来，最终42秒971的成绩位列第三，无缘决赛A。

决赛A比赛开始后，领先的玛丽斯泽维斯卡在弯道没有控制好，导致滑出赛道。之后瓦尔塞皮娜又摔倒，并将旁边的崔敏静和荷兰选手维尔泽博尔带倒。裁判员叫停了比赛。

比赛重启后，选手们都滑的格外谨慎。玛丽斯泽维斯卡再次抢得领先，方塔娜紧随其后，崔敏静依然采取前期保留后程发力的战术。但是这一次，她的战术未能奏效，玛丽斯泽维斯卡43秒226夺冠，方塔娜43秒314获得亚军，崔敏静43秒410收获铜牌。

决赛B的比赛中，三位中国选手参赛。最终范可新43秒904排在第一。

半决赛发挥出色的武大靖倒在了决赛的起跑线上 照片出自： 2021 Getty Images

男子500米

男子500米四分之一决赛中，平昌冬奥会冠军武大靖分在第3组，他以40秒516的成绩轻松获得小组第一晋级半决赛，另外两位中国选手任子威和孙龙在第4组登场，分列第三和第四。任子威以成绩最好的第三名身份晋级下一轮。

半决赛第1组，刘少林40秒401获得第一，他的匈牙利同胞约翰-亨利·克鲁格尔40秒622位列第二。

半决赛第2组，武大靖展现实力，以40秒124的半决赛最佳成绩晋级决赛A，加拿大选手乔丹·皮埃尔-吉尔斯40秒921排名小组第二。任子威41秒061位列第三，无缘决赛A。

决赛A的比赛充满戏剧性。第一枪响后，有人抢跑，需重新出发。第二枪，武大靖和皮埃尔-吉尔斯均抢跑，根据规则，两人被罚下。第三枪，赛场仅剩下三位选手。两位匈牙利选手刘少林和克鲁格尔之间的争夺比较激烈，最终刘少林40秒711的成绩夺冠，克鲁格尔40.805获得亚军，哈萨克斯坦选手尼基沙位列第三。