针对国际体育仲裁法庭对于ROC花滑运动员做出的判决，国际奥委会执委会决定将不举办相关颁奖仪式
国际奥委会（IOC）执委会（EB）关注国际体育仲裁法庭（CAS）允许花样滑冰运动员卡米拉·瓦里耶娃（俄罗斯奥委会）继续参加2022年北京冬奥会的决定。
国际奥委会（IOC）执委会（EB）关注国际体育仲裁法庭（CAS）允许花样滑冰运动员卡米拉·瓦里耶娃（俄罗斯奥委会）继续参加2022年北京冬奥会的决定。
国际奥委会遵守法规，因此必须允许她参加2022年2月15日（星期二）和2022年2月17日（如果晋级的话）举行的女子单人滑比赛。
国际体育仲裁法庭已经明确表达：今天临时仲裁机构作出的决定并非关乎瓦里耶娃女士是否违反反兴奋剂规定。而仅仅是关乎瓦里耶娃女士在2021年12月25日A瓶尿样呈阳性后是否还能参加冬奥会的比赛。
在A瓶尿样呈阳性后，关于此事件的相关管理程序尚未完结。只有在相关程序完结后才能最终确定瓦里耶娃女士是否违反了世界反兴奋剂组织（WADA）规定，以及确定是否该被处罚。
鉴于目前这种尚未完结的情况，国际奥委会执委会在咨询相关国家和地区奥委会后决定：
- 为了所有相关运动员和国家及地区奥委会的公平，举行2022年北京冬奥会花样滑冰团体赛颁奖仪式是不恰当的。因为出席该仪式的运动员中包括一位A瓶尿样呈阳性的运动员，其违反反兴奋剂规定的行为判定尚未被推翻。
- 如果瓦里耶娃女士在女子单人滑比赛中获得前三名，将不会在2022年北京冬奥会期间举办该项目颁花仪式和颁奖仪式。
- 出于公平考虑，如果瓦里耶娃女士于2月15日举行的短节目比赛中排名位居前24位，这种的情况下，国际奥委会要求国际滑冰联合会（ISU）允许排名第25位的选手参加将于2月17日举行的女子单人滑自由滑比赛。
- 国际奥委会将会咨询相关运动员和国家及地区奥委会，在瓦里耶娃女士的事件有定论后组织最终的颁奖仪式。