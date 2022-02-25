专访齐广璞：期待2026年冬奥会 羡慕谷爱凌和苏翊鸣

在北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧的决赛中，第一轮就有7位选手突破120分。前两跳过后，ROC选手伊利亚·布罗夫以129.50分位居第一，被寄予厚望的中国选手齐广璞仅列第四。关键的最后一跳，很多选手都未能继续前两轮的出色发挥。此时，齐广璞顶着了巨大压力，高质量完成了难度系数5.0的动作，获得了129分的高分。从2010年温哥华冬奥会开始，已经征战了四届冬奥会的齐广璞终于登上了奥运最高领奖台。

奥运会四朝元老齐广璞 照片出自： 2022 Getty Images

Olympics.com：参加2022年北京冬奥会对你来说是怎样的一种体验？哪些瞬间给你留下的印象最深刻？

齐广璞：我觉得本次冬奥会是一次非常成功的冬奥会，因为从场地、服务到保障，我觉得都堪称完美。

Olympics.com：从夺冠获金牌到现在，已经过去几天时间了，能和我们再回顾一下当时的场景吗？

齐广璞：当时我在知道夺得冠军之后，我就直接冲到了场地中间，也是特别的激动。我当时冲到场地中间是想把的喜悦与现场的朋友们一起分享。还有就是我的教练都在平台区，上面还有很多志愿者工作人员在帮我们翻场地，所以我想冲上去向他们表达一下谢意，向他们致敬。

Olympics.com：夺冠那天，除了观众在电视上看到的，还有哪些场景给你留下了深刻印象吗？

齐广璞：我也不知道电视转播能看到什么，我觉得给我留下深刻印象的是当我走向我们中国队的区域时，每个人都给我一个大大的拥抱，我觉得那个场景是我久久无法忘记的。

“当天晚上基本就没睡着，第二天早上5点天亮才入睡。”

Olympics.com：夺冠之后怎么庆祝的？怎么犒劳自己？

齐广璞：夺冠以后， 当天晚上结束了发布会和兴奋剂检测后，我就回到了房间，也没有什么特别的庆祝方式，回来后久久无法入睡。

Olympics.com：还记得当晚几点睡着的吗？

齐广璞：当天晚上基本就没睡着，第二天早上天已经快亮的，我记得差不多5点左右才睡着。

Olympics.com：四届冬奥会，经历了无数起起伏伏后，最终在家门口圆梦奥运最高领奖台，你觉得是自己身上的哪些特质最终支撑着你一路拼搏下来，最终夺冠？

齐广璞：我觉得还是对梦想的执着和不放弃吧，我觉得赢得奥运会不光是我的梦想，也是每一每运动员的梦想。虽然我经历过很多次失败，经历过没有登上领奖台的失落，我依然能站在赛场上，向金牌发起冲击，我的原动力就是对梦想的坚持。

Olympics.com：回首四届冬奥会，你觉得哪次参赛的压力最大？为什么？

齐广璞：压力最大的应该是2014年索契冬奥会，因为那次是我第一次以主力运动员的身份冲击金牌。所以那一次是我第一次觉得有那么重的责任和压力。

Olympics.com：大赛期间自己是如何应对比赛压力和外界期待的？尤其是关键一跳前在出发点哪里，如何平复自己的情绪？

齐广璞：其实在进入这个赛季以来，我就一直是摒弃了外界的一切干扰，全身心地投入到训练和备战中来，外边如果有人找我做什么事，我都是拒绝掉了。还有就是冬奥会前我基本上就是回避一切能影响我的因素，全身心地投入到这一次的比赛中。

“谷爱凌已经是天花板级别的运动员了，希望她能尽情体验冰雪运动给她带来的欢乐。”

Olympics.com：团体决赛时，队友票宗洋在你之前摔倒了，到你最后一跳时，是不是压力特别大？

齐广璞：其实我在出发点时并不知道我的队友贾宗洋出现了失误，我的教练也没有告诉我，可能是他们怕我知道这个结果后会给我造成压力。我当时想的就是，竟然我作为中国队的最后一棒，我就一定要把我这一跳完美地展示出来。

Olympics.com：北京冬奥会上，中国队在双板、单板上都取得了突破，你觉得这对中国冰雪的发展会有怎样的帮助和意义呢？

齐广璞：这届冬奥会上的雪上项目，我们在单板和上都取得一定的成绩，这离不开国家这么多年对我们雪上项目的投入和支持。我觉得这次的成绩更能很好地带动全国3亿人参与到冰雪运动中，也希望我们这些优秀运动员的表现能让更多的朋友喜欢滑雪，爱上冰雪运动，能多多参与到冰雪运动中来。

Olympics.com：对于两位小队员谷爱凌和苏翊鸣的表现和取得的成绩有怎样的看法？

齐广璞：这两位小将，他们的比赛我都看了。我觉得他们真是太惊艳了！他们能如此年轻的身份就能在冬奥会的赛场上展现出这么高水平的发挥，这么稳定的发挥，这么精彩的表现，确实惊艳到我。这也正大大体现了我国的冰雪运动正在蓬勃发展，也能看到许多年轻人身上的闪光点。我很羡慕他们能兼项参加冬奥会的比赛。

关于谷爱凌，我觉得她现在已经是天花板级别的运动员了，我希望她能在训练之余，保护好自己，避免伤病，尽情体验冰雪运动给她带来的欢乐。

“只要下届冬奥会，国家还需要，我一定会尽我最大努力，为祖国争光。”

Olympics.com：作为四朝元老，有什么宝贵经验能够分享给那些正在开启运动生涯、追逐梦想的年轻运动员，帮助他们能够少走弯路？

齐广璞：其实我参加了这几届冬奥会后，我觉得参赛的经验很重要，希望现在在这些年轻选手们如果没有很多的机会参加比赛，可以观看一些比赛视频，从中吸取经验，从这些取得好成绩运动员的视频中，看看他们表现是怎样的，他们在场上的情绪是如何控制的。也希望这些年轻运动员们能在自己的运动当中，发掘到这项运动的魅力，培养自己的爱好。因为当你真正的去喜欢这项运动时，才是你真正能100%投入的时候。

Olympics.com：如果再让你选择一次，你还会选择自由式滑雪作为自己梦想的追求吗？这项运动对你有着怎样的影响？冬奥会的经历让你学到了什么，有什么收获？

齐广璞：我觉得之次冬奥会的收获是很大的，因为首先我看到了我们国家的力量，还有很多科技的力量，这届冬奥会几块雪上场地都设计了风墙，这个风墙就能很大程度上帮助运动员有稳定的发挥，这是给我留下非常深刻的一点。

Olympics.com：除了空中技巧之外，冬奥会所有竞赛项目中，你最想尝试什么项目？

齐广璞：自由式滑雪这些项目我都比较感兴趣，而且我曾经也尝试过障碳障碍、U型场地这些，简单地玩了一下。

Olympics.com：未来打算？能够期待在2026年冬奥会上看到你吗？

齐广璞：这个是值得期待的，虽然现在大家都称呼我为老将，但在奥运赛场上还有很多比我年长的前辈，依然在为奥运梦想在坚持。我觉得只要下届冬奥会，国家还需要，我一定会继续站大赛场上，继续尽我最大努力，为祖国争光。