王诗玥/柳鑫宇：4年的努力没有白费 下届冬奥还能进步

在刚刚结束的北京冬奥会花样滑冰自由舞的比赛中，中国组合王诗玥/柳鑫宇发挥稳定，得到了自由舞总分184.42，加上之前的韵律舞部分，冰舞总分184.42的成绩，最终排在第12位，这是中国选手在冬奥会冰舞比赛中的最高名次。赛后，两人接受了现场媒体的采访。

节目结束的时候，王诗玥情绪比较激动，流下眼泪，在接受采访时依然未能平复下来，“先让他说吧，感觉现在也还是很激动。”

柳鑫宇则表示，“对今天的表现非常满意。我们两个这四年从平昌到北京，其实有很大压力。因为中国就只有一对的名额，包括我们在平昌是第22名，这4年感觉从技术上到思想上都成熟了，也进步了，然后今天能在场上可以说完美的展现出了我们的训练水平，甚至情绪比训练还好。所以我们非常开心。我俩抱在一起就觉得这4年的努力没有白费，我们坚持下来了。”

再次参加冬奥会，王诗玥表示这是所有运动员的梦想，“第一次时就觉得能参加就非常荣幸了。但是对比上一次，这一次对我们来讲可能使命更大，责任更大，我们肩负着中国冰舞乃至亚洲冰舞的重任，我们是希望可以在国际赛场上带去亚洲的力量，中国的力量去给全世界看到。”柳鑫宇接着说，“对，希望去展示我们，亚洲冰舞也可以跟他们争一争，比一比。哪怕我们俩现在还不是世界第一水平，但我觉得我们两个还有进步空间。”

最后，柳鑫宇表示，“非常感谢大家的支持。从我们两个刚出现在国际赛场大家就一直在支持和鼓励我们，那时候可能成绩和分数也很差，但大家也都一直在鼓励我们两个，给了我们很多信心。”

对于未来是否有可能参加下一届冬奥会，柳鑫宇透露说，“我觉得我们两个会参加，因为感觉我们两个的能力还没有到极限，觉得还是可以有进步空间的。”