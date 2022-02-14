针对国际体育仲裁法庭对于ROC花滑运动员做出的判决，国际奥委会执委会决定将不举办相关颁奖仪式

国际奥委会（IOC）执委会（EB）关注国际体育仲裁法庭（CAS）允许花样滑冰运动员卡米拉·瓦里耶娃（俄罗斯奥委会）继续参加2022年北京冬奥会的决定。

国际奥委会遵守法规，因此必须允许她参加2022年2月15日（星期二）和2022年2月17日（如果晋级的话）举行的女子单人滑比赛。

国际体育仲裁法庭已经明确表达：今天临时仲裁机构作出的决定并非关乎瓦里耶娃女士是否违反反兴奋剂规定。而仅仅是关乎瓦里耶娃女士在2021年12月25日A瓶尿样呈阳性后是否还能参加冬奥会的比赛。

在A瓶尿样呈阳性后，关于此事件的相关管理程序尚未完结。只有在相关程序完结后才能最终确定瓦里耶娃女士是否违反了世界反兴奋剂组织（WADA）规定，以及确定是否该被处罚。

鉴于目前这种尚未完结的情况，国际奥委会执委会在咨询相关国家和地区奥委会后决定：