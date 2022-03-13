国际残奥委会主席帕森斯通过体育传递和平的强烈信号

国际残奥委会（IPC）主席安德鲁·帕森斯在2022年北京冬残奥会最后一天（3月13日）接受采访时表示，他希望通过体育传递和平的强烈信号。

在接受Olympics.com专访时，帕森斯说道：“我觉得过去两周，世界各地都见证了，我们希望通过体育传递一个非常强烈的和平信号。”

“所以，我认为改变不仅局限于谈论打造一个更加包容的世界，还要建立一个对话、外交、和平盛行的世界。”

帕森斯还鼓励全世界关注奥林匹克大家庭发出的#共同强大（#StrongerTogether）的倡导。

“我们生活在一个面临危机的世界，我们认为体育可以发挥重要作用以解决问题，或者至少创造一种不同的精神。”

“奥林匹克、残奥运动、体育运动都是紧密团结在一起的。我们在过去几周看到的是奥运会和残奥会传递的和平信息。”

东道主中国在本届冬残奥会上的亮眼表现

四年前的2018年平昌冬残奥会上，中国冬残奥代表队斩获队史首枚冬奥奖牌——轮椅冰壶金牌。2022年北京冬残奥会上，中国轮椅冰壶队虽然开赛慢热遭遇两连败，但是调整心态后，中国队愈战愈勇，一波十连胜后成功卫冕。

本届冬残奥会上，中国代表队并非只在轮椅冰壶项目上表现亮眼，而是多点开花。最后一天收获2枚银牌之后，中国代表团在本届冬残奥会上以61枚奖牌（包括18金）的傲人成绩高居奖牌榜第一。

中国选手武中伟庆祝赢得单板滑雪坡面回转金牌 照片出自： 2022 Getty Images

中国的残疾人人口数量占世界残疾人人口总数的6-7%，安德鲁·帕森斯希望北京冬残奥会能够给中国留下宝贵遗产。

“我认为随着中国承办冬残奥会，30万运动设施免费对公众开放，令东道主受益匪浅。与此同时，也给人们对于残疾人的印象带来了改变。”

“我绝对相信未来中国新一代人会对残奥运动有更深的认识，了解残疾人的潜能。我们能够从奖牌榜上看到，中国已经成为冬残奥运动的强国。”

关于奥克萨娜·马斯特斯以及女子冬残奥运动的未来。

美国残奥越野滑雪和残奥冬季两项举行奥克萨娜·马斯特斯在2022年北京冬残奥会上取得了巨大成功，但是她给安德鲁·帕森斯留下深刻印象并非因为她在赛场上的优异表现。

“她的性格和吸引人。那种性格和她在赛场的表现结合起来之后你就会发现，她太棒了。”

“她激励了我们，我希望她能够激励一代残疾人女性参与到体育运动当中。”

参加冬残奥会的女子选手阵营还在不断壮大当中。虽然一些女性选手在赛场上的表现堪称卓越，但是个别冬残奥运动项目上女子竞赛项目依然只有一个。这也是帕森斯主席非常关注的问题之一。

“我们对于参赛的女子运动员数量并不满意，这点将是我们未来工作优先考虑的事情。”

“接下来我们最可能做的事情是和单项国际运动联合会”合作，为女性运动员创办更多赛事，同时也要探索为女性运动员开拓新运动项目的可能。

残奥会下一步？

北京冬残奥会的成功举办为接下来的夏残奥会和冬残奥会的主办城市提出了挑战。

接下来，夏季残奥会在法国首都巴黎举行，IPC主席先生对于巴黎有着美好的记忆。

“我的蜜月就是在巴黎度过的，所以能够再次回到那里是非常好的。巴黎奥组委的愿景特别棒——城市中间举办奥运会。不仅是巴黎本地人，世界各地的人都希望能够参与其中。对于未来巴黎残奥会的精彩纷呈我深信不疑。”

下一届冬残奥会是2026年米兰科尔蒂纳冬残奥会。

帕森斯主席表示：“我确信意大利和他们的冬奥组委能够举办一届（和北京冬残奥会）水平相当的冬残奥会。届时会尽显意大利特色，那里的美食、时尚都举世闻名，我相信那届冬残奥会将会非常精彩。”

接下来的两届残奥会都将在欧洲举行，精彩值得世人期待。